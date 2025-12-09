יום שלישי, 09.12.2025 שעה 20:29
כדורגל ישראלי

90 דקות לגורפינקל, 2:2 לצ'נגדו מול ויסל קובה

המגן פתח ושיחק היטב בליגת האלופות של אסיה, קבוצתו כמעט הפתיעה את מוליכת המזרח, אך ספגה בדקה ה-90. בר כהן עלה כמחליף בניצחון אראז נחצ'יבאן

יהב גורפינקל במדי צ'אנגדו (IMAGO)
יהב גורפינקל במדי צ'אנגדו (IMAGO)

הליגות השונות ברחבי אירופה מתנהלות בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שלישי) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# יהב גורפינקל וצ’נגדו היו קרובים להפתעה מרשימה במסגרת הצד המזרחי בליגת האלופות של אסיה, אך לאחר שהשלימו מהפך גדול מול מוליכת המזרח ויסל קובה, ספגו שוויון בדקה ה-90 וסיימו ב-2:2. הישראלי השלים 90 דקות, וקבוצתו נמצאת במקום העשירי שלא מוביל לפלייאוף.

# באזרבייג’אן, בר כהן עלה בדקה ה-80 מהספסל של אראז נחצ’יבאן, שגברה 0:2 בביתה על קפאז במסגרת המחזור ה-14 של הליגה המקומית, ניצחון שהעלה אותה אל המקום השישי בטבלה.

# מאוחר יותר באותה הליגה, רועי קהת וקבוצתו סומגאייט פגשו את אימיסלי מהתחתית והשיגו ניצחון 0:1 יקר שעזר להם לעלות לפחות זמנית למקום הרביעי ולהיצמד לצמרת, כשהם 3 נקודות מעל אראז. הקשר הישראלי שיחק 75 דקות.

