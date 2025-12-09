לצד אמבפה והולאנד: פראן טורס מצית את הדמיון

פראן טורס הופך אט אט למספר 9 שמברצלונה חיפשה שנים. ה"כריש" של בארסה, כפי שכבר מכנים אותו, נמצא בעונת שיא בביצועיו, כשלזכותו 13 שערים ב-21 משחקים רשמיים בלה ליגה ובליגת האלופות, כולם במשחק שוטף וללא אף פנדל. החלוץ שבר את שיאו האישי בליגה עם 11 שערים, והוא מועמד טבעי לתפקיד החלוץ המוביל בעונת 2026/27 במקרה שלעזיבתו של רוברט לבנדובסקי. הוא כובש שער מדי 88 דקות בממוצע, וקצב ההתקדמות שלו מציב אותו בשורה אחת עם הגדולים באירופה.

היכולת הזו מציבה אותו לצד מפלצות כמו הארי קיין, קיליאן אמבפה וארלינג הולאנד. למעשה, פראן הוא כובש השערים הרביעי בטיבו בליגות הבכירות באירופה (ללא פנדלים), פיגור רק אחרי אותה שלישייה מפלצתית. בשנת 2025 לבדה הוא כבר הגיע ל-27 שערים ומתקרב ליעד האישי שקבע, 30. המאמן הלאומי לואיס דה לה פואנטה אמר עליו לאחרונה: "המספרים שלו יוצאי דופן", והעריך כי אם ימשיך כך, הוא עשוי לעקוף את דויד וייה בהמשך ככובש הגדול בתולדות ספרד. לא מפתיע שסגן הקפטן של הנבחרת, אלברו מוראטה, הסכים עמו על בחירת הספרה 7 המקודשת.

מבחינה מקצועית, פראן מוכיח שהוא הרבה יותר מאשר שחקן כנף. הפיכתו לחלוץ מרכזי מתרחשת כמעט טבעית: הוא פתח ב-11 מתוך 16 משחקי הליגה, 10 מהם כחלוץ בודד, וב-19 הופעותיו כבש תשעה שערים. בליגת האלופות פתח שלוש פעמים כחלוץ וכבש פעמיים. הוא יעיל ברמה חריגה: 5 בעיטות למסגרת, 34 נגיעות בכדור בלבד במשחק, אבל מספיקות כדי להיות קטלני. 79 אחוזי דיוק במסירה. "הכריש" לא צריך הרבה כדי להריח דם.

פסטיבל של שערים: 3:5 לברצלונה על בטיס

טורס ממשיך לשפר נתונים שמעולם לא היו קרובים לכך לא בוולנסיה, לא במנצ'סטר סיטי ולא בשנותיו הראשונות בבארסה. שיאיו הקודמים, 4 שערים ב־34 משחקים בוולנסיה או 7 שערים ב־24 משחקים בסיטי, נראים היום כמו עונת חימום. עם בארסה, לעומת זאת, הוא כבר חתום על שלושערים מרשימים, כולל מול בטיס במחזור החולף, הישג שעזר לו לסיים עם 17 נקודות בפנטזי, הכי הרבה במחזור.

הכול יחד בונה תמונה ברורה: בארסה וספרד מחזיקות במספר 9 לשנים ארוכות קדימה. בגיל 25 בלבד, עם תארים שמצטברים, גביע המלך עם ולנסיה, אליפות עם מנצ'סטר סיטי, דאבל ליגה וגביע עם בארסה, אליפות אירופה עם ספרד, וגם עונה שבה הפך ל"איום מספר אחת" של אמבפה בטבלת הכיבושים, פראן טורס בעיצומו של שיא קריירה שנראה רחוק מסיום. האנזי פליק יודע זאת היטב ומעניק לו מעמד של כוכב, וזה רק עניין של זמן עד שהכריש של בארסה יבלע עוד טרף.

פראן טורס חוגג (IMAGO)

בברצלונה הייתה הופעה גדולה של כל שחקני ההתקפה, כאשר רוני ברדג’י עם שער ובישול במשחקו הטוב ביותר העונה סיים עם 11 נקודות, ולאמין יימאל עם גול, 4 מסירות מפתח, 4 דריבלים ו-3 תיקולים סיים עם 13 נקודות. פדרי, עם 2 בישולים, תרם 10 נקודות, ואקס בארסה עבדה שמשחק בבטיס סיים עם 11 נקודות בהפסד 5:3 לאקסית. לטורס 94 נקודות בסך הכל העונה בפנטזי, כאשר רק לקיליאן אמבפה (173), לאמין ימאל (124), ויניסיוס (106) וחוליאן אלברס (100) יותר נקודות ממנו.

בהתרסקות הביתית של ריאל מדריד מול סלטה ויגו, היחיד שרשם הופעה טובה בפנטזי הוא אורליאן טשואמני עם 9 נקודות. קיליאן אמבפה עם 4 מסירות מפתח סיים עם 6 נקודות, כאשר בצד השני קארל סטרפלט, חאבי רודריגס וסרחיו קריירה סיימו עם 10 נקודות כל אחד ו-וויליוט סוודברג סיים עם 12 נקודות בזכות הצמד.

וויליוט סוודברג חוגג (La Liga)

את הדירוג הכללי העונה מוליך טנצר הגבר עם 1,403 נקודות, 3 בלבד יותר מ-The best 11 שבמקום השני. מנצח המחזור ה-15 הוא F.c Girona עם 106 נקודות, ההרכב המנצח של המחזור: לוקאס ברגסטרום, פאו נבארו, אנזו בויומו, אלחנדרו קאטנה, טייז’ון ביוקאנן, ברייס מנדס, חרמן ואלרה, פדרי, חוליאן אלברס, לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (קפטן).