מחצית ראשונה: באיירן מינכן - ספורטינג 0:0

ליגת האלופות, מחזור 6: אלופת גרמניה רוצה להדביק את הפער בצמרת, הפורטוגלים רוצים להפתיע ואף היו קרובים לכבוש, כשנוייר הציל בעיטה של סוארז

המחזור השישי בליגת האלופות נמשך כאשר בשעה זו באיירן מינכן מארחת את ספורטינג ליסבון למשחק צמרת בו הגרמנים רוצים להיצמד למקום הראשון בטבלה והפורטוגלים יילחמו על מנת לשמור על מקום המוביל היישר לשמינית הגמר.

אלופת גרמניה נמצאת במקום השלישי, המוביל לשמינית הגמר, ערב המחזור, אך רוצה להיצמד לארסנל שבמקום הראשון, זאת לאחר שהפסידה לה 3:1 במחזור הקודם. זהו ההפסד הראשון של וינסנט קומפאני וחניכיו בזירה היוקרתית העונה. בליגה המקומית, הבווארים נמצאים במקום הראשון כשעדיין לא הפסידו העונה.

הפורטוגלים כאמור במקום השמיני ערב המחזור, אך הם יצטרכו להפתיע עם ניצחון אם הם רוצים לתת סימן קריאה. בזירה המקומית, ספורטינג ליסבון נמצאת במקום השני, מרחק של חמש נקודות בלבד מפורטו המוליכה, במחזור האחרון פגשו הירוקים-לבנים את בנפיקה, היריבה העירונית לדרבי לוהט שנגמר ב-1:1 בסופו של דבר.

הגרמנים מגיעים כפייבוריטים מובהקים להתמודדות באליאנץ ארנה, כאחת הקבוצות החזקות במפעל ורוצים לשמור לפחות על מאזן ביתי מושלם. בארבעת המשחקים ששוחקו בין שתי הקבוצות, באיירן ניצחה שלוש פעמים, משחק אחד נגמר בתוצאת תיק והפורטוגלים לא ניצחו אף לא פעם אחת.

מחצית ראשונה
  • '22
  • החמצה
  • לואיס סוארז הגיע לכדור רוחב ובעט, אך מנואל נוייר רשם הצלה ענקית ביד אחת
  • '4
  • החלטת שופט
  • סרג' גנארי הגביה מצד שמאל ללנארט קרל, ששלח בעיטה נהדרת אל הרשת, אך השער נפסל בשל עמדת נבדל
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ניק וולש שרק לפתיחת ההתמודדות!
