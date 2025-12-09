יום שלישי, 09.12.2025 שעה 20:18
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

הפועל באר שבע יצרה קשר בנוגע לג'וסלין ז'אנה

דיווח בצרפת: מוליכת הטבלה היא אחת ממספר לא קטן של קבוצות הלוטשות עיניים אל עבר קשרה של באסטיה, מהליגה הצרפתית השנייה, ותנסה לצרפו בינואר

|
ג'וסלין ז'אנה (IMAGO)
ג'וסלין ז'אנה (IMAGO)

על אף שהיא במקום הראשון בטבלה, הפועל באר שבע לא נחה על זרי הדפנה וכבר פועלת, כך לפי דיווח בצרפת, לחיזוק לעמדת הקישור, עמדה שתיחלש בצורה משמעותית עם עזיבתו הצפויה של קינגס קאנגווה לאליפות אפריקה. מי שאולי ייכנס לנעליו הוא ג’וסלין ז’אנה.

ה’פוט מרקטו’ מדווח שהקשר האחורי בן ה-23 המשחק בבאסטיה מהליגה השנייה בצרפת, מסיים חוזה ביוני 2027, אך ייתכן שיעזוב הרבה לפני כן, כשבקיץ עסקת מעבר לראפיד וינה האוסטרית נפלה. השחקן, שמייצג את נבחרת גינאה, כבר רשם 70 הופעות בליגה הצרפתית השנייה.

לפי הדיווח, על אף שמוליכת הטבלה כבר יצרה קשר עם הקבוצה, לדרומיים מצפה תחרות לא פשוטה על ז’אנה, שכן הוא מבוקש גם במקומות אחרים, כשקבוצה מהליגה הצרפתית הבכירה, יחד עם שלוש קבוצות מה-MLS ושלוש קבוצות בלגיות לוטשות לעברו עיניים. 

רן קוזרן קוז'וק. ז'אנה הוא השחקן שיעזור לו לזכות באליפות? (רדאד ג'בארה)

העונה ז’אנה הספיק לרשום 10 הופעות במדי קבוצתו, שנאבקת בתחתית הטבלה ונמצאת במקום האחרון. בבאסטיה ירצו לשמור אותו, אך מבינים שהמצב הקשה של הקבוצה בליגה, יחד עם הסכום שניתן להכניס ממכירתו, יכולים לשנות את התמונה. בינתיים, בחרו להתמקד בסט יכולותיו, שכוללות תיקול טוב, והימצאות במאבקים, כשגם משחק הלחץ שלו זכה לשבחים.

