יום שלישי, 09.12.2025 שעה 20:28
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12591-5907הפועל חולון
11664-6887בני הרצליה
11655-6218עירוני נס ציונה
11708-6718עירוני רמת גן
10690-6398מכבי רעננה
10654-5808הפועל גליל עליון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9721-6358מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

יש מחליף לדרוקר: גיא קפלן מונה למאמן ראשל"צ

אחרי שהמאמן הוותיק סיים את דרכו בעקבות פתיחת עונה לא טובה של העולה החדשה, המועדון מצא מחליף בדמות מי שסיים את העונה שעברה על הקווים בחולון

|
גיא קפלן (רועי כפיר)
גיא קפלן (רועי כפיר)

לא תמיד קל להיות עולה חדשה לליגה הבכירה, ואת זה חוותה עד כה העונה מכבי ראשון לציון. הכתומים העפילו לליגת ווינר סל, אך החלו את העונה עם שבעה הפסדים וניצחון אחד בלבד, מה שגרם להנהלת המועדון לבצע זעזוע ולסיים את דרכו של המאמן שרון דרוקר.

וכעת, יש מחליף לדרוקר. מי שחתם כמאמן החדש של הקבוצה מעיר היין הוא גיא קפלן, שכזכור היה עוזרו של גיא גודס בשנה שעברה בחולון. אחרי שגודס פוטר מהסגולים, קפלן סיים את העונה על הקווים במקומו ואף הגיע עם הקבוצה לחצי גמר הפלייאוף, שם נכנע למכבי ת”א.

לא מעט שמות צצו אצל ראשון לציון בנוגע למחליף אפשרי, כמו אורן אהרוני, גיא גודס בעצמו ואפילו אריאל בית הלחמי מאמן הנבחרת, אך בסופו של דבר גיא קפלן נבחר להיות האיש שינסה להצעיד קדימה את המועדון, שנמצא כרגע במקום ה-13 בליגת ווינר סל. הבכורה? ב-15.12 נגד נס ציונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */