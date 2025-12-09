צמד ענק של חלאילי לא הספיק לסן ז'ילואז

דעת המבקר

השחקן המצטיין ענאן חלאילי, ציון: 9

השחקן המצטיין ענאן חלאילי, ציון: 9

הישראלי כיכב עם צמד, בנוסף הכל עבר דרכו וגם הגנתית לא עברו אותו

השחקן המאכזב קייל שרפן, ציון: 4

השוער היה אשם בלעדי בגול הראשון ששינה את כל המומנטום במשחק

הרכבים וציונים

כמה קרוב: אוניון סן ז’ילואז הפסידה 3:2 הערב (שלישי) למארסיי. ענאן חלאילי כיכב עם צמד גדול, איגור פיישאו וצמד של מייסון גרינווד קבעו את תוצאת המשחק. שני שערים של הבלגים נפסלו בדקות הסיום בעקבות נבדלים קטנים מאוד.

הקבוצה של חלאילי הובילה כבר בדקה החמישית משער בכורה במפעל של הכוכב הישראלי, אבל האורחת הפכה את התוצאה עוד לפני המחצית, ובדקה ה-58 עלתה כבר ל-1:3.

הבלגים שלטו בכדור יותר בכל שלבי המשחק, אבל ספגו מהתקפות מתפרצות של הצרפתים. הקיצוני הישראלי הצליח לכבוש בדקה ה-71 ולהחזיר את התקווה לקבוצתו, אבל כאמור זה לא הספיק נגד הקבוצה של דה זרבי.

ענאן חלאילי כבש את שער הבכורה שלו בליגת האלופות, וכמובן גם את הצמד הראשון שלו במפעל. אחרי שנבחר במחזור הקודם לנבחרת המחזור, הערב הקיצוני הישראלי הוכיח בשנית שמקומו ברמות הגבוהות של אירופה.

אלופת בלגיה נשארה קרובה מאוד למקום המוביל לפלייאוף, אבל עדיין מסתכלת עליו מבחוץ. הצרפתים מנגד ביססו את מקומם כרגע בשלב הבא. ביום ראשון הקבוצה של חלאילי תפגוש את שרלואה במסגרת המקומית, ומארסיי תארח את מונאקו בליגה הצרפתית.