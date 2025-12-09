רמי גרשון הודיע על פרישה: מודה על כל רגע רגע

שחקן מכבי חיפה, רמי גרשון הודיע היום (שלישי) באופן רשמי על פרישה מכדורגל, אחרי קריירה ארוכה באירופה ובישראל. גרשון ימשיך לעבוד במכבי חיפה וישמש כסקאוט במחלקת איתור שחקנים.

גרשון החל את דרכו כבר בגיל צעיר במחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון. בעונת 2006 הוא עלה לקבוצה הבוגרת, שיחק שם שלוש שנים ושימש כקפטן. משם יצא למסע מרשים באירופה, רמי עבר לשחק בסטנדרד ליאז' הבלגית והמשיך משם לקורטרייק, סלטיק הסקוטית, בוורן ובסופו של דבר נרכש על ידי גנט, שם היה חלק משמעותי בזכייה באליפות היסטורית והופיע עם הקבוצה בשלב הבתים של ליגת האלופות.

במקביל להצלחה שלו באירופה, הבלם ביסס את מעמדו כשחקן נבחרת ישראל. הוא רשם 26 הופעות רשמיות במדי הנבחרת הבוגרת, לקח חלק בקמפיינים של מוקדמות אליפות אירופה והמונדיאל וכבש שני שערים, אחד מהם זכור במיוחד, ב-3:3 מול נבחרת פורטוגל של כריסטיאנו רונאלדו באצטדיון רמת גן.

רמי גרשון חוגג את השער המפורסם מול פורטוגל (שי לוי)

בקיץ 2017 שב לישראל וחתם במכבי חיפה. למרות הניסיון העשיר מאירופה, זו הייתה הופעת הבכורה שלו בליגת העל. במדים הירוקים רשם גרשון 133 הופעות בכל המסגרות. הוא זכה עם הקבוצה בשלוש אליפויות, גביע הטוטו, פעמיים אלוף האלופים והעפיל עם הקבוצה לשלבי הבתים של כל שלושת המפעלים האירופים – ליגת האלופות, הליגה האירופית והקונפרנס ליג.

בסרטון הפרישה שלו לאתר הרשמי של מכבי חיפה, גרשון סיכם את התחנות בקריירה שלו ואמר: "כדורגל זה מה שנשמתי וחלמתי מגיל אפס ואני מודה על כל רגע ורגע. אין יום שאני לא מודה לאלוהים שזכיתי לעבור חיים שכאלה, תחושה של שלמות. אני מרגיש ויודע ושלם עם עצמי שעשיתי תמיד את המקסימום שלי, לא סטיתי מהדרך. הרגע הכי מתוק זה האליפות הראשונה עם מכבי חיפה. אחרי שנים מאוד קשות של המועדון וגם שלי באופן אישי, הצלחנו לעשות את זה. זיקוקים ואורות. רגע מדהים שאקח לכל החיים".