0:1 לאולימפיאקוס על קייראט, 90 דק' לגלזר

המחזור השישי של ליגת האלופות נפתח הערב (שלישי) כבר ב-17:30 באסטנה ארנה בקזחסטן, במשחק בין שתי קבוצות מתחתית הטבלה, כאשר קייראט של דן גלזר, שהשלים 90 דקות, אירחה את אולימפיאקוס. רק קבוצה אחת יצאה מרוצה, היוונים, שהשיגו את הניצחון הראשון שלהם במפעל השנה, 0:1.
המחצית הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של האורחים, שהגיעו להזדמנויות רבות, אבל נתקלו ביכולת מעולה של השוער המקומי, אנרבקוב, שהציל לפחות שלושה שערים בטוחים.
בהפסקה ערך מאמן קייראט חילופים והמשחק התאזן מעט, אבל גם המחצית השנייה התאפיינה ביתרון של האורחים שהגיעו למצבי הבקעה טובים. שער הניצחון הובקע על ידי אחד השחקנים הטובים במגרש, גלסון מרטינס, שקיבל מסירת עומק בצד ימין של רחבת המקומיים, ובעט באומנות לפינה הקרובה, בין השוער לקורה ופנימה.
בסיום כאמור אולימפיאקוס גברה על קייראט והשיגה את הניצחון הראשון שלה העונה בליגת האלופות. היוונים, עם שש נקודות, נשארו בחיים במפעל. קייראט מדורגת לפני אחרונה עם נקודה אחת ועדיין ללא שער ביתי במפעל.
מחצית שניה
-
'90
- איזו החמצה של אל כעבי! החלוץ של אולימפיאקוס כבר עבר את השוער אבל משני מטרים בעט לקורה
-
'83
- חילוף באולימפיאקוס, גרסיה החליף את הזה
-
'82
- חילוף בקייראט, קסבולאט מחליף את אדמילסון
-
'82
- חילוף כפול בקייראט, סטנואייב החליף את באייבק
-
'75
- סוף סוף שער באסטנה ארנה, אולימפיאקוס עלתה ל-0:1: גלסון מרטינס קיבל כדור באגף ובתוך הרחבה בעט מזווית קשה לפינה הקרובה ולרשת
-
'62
- חילוף בקייראט, טויאקבייב החליף את תפאלוב
-
'62
- חילוף כפול באולימפיאקוס, גם סטרפצה נכנס במקום שיקיניו
-
'62
- חילוף באולימפיאקוס, טרמי במקום פודנסה
-
'46
- גרומיקו החליף את ריקרדיניו
-
'46
- חילוך כפול בקייראט, ג'ורג'יניו במקום זריה
מחצית ראשונה
-
'39
- עוד הצלה ענקית של אנרבקוב, הפעם לאחר בעיטה מקרוב של אל כעבי, אך בכל מקרה השופט שרק לנבדל
-
'36
- כרטיס צהוב נשלף לעבר ביאנקונה על עבירה גסה
-
'34
- שיקיניו ניסה מקרוב דווקא בעקב, אנרבקוב קלט
-
'22
- שוב אנרבקוב שוער קייראט הציל את קבוצתו כשהדף בעיטה טובה של אל כעבי
-
'21
- שער של אל כעבי נפסל בגלל נבדל ברור
-
'18
- הצלה גדולה של אנרבקוב, שוער קייראט, שהדף נגיחה של אל כעבי
-
'13
- צהוב ראשון במשחק, להזה מאוליפיאקוס, שעצר בעבירה מתפרצת מסוכנת של קייראט
-
'6
- הזדמנות נוספת לאולימפיאקוס שעדיפה, אל כעבי נגח מעל לשער ממצב טוב
-
'4
- ההזדמנות הראשונה במשחק היא של אוליפיאקוס, שיקיניו בעט ממצב טוב החוצה
-
'1
- השופט חוסה מריה הוציא את המשחק לדרך