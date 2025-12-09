0:1 לאולימפיאקוס על קייראט, 90 דק' לגלזר

הרכבים וציונים

המחזור השישי של ליגת האלופות נפתח הערב (שלישי) כבר ב-17:30 באסטנה ארנה בקזחסטן, במשחק בין שתי קבוצות מתחתית הטבלה, כאשר קייראט של דן גלזר, שהשלים 90 דקות, אירחה את אולימפיאקוס. רק קבוצה אחת יצאה מרוצה, היוונים, שהשיגו את הניצחון הראשון שלהם במפעל השנה, 0:1.

המחצית הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של האורחים, שהגיעו להזדמנויות רבות, אבל נתקלו ביכולת מעולה של השוער המקומי, אנרבקוב, שהציל לפחות שלושה שערים בטוחים.

בהפסקה ערך מאמן קייראט חילופים והמשחק התאזן מעט, אבל גם המחצית השנייה התאפיינה ביתרון של האורחים שהגיעו למצבי הבקעה טובים. שער הניצחון הובקע על ידי אחד השחקנים הטובים במגרש, גלסון מרטינס, שקיבל מסירת עומק בצד ימין של רחבת המקומיים, ובעט באומנות לפינה הקרובה, בין השוער לקורה ופנימה.

בסיום כאמור אולימפיאקוס גברה על קייראט והשיגה את הניצחון הראשון שלה העונה בליגת האלופות. היוונים, עם שש נקודות, נשארו בחיים במפעל. קייראט מדורגת לפני אחרונה עם נקודה אחת ועדיין ללא שער ביתי במפעל.