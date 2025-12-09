סיסוקו ייעדר שוב, סגל חסר ללאזטיץ' בגרמניה

מכבי תל אביב תערוך את האימון המסכם שלה למשחק מול שטוטגרט מחר ואחר כך תמריא לגרמניה לקראת המפגש במחזור השישי של הליגה האירופית ביום חמישי ב-19:45. אחרי ההפסד במשחק העונה, יהיה זה המשחק האחרון של הצהובים בחודש דצמבר במסגרת האירופית והפעם הבאה בה תשחק שוב תהיה רק בסוף חודש ינואר.

אומנם האלופה תחזור בקרוב מאוד ללוח זמנים נורמלי, אך בינתיים היריעה של ז’רקו לאזטיץ’ קצרה, כאשר למשחק הקרוב לצד דני גרופר ויון ניקולאסקו שגמרו את העונה עם קרע בצולבת, ימשיכו להיעדר כריסטיאן בליץ’ ואיסוף סיסוקו שממשיכים להחלים מהפציעות שלהם. בנוסף יהיה חסר גם שגיב יחזקאל, שהורחק במשחק מול ליון. אגב, גרופר עבד היום בחדר הכושר יחד עם בליץ’, בעוד ניקולאסקו הגיע לקריית שלום על קביים ובימים הקרובים יעבור ניתוח.

מבין השחקנים שלא פתחו בטרנר, קרווין אנדרדה, חליו וארלה ועידו שחר בתמונת ההרכב של לאזטיץ’, שמשחקו הבא יהיה בליגה ביום שני. במכבי ת”א מבינים שהרוטציה הכרחית מאוד וקצב הפציעות אינו מקרי כמובן. במהלך המשחק בטרנר התלונן עלי קמארה על כאבים בשריר האחורי ויוחלט האם יש סיבה לסכנו מול שטוטגרט. רז שלמה בתמונת ההרכב גם כן.

במקביל, ההנהלה הצהובה ממשיכה להתנהל מול ארגוני האוהדים השונים שלה במטרה למצוא פתרון לעימות שנוצר. גם היום נערכה פגישה בקרב נציגים מכל הצדדים בניסיון לייצר התקדמות ולהגיע למצב שכולם חוזרים לאצטדיון תוך כדי שמכבי ת”א מבחינתה מדגישה כי היא לא מתכוונת לוותר על הרחקות של אוהדים אשר התפרעו בקריית שלום.