יום רביעי, 10.12.2025 שעה 03:14

ענאן חלאילי בועט (IMAGO)

צמד ענק של חלאילי לא הספיק לסן ז'ילואז

ענק: הישראלי כיכב בהפסד 3:2 למארסיי. מנגד, צמד של גרינווד ושער של פיישאו הספיקו לצרפתים. הבלגים פספסו הזדמנות לעלות לאזור המוביל לפלייאוף

מערכת ONE | 09/12/2025 22:00
יום שלישי, 09/12/2025, 22:00אצטדיון לוטו פארקליגת האלופות - מחזור 6
מארסיי
הסתיים
2 3
שופט: ז'ואאו פיניירו (ציון: 6)
אוניון סן ז'ילואז
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
136-86אטאלנטה3
128-195פאריס סן-ז'רמן4
124-126אינטר5
125-125ריאל מדריד6
1212-156אתלטיקו מדריד7
128-116ליברפול8
117-136טוטנהאם9
1011-175בורוסיה דורטמונד10
108-136צ'לסי11
105-105מנצ'סטר סיטי12
108-126ספורטינג ליסבון13
1011-146ברצלונה14
94-115ניוקאסל15
98-116מארסיי16
98-86גלאטסראיי17
98-76מונאקו18
811-156פ.ס.וו. איינדהובן19
810-85באייר לברקוזן20
79-85קרבאח אגדם21
79-65נאפולי22
610-105יובנטוס23
67-45פאפוס24
615-76אוניון סן ז'ילואז25
513-66אולימפיאקוס26
413-85קלאב ברוז'27
49-45אתלטיק בילבאו28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
38-45בנפיקה ליסבון31
311-26סלביה פראג32
211-75בודה גלימט33
110-25ויאריאל34
115-46קייראט35
016-15אייאקס36
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ענאן חלאילי, ציון: 9
הישראלי כיכב עם צמד, בנוסף הכל עבר דרכו וגם הגנתית לא עברו אותו
השחקן המאכזב
קייל שרפן, ציון: 4
השוער היה אשם בלעדי בגול הראשון ששינה את כל המומנטום במשחק
הרכבים וציונים
 
 

כמה קרוב: אוניון סן ז’ילואז הפסידה 3:2 הערב (שלישי) למארסיי. ענאן חלאילי כיכב עם צמד גדול, איגור פיישאו וצמד של מייסון גרינווד קבעו את תוצאת המשחק. שני שערים של הבלגים נפסלו בדקות הסיום בעקבות נבדלים קטנים מאוד.

הקבוצה של חלאילי הובילה כבר בדקה החמישית משער בכורה במפעל של הכוכב הישראלי, אבל האורחת הפכה את התוצאה עוד לפני המחצית, ובדקה ה-58 עלתה כבר ל-1:3.

הבלגים שלטו בכדור יותר בכל שלבי המשחק, אבל ספגו מהתקפות מתפרצות של הצרפתים. הקיצוני הישראלי הצליח לכבוש בדקה ה-71 ולהחזיר את התקווה לקבוצתו, אבל כאמור זה לא הספיק נגד הקבוצה של דה זרבי.

ענאן חלאילי כבש את שער הבכורה שלו בליגת האלופות, וכמובן גם את הצמד הראשון שלו במפעל. אחרי שנבחר במחזור הקודם לנבחרת המחזור, הערב הקיצוני הישראלי הוכיח בשנית שמקומו ברמות הגבוהות של אירופה.

אלופת בלגיה נשארה קרובה מאוד למקום המוביל לפלייאוף, אבל עדיין מסתכלת עליו מבחוץ. הצרפתים מנגד ביססו את מקומם כרגע בשלב הבא. ביום ראשון הקבוצה של חלאילי תפגוש את שרלואה במסגרת המקומית, ומארסיי תארח את מונאקו בליגה הצרפתית.

