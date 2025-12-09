יום שלישי, 09.12.2025 שעה 20:27
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1422-1515מיורקה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

לצד אמבפה והולאנד: פראן טורס מצית את הדמיון

לא צריך להחתים מחליף ללבנדובסקי? הסקורר של ברצלונה מטפס בטבלת נעל הזהב של אירופה. מאחורי היעילות החריגה, וכמה נקודות הוא הביא בפנטזי?

|
פראן טורס (IMAGO)
פראן טורס (IMAGO)

פראן טורס הופך אט אט למספר 9 שמברצלונה חיפשה שנים. ה"כריש" של בארסה, כפי שכבר מכנים אותו, נמצא בעונת שיא בביצועיו, כשלזכותו 13 שערים ב-21 משחקים רשמיים בלה ליגה ובליגת האלופות, כולם במשחק שוטף וללא אף פנדל. החלוץ שבר את שיאו האישי בליגה עם 11 שערים, והוא מועמד טבעי לתפקיד החלוץ המוביל בעונת 2026/27 במקרה שלעזיבתו של רוברט לבנדובסקי. הוא כובש שער מדי 88 דקות בממוצע, וקצב ההתקדמות שלו מציב אותו בשורה אחת עם הגדולים באירופה.

היכולת הזו מציבה אותו לצד מפלצות כמו הארי קיין, קיליאן אמבפה וארלינג הולאנד. למעשה, פראן הוא כובש השערים הרביעי בטיבו בליגות הבכירות באירופה (ללא פנדלים), פיגור רק אחרי אותה שלישייה מפלצתית. בשנת 2025 לבדה הוא כבר הגיע ל-27 שערים ומתקרב ליעד האישי שקבע, 30. המאמן הלאומי לואיס דה לה פואנטה אמר עליו לאחרונה: "המספרים שלו יוצאי דופן", והעריך כי אם ימשיך כך, הוא עשוי לעקוף את דויד וייה בהמשך ככובש הגדול בתולדות ספרד. לא מפתיע שסגן הקפטן של הנבחרת, אלברו מוראטה, הסכים עמו על בחירת הספרה 7 המקודשת.

מבחינה מקצועית, פראן מוכיח שהוא הרבה יותר מאשר שחקן כנף. הפיכתו לחלוץ מרכזי מתרחשת כמעט טבעית: הוא פתח ב-11 מתוך 16 משחקי הליגה, 10 מהם כחלוץ בודד, וב-19 הופעותיו כבש תשעה שערים. בליגת האלופות פתח שלוש פעמים כחלוץ וכבש פעמיים. הוא יעיל ברמה חריגה: 5 בעיטות למסגרת, 34 נגיעות בכדור בלבד במשחק, אבל מספיקות כדי להיות קטלני. 79 אחוזי דיוק במסירה. "הכריש" לא צריך הרבה כדי להריח דם.

פסטיבל של שערים: 3:5 לברצלונה על בטיס

טורס ממשיך לשפר נתונים שמעולם לא היו קרובים לכך לא בוולנסיה, לא במנצ'סטר סיטי ולא בשנותיו הראשונות בבארסה. שיאיו הקודמים, 4 שערים ב־34 משחקים בוולנסיה או 7 שערים ב־24 משחקים בסיטי, נראים היום כמו עונת חימום. עם בארסה, לעומת זאת, הוא כבר חתום על שלושערים מרשימים, כולל מול בטיס במחזור החולף, הישג שעזר לו לסיים עם 17 נקודות בפנטזי, הכי הרבה במחזור.

הכול יחד בונה תמונה ברורה: בארסה וספרד מחזיקות במספר 9 לשנים ארוכות קדימה. בגיל 25 בלבד, עם תארים שמצטברים, גביע המלך עם ולנסיה, אליפות עם מנצ'סטר סיטי, דאבל ליגה וגביע עם בארסה, אליפות אירופה עם ספרד, וגם עונה שבה הפך ל"איום מספר אחת" של אמבפה בטבלת הכיבושים, פראן טורס בעיצומו של שיא קריירה שנראה רחוק מסיום. האנזי פליק יודע זאת היטב ומעניק לו מעמד של כוכב, וזה רק עניין של זמן עד שהכריש של בארסה יבלע עוד טרף.

פראן טורס חוגג (IMAGO)פראן טורס חוגג (IMAGO)

בברצלונה הייתה הופעה גדולה של כל שחקני ההתקפה, כאשר רוני ברדג’י עם שער ובישול במשחקו הטוב ביותר העונה סיים עם 11 נקודות, ולאמין יימאל עם גול, 4 מסירות מפתח, 4 דריבלים ו-3 תיקולים סיים עם 13 נקודות. פדרי, עם 2 בישולים, תרם 10 נקודות, ואקס בארסה עבדה שמשחק בבטיס סיים עם 11 נקודות בהפסד 5:3 לאקסית. לטורס 94 נקודות בסך הכל העונה בפנטזי, כאשר רק לקיליאן אמבפה (173), לאמין ימאל (124), ויניסיוס (106) וחוליאן אלברס (100) יותר נקודות ממנו.

בהתרסקות הביתית של ריאל מדריד מול סלטה ויגו, היחיד שרשם הופעה טובה בפנטזי הוא אורליאן טשואמני עם 9 נקודות. קיליאן אמבפה עם 4 מסירות מפתח סיים עם 6 נקודות, כאשר בצד השני קארל סטרפלט, חאבי רודריגס וסרחיו קריירה סיימו עם 10 נקודות כל אחד ו-וויליוט סוודברג סיים עם 12 נקודות בזכות הצמד.

וויליוט סוודברג חוגג (La Liga)וויליוט סוודברג חוגג (La Liga)

את הדירוג הכללי העונה מוליך טנצר הגבר עם 1,403 נקודות, 3 בלבד יותר מ-The best 11 שבמקום השני. מנצח המחזור ה-15 הוא F.c Girona עם 106 נקודות, ההרכב המנצח של המחזור: לוקאס ברגסטרום, פאו נבארו, אנזו בויומו, אלחנדרו קאטנה, טייז’ון ביוקאנן, ברייס מנדס, חרמן ואלרה, פדרי, חוליאן אלברס, לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (קפטן).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */