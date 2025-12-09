יום שלישי, 09.12.2025 שעה 20:19
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

סיסוקו ייעדר שוב, סגל חסר ללאזטיץ' בגרמניה

הקשר עדיין סובל מכאבים בברכו ומכבי ת"א תגיע לשטוטגרט מחר גם בלי בליץ', שעוד מחלים, ויחזקאל המורחק. רז שלמה, אנדרדה, וארלה ושחר בתמונת ההרכב

|
איסוף סיסוקו (רדאד ג'בארה)
איסוף סיסוקו (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תערוך את האימון המסכם שלה למשחק מול שטוטגרט מחר ואחר כך תמריא לגרמניה לקראת המפגש במחזור השישי של הליגה האירופית ביום חמישי ב-19:45. אחרי ההפסד במשחק העונה, יהיה זה המשחק האחרון של הצהובים בחודש דצמבר במסגרת האירופית והפעם הבאה בה תשחק שוב תהיה רק בסוף חודש ינואר. 

אומנם האלופה תחזור בקרוב מאוד ללוח זמנים נורמלי, אך בינתיים היריעה של ז’רקו לאזטיץ’ קצרה, כאשר למשחק הקרוב לצד דני גרופר ויון ניקולאסקו שגמרו את העונה עם קרע בצולבת, ימשיכו להיעדר כריסטיאן בליץ’ ואיסוף סיסוקו שממשיכים להחלים מהפציעות שלהם. בנוסף יהיה חסר גם שגיב יחזקאל, שהורחק במשחק מול ליון. אגב, גרופר עבד היום בחדר הכושר יחד עם בליץ’, בעוד ניקולאסקו הגיע לקריית שלום על קביים ובימים הקרובים יעבור ניתוח. 

מבין השחקנים שלא פתחו בטרנר, קרווין אנדרדה, חליו וארלה ועידו שחר בתמונת ההרכב של לאזטיץ’, שמשחקו הבא יהיה בליגה ביום שני. במכבי ת”א מבינים שהרוטציה הכרחית מאוד וקצב הפציעות אינו מקרי כמובן. במהלך המשחק בטרנר התלונן עלי קמארה על כאבים בשריר האחורי ויוחלט האם יש סיבה לסכנו מול שטוטגרט. רז שלמה בתמונת ההרכב גם כן. 

במקביל, ההנהלה הצהובה ממשיכה להתנהל מול ארגוני האוהדים השונים שלה במטרה למצוא פתרון לעימות שנוצר. גם היום נערכה פגישה בקרב נציגים מכל הצדדים בניסיון לייצר התקדמות ולהגיע למצב שכולם חוזרים לאצטדיון תוך כדי שמכבי ת”א מבחינתה מדגישה כי היא לא מתכוונת לוותר על הרחקות של אוהדים אשר התפרעו בקריית שלום. 

