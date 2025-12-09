מחצית ראשונה: באיירן מינכן - ספורטינג 0:0

הרכבים וציונים

המחזור השישי בליגת האלופות נמשך כאשר בשעה זו באיירן מינכן מארחת את ספורטינג ליסבון למשחק צמרת בו הגרמנים רוצים להיצמד למקום הראשון בטבלה והפורטוגלים יילחמו על מנת לשמור על מקום המוביל היישר לשמינית הגמר.

אלופת גרמניה נמצאת במקום השלישי, המוביל לשמינית הגמר, ערב המחזור, אך רוצה להיצמד לארסנל שבמקום הראשון, זאת לאחר שהפסידה לה 3:1 במחזור הקודם. זהו ההפסד הראשון של וינסנט קומפאני וחניכיו בזירה היוקרתית העונה. בליגה המקומית, הבווארים נמצאים במקום הראשון כשעדיין לא הפסידו העונה.

הפורטוגלים כאמור במקום השמיני ערב המחזור, אך הם יצטרכו להפתיע עם ניצחון אם הם רוצים לתת סימן קריאה. בזירה המקומית, ספורטינג ליסבון נמצאת במקום השני, מרחק של חמש נקודות בלבד מפורטו המוליכה, במחזור האחרון פגשו הירוקים-לבנים את בנפיקה, היריבה העירונית לדרבי לוהט שנגמר ב-1:1 בסופו של דבר.

הגרמנים מגיעים כפייבוריטים מובהקים להתמודדות באליאנץ ארנה, כאחת הקבוצות החזקות במפעל ורוצים לשמור לפחות על מאזן ביתי מושלם. בארבעת המשחקים ששוחקו בין שתי הקבוצות, באיירן ניצחה שלוש פעמים, משחק אחד נגמר בתוצאת תיק והפורטוגלים לא ניצחו אף לא פעם אחת.