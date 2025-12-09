יום ראשון, 14.12.2025 שעה 03:18
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

דן גלזר בהרכב של קייראט נגד אולימפיאקוס

הקשר הישראלי יעלה ב-11 של הקבוצה הקזחית במשחק המוקדם של ליגת האלופות נגד היוונים, כאשר עופרי ארד לא בסגל בעקבות פציעה. ההרכבים המלאים בפנים

|
דן גלזר (קייראט אלמטי)
דן גלזר (קייראט אלמטי)

המחזור השישי של ליגת האלופות ייפתח לו הערב (שלישי, 17:30), עם משחק מסקרן במיוחד באצטדיון אסטאנה בין קייראט של דן גלזר ועופרי ארד לבין אולימפיאקוס, כאשר אקס מכבי חיפה, שאף כבש והיה קפטן נגד אינטר, נפצע ולא בסגל של הקזחים.

הרכב קייראט: טמירלאן אנרבקוב, ארקין טפלוב, אלכסנדר שירובוקוב, איגור סורוקין, לואיס מאטה, דן גלזר, אוזלס ביבאק, גיורגי זאריה, אלכסנדר מרינסקיי, ריקארדיניו, אדמילסון.

הרכב אולימפיאקוס: קונסטנטינוס צולאקיס, רודיניי, לורנזו פירולה, ג’וליאן ביאנסוואן, אורטגה, סנטיאגנו הצה, כריסטוס מוזאקיטיס, צ’יקיניו, דניאל פודנסה, גלסון מרטינס, איוב אל כעבי.

הקזחים, שלקחו את האליפות המקומית ואצלם הליגה כבר נגמרה, מגיעים לאחר שהפסידו 3:2 במחזור הקודם של ליגת האלופות לקופנהאגן. משחק לפני כן, הפסידו 2:1 לנראזורי בסן סירו כשעופרי ארד כאמור הבקיע שער גדול בנגיחה והוחלף בדקה ה-71 בעקבות פציעה. דן גלזר שיחק במשחק האחרון באלופות והוחלף בדקה ה-64.

אלופת יוון נמצאת בתקופה טובה בזירה המקומית כשהיא במקום הראשון ובמשחק האחרון ניצחה הקבוצה מפיראוס 0:3 את אופי כרתים. מצבם בזירה האירופית לא נראה זוהר במיוחד, היוונים נמצאים במקום ה-33 בטבלה ערב המחזור כשלא ניצחו כלל והחלום לעלות לשלב הבא די אבד.

שתי הקבוצות ייפגשו אחת מול השנייה בפעם הראשונה בהיסטוריה. הקזחים עדיין לא כבשו שער בבית העונה בבמה הגדולה ביותר ושתי הקבוצות ינסו למצוא את הניצחון הראשון שלהן העונה בליגת האלופות.

