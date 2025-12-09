יש מחליף לדרוקר: גיא קפלן מונה למאמן ראשל"צ

לא תמיד קל להיות עולה חדשה לליגה הבכירה, ואת זה חוותה עד כה העונה מכבי ראשון לציון. הכתומים העפילו לליגת ווינר סל, אך החלו את העונה עם שבעה הפסדים וניצחון אחד בלבד, מה שגרם להנהלת המועדון לבצע זעזוע ולסיים את דרכו של המאמן שרון דרוקר.

וכעת, יש מחליף לדרוקר. מי שחתם כמאמן החדש של הקבוצה מעיר היין הוא גיא קפלן, שכזכור היה עוזרו של גיא גודס בשנה שעברה בחולון. אחרי שגודס פוטר מהסגולים, קפלן סיים את העונה על הקווים במקומו ואף הגיע עם הקבוצה לחצי גמר הפלייאוף, שם נכנע למכבי ת”א.

לא מעט שמות צצו אצל ראשון לציון בנוגע למחליף אפשרי, כמו אורן אהרוני, גיא גודס בעצמו ואפילו אריאל בית הלחמי מאמן הנבחרת, אך בסופו של דבר גיא קפלן נבחר להיות האיש שינסה להצעיד קדימה את המועדון, שנמצא כרגע במקום ה-13 בליגת ווינר סל. הבכורה? ב-15.12 נגד נס ציונה.