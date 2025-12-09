יום שלישי, 09.12.2025 שעה 20:27

0:1 לאולימפיאקוס על קייראט, 90 דק' לגלזר

היוונים שלטו במשחק, אך נתקלו ביכולת מעולה של אנרבקוב בין הקורות, ולבסוף השיגו 3 נק' ראשונות באלופות משער נהדר של מרטינס. הקשר השלים משחק מלא

מערכת ONE | 09/12/2025 17:30
יום שלישי, 09/12/2025, 17:30אצטדיון אסטאנהליגת האלופות - מחזור 6
אולימפיאקוס
הסתיים
0 1
שופט: חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס
קייראט
ליגת האלופות 25-26
94-115ניוקאסל1
910-125אתלטיקו מדריד2
98-105ליברפול3
97-85גלאטסראיי4
88-135פ.ס.וו. איינדהובן5
87-105טוטנהאם6
810-85באייר לברקוזן7
710-125ברצלונה8
79-85קרבאח אגדם9
79-65נאפולי10
66-85מארסיי11
610-105יובנטוס12
68-65מונאקו13
67-45פאפוס14
612-55אוניון סט. ז'ילואז15
513-66אולימפיאקוס16
413-85קלאב ברוז'17
49-45אתלטיק בילבאו18
414-75איינטרכט פרנקפורט19
414-75פ.צ. קופנהאגן20
38-45בנפיקה ליסבון21
38-25סלביה פראג22
211-75בודה גלימט23
110-25ויאריאל24
115-46קייראט25
016-15אייאקס26
הרכבים וציונים
 
 

המחזור השישי של ליגת האלופות נפתח הערב (שלישי) כבר ב-17:30 באסטנה ארנה בקזחסטן, במשחק בין שתי קבוצות מתחתית הטבלה, כאשר קייראט של דן גלזר, שהשלים 90 דקות, אירחה את אולימפיאקוס. רק קבוצה אחת יצאה מרוצה, היוונים, שהשיגו את הניצחון הראשון שלהם במפעל השנה, 0:1.

המחצית הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של האורחים, שהגיעו להזדמנויות רבות, אבל נתקלו ביכולת מעולה של השוער המקומי, אנרבקוב, שהציל לפחות שלושה שערים בטוחים.

בהפסקה ערך מאמן קייראט חילופים והמשחק התאזן מעט, אבל גם המחצית השנייה התאפיינה ביתרון של האורחים שהגיעו למצבי הבקעה טובים. שער הניצחון הובקע על ידי אחד השחקנים הטובים במגרש, גלסון מרטינס, שקיבל מסירת עומק בצד ימין של רחבת המקומיים, ובעט באומנות לפינה הקרובה, בין השוער לקורה ופנימה. 

בסיום כאמור אולימפיאקוס גברה על קייראט והשיגה את הניצחון הראשון שלה העונה בליגת האלופות. היוונים, עם שש נקודות, נשארו בחיים במפעל. קייראט מדורגת לפני אחרונה עם נקודה אחת ועדיין ללא שער ביתי במפעל.

מחצית שניה
  • '90
  • החמצה
  • איזו החמצה של אל כעבי! החלוץ של אולימפיאקוס כבר עבר את השוער אבל משני מטרים בעט לקורה
איוב אל כעבי (IMAGO)איוב אל כעבי (IMAGO)
  • '83
  • חילוף
  • חילוף באולימפיאקוס, גרסיה החליף את הזה
  • '82
  • חילוף
  • חילוף בקייראט, קסבולאט מחליף את אדמילסון
  • '82
  • חילוף
  • חילוף כפול בקייראט, סטנואייב החליף את באייבק
שחקני אולימפיאקוס חוגגים (IMAGO)שחקני אולימפיאקוס חוגגים (IMAGO)
  • '75
  • שער
  • סוף סוף שער באסטנה ארנה, אולימפיאקוס עלתה ל-0:1: גלסון מרטינס קיבל כדור באגף ובתוך הרחבה בעט מזווית קשה לפינה הקרובה ולרשת
  • '62
  • חילוף
  • חילוף בקייראט, טויאקבייב החליף את תפאלוב
  • '62
  • חילוף
  • חילוף כפול באולימפיאקוס, גם סטרפצה נכנס במקום שיקיניו
  • '62
  • חילוף
  • חילוף באולימפיאקוס, טרמי במקום פודנסה
גלסון מרטינס (IMAGO)גלסון מרטינס (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • גרומיקו החליף את ריקרדיניו
  • '46
  • חילוף
  • חילוך כפול בקייראט, ג'ורג'יניו במקום זריה
מחצית ראשונה
גיורגי זאריה (IMAGO)גיורגי זאריה (IMAGO)
  • '39
  • החמצה
  • עוד הצלה ענקית של אנרבקוב, הפעם לאחר בעיטה מקרוב של אל כעבי, אך בכל מקרה השופט שרק לנבדל
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב נשלף לעבר ביאנקונה על עבירה גסה
  • '34
  • החמצה
  • שיקיניו ניסה מקרוב דווקא בעקב, אנרבקוב קלט
פודנסה מול טאפלוב (IMAGO)פודנסה מול טאפלוב (IMAGO)
  • '22
  • החמצה
  • שוב אנרבקוב שוער קייראט הציל את קבוצתו כשהדף בעיטה טובה של אל כעבי
  • '21
  • החלטת שופט
  • שער של אל כעבי נפסל בגלל נבדל ברור
  • '18
  • החמצה
  • הצלה גדולה של אנרבקוב, שוער קייראט, שהדף נגיחה של אל כעבי
  • '13
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון במשחק, להזה מאוליפיאקוס, שעצר בעבירה מתפרצת מסוכנת של קייראט
גלסון מרטינס (IMAGO)גלסון מרטינס (IMAGO)
  • '6
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לאולימפיאקוס שעדיפה, אל כעבי נגח מעל לשער ממצב טוב
  • '4
  • החמצה
  • ההזדמנות הראשונה במשחק היא של אוליפיאקוס, שיקיניו בעט ממצב טוב החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה מריה הוציא את המשחק לדרך