מחצית שניה
  • '90+2
  • חילוף
  • אוסאינו ניאנג יצא רוס סייקס נכנס במקומו
  • '89
  • כרטיס צהוב
  • לאחר שכבש את השער החלוץ הוריד חולצה וקיבל כרטיס צהוב, השער בוטל הכרטיס לא
פרומיס אקינפלו מתקשה לקבל את פסילת השער (IMAGO)פרומס דייויד מתקשה לקבל את פסילת השער (IMAGO)
  • '89
  • החלטת שופט
  • שוב זה קורה: פרומס דייויד כבר כבש, אבל שוב ה-VAR פסל את השער בנבדל קטן מאוד
  • '88
  • חילוף
  • כובש הצמד יצא, רוביניו וז נכנס במקומו
  • '88
  • חילוף
  • אובמיאנג שהיה חלש מאוד יצא, קונדוגביה נכנס במקומו
חלאילי מדרבן את אוהדי סן ז'ילואז (IMAGO)חלאילי מדרבן את אוהדי סן ז'ילואז (IMAGO)
  • '82
  • חילוף
  • קווין רודריגס יצא ומרק גיגר נכנס במקומו
  • '82
  • חילוף
  • קמיאל ואן דה פרה נפצע והוחלף על ידי מתיה רסמוסן
  • '80
  • כרטיס צהוב
  • אוסאינו ניאנג קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '76
  • החלטת שופט
  • כואב: קווין מק אליסטר כבר השווה את התוצאה, אבל השופט שרק לנבדל מאוד מאוד גבולי
שחקני סן ז'ילואז שמחים עם ענאן חלאילי (IMAGO)שחקני סן ז'ילואז שמחים עם ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי חוגג את השער השני (IMAGO)ענאן חלאילי חוגג את השער השני (IMAGO)
  • '71
  • שער
  • שער! ענאן חלאילי מחזיר את סן ז’ילואז למשחק: הישראלי עצר כדור שנהדף מההגנה על החזה, ושחרר טיל פינה הרחוקה ולרשת, וזה 3:2
  • '68
  • כרטיס צהוב
  • אדם זורגנה קיבל את הכרטיס הצהוב אחרי שטען בפני השופט על פנדל, שלטענתו היה צריך להישרק
  • '65
  • החמצה
  • חלאילי קיבל כדור בצד הימיני של הרחבה, ובמקום להעביר כדור רוחב הוא ניסה לבעוט, אבל זה הלך גבוה
  • '63
  • חילוף
  • פרומיס דייויס נכנס במקומו של ראול פלורוש
  • '63
  • חילוף
  • סופיאן בופאל החליף את רוב שופס
  • '59
  • כרטיס צהוב
  • קריסטיאן ברגס ספג את הכרטיס הצהוב
  • '58
  • שער
  • שער! מארסיי כבר ב-1:3: שוב פעם הצרפתים יצאו להתקפה מתפרצת שהמארחת לא הצליחה לבלום. מייסון גרינווד קיבל את הכדור וחדר לרחבה, הטעה את המגן שלו ובעט לפינה הרחוקה ולרשת
  • '46
  • חילוף
  • טימותי וואה פינה את מקומו ללאונרדו באלרדי
מחצית ראשונה
מייסון גרינווד ואובמיאנג חוגגים (IMAGO)מייסון גרינווד ואובמיאנג חוגגים (IMAGO)
מייסון גרינווד חוגג (IMAGO)מייסון גרינווד חוגג (IMAGO)
מייסון גרינווד רץ לחגוג (IMAGO)מייסון גרינווד רץ לחגוג (IMAGO)
מייסון גרינווד רואה את הכדור נכנס (IMAGO)מייסון גרינווד רואה את הכדור נכנס (IMAGO)
מייסון גרינווד כובש (IMAGO)הכדור של מייסון גרינווד בדרך לשער (IMAGO)
מייסון גרינווד בועט (IMAGO)מייסון גרינווד בועט (IMAGO)
  • '41
  • שער
  • שער! מארסיי הפכה את התוצאה: התקפת מעבר גדולה של האורחת, מייסון גרינווד רץ מהחצי עד לרחבה, ומסר לאובמיאנג שהחזיר לקיצוני האנגלי שהפציץ לרשת, וזה 1:2 לצרפתים.
  • '38
  • החמצה
  • בעיטה ראשונה מאז השער של חלאילי. רוב שופס קיבל כדור במרחק כ-20 מטרים מהשער ובעט, אבל הכדור שלו הלך גבוה והחוצה.
  • '35
  • אחר
  • למרות שהיא שולטת ב-70% מהזמן בכדור, אלופת בלגיה הגיעה רק לבעיטה אחת לשער, כנגד שבעה של האורחת.
  • '35
  • החמצה
  • כובש השער של מארסיי, ניסה לבצע בעיטת מספרת אבל הכדור של פיישאו הלך גבוה והחוצה
ענאן חלאילי ואובמיאנג (IMAGO)ענאן חלאילי ואובמיאנג (IMAGO)
  • '33
  • החמצה
  • טימותי וואה פרץ למרכז אחרי דריבל גדול באגף נגד שלושה מגנים. אבל הבעיטה שלו הלכה שמאלה מידי והחוצה
  • '29
  • החמצה
  • מייסון גרינווד קיבל את הכדור באגף ימין וחתך מרכז, אבל ההגנה של הבלגים בלמה את הבעיטה שלו לכיוון השער.
  • '28
  • כרטיס צהוב
  • טימותי וואה קיבל את הכרטיס הצהוב לאחר עבירה מיותרת
  • '20
  • אחר
  • אחרי 20 דקות הקבוצה של חלאילי שולטת עם 79% שליטה בכדור כנגד 21% בלבד של האורחת
איגור פייצ'או חוגג (IMAGO)איגור פיישאו חוגג (IMAGO)
איגור פייצ'או חוגג (IMAGO)איגור פיישאו חוגג (IMAGO)
איגור פייצ'או כובש (IMAGO)איגור פיישאו כובש (IMAGO)
  • '15
  • שער
  • שער! מארסיי השוותה ל-1:1: מהלך מאגף שמאל עם שמירה לקויה של המארחת, הכדור הגיע למרכז אל פייר אמריק אובמיאנג שבעט בנגיעה, הדיפה רעה של השוער ואיגור פיישאו כבש מקרוב
ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)
ענאן חלאילי חוגג עם חבריו (IMAGO)ענאן חלאילי חוגג עם חבריו (IMAGO)
ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)
ענאן חלאילי בועט (IMAGO)ענאן חלאילי בועט (IMAGO)
  • '5
  • שער
  • שער! סן ז'ילואז עלתה ל-0:1: ענאןןןןן חלאילי! כבש את שער הבכורה שלו בליגת האלופות. הכדור הגיע לקיצוני הישראלי בדיוק איפה שהוא אוהב באגף ימין, חתך למרכז והפציץ לפינה הקרובה
  • '1
  • החלטת שופט
  • ז'ואאו פניירו הוציא לדרך את ההתמודדות
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל