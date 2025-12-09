לבנדובסקי בהרכב ברצלונה, גם פרמין בפנים

מאז ההפסד לצ’לסי בליגת האלופות, ברצלונה ניצחה בשלושת המשחקים שלה בליגה, כולל מול אתלטיקו מדריד. הערב (שלישי) ב-22:00 היא תנסה להביא את היכולת הזו לידי ביטוי גם במפעל הבכיר באירופה, כשתארח את פרנקפורט במסגרת המחזור השישי של שלב הליגה.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, ג’רארד מרטין, אלכס באלדה, אריק גארסיה, פדרי, פרמין לופס, לאמין ימאל, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי.

הרכב פרנקפורט: מיכאל זטרר, רסמוס כריסטנסן, ארתור תיאטה, רובין קוך, נתנאל בראון, פארס צ’איבי, אלייס שאקירי, הוגו לארסון, ריטסו דואן, מריו גצה ואנסגאר קנאוף.

כאמור, הקטלונים נמצאים בכושר נפלא. באופן כללי יש להם רצף של חמישה ניצחונות בליגה הספרדית, אך בליגת האלופות הם רק במקום ה-18 ויהיו חייבים להשיג את שלוש הנקודות הערב כדי להיאבק על המקום הישיר לשמינית הגמר ולא ל-32 האחרונות.

לקראת המשחק ביצע האנזי פליק שלושה שינויים מהניצחון מול בטיס, כולם בחלק ההתקפי: רוברט לבנדובסקי, פרמין לופס וראפיניה יפתחו במקום פראן טורס, מרקוס רשפורד ורוני בראדג’י.

ראפיניה, יעלה בהרכב (IMAGO)

מנגד, פרנקפורט לא מגיעה בשיאה. הגרמנים הושפלו במחזור האחרון בבונדסליגה עם 6:0 מול לייפציג, כשלפני כן סיימו בתיקו עם וולפסבורג והפסידו 3:0 לאטאלנטה בליגת האלופות. הם נמצאים במקום ה-28 בשלב הליגה, שמוביל להדחה מהמפעל.