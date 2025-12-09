יום שלישי, 09.12.2025 שעה 20:34
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1422-1515מיורקה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

בצל המשבר הנפשי: אראוחו יגיע היום לישראל

אחד מהקפטנים של ברצלונה, שלקח פסק זמן בעקבות מצבו הנפשי והביקורות הקשות שספג, אמור להגיע בקרוב לארץ הקודש במטרה להתאוורר ולערוך טיול כנסיות

|
רונאלד אראוחו (IMAGO)
רונאלד אראוחו (IMAGO)

רונאלד אראוחו, אחד מעמודי ההגנה הבולטים של ברצלונה בשנים האחרונות, צפוי להגיע לישראל היום לטיול קצר, ביקור כנסיות, אתרים קדושים וקצת זמן להתאווררות, כך נודע ל-ONE. הבלם האורוגוואי ביקש לצאת להפסקה קצרה משגרת הלחצים בברצלונה, ובחר דווקא בישראל כיעד שמעניק לו רוגע, רוחניות והזדמנות להתנתק מההמולה שסביבו.

הגעתו של אראוחו מגיעה בתקופה רגישה מבחינתו, לאחר שהורחק מול צ'לסי ומצא את עצמו שוב תחת ביקורת קשה. טעויותיו במשחקים האירופיים האחרונים הפכו אותו למטרה קבועה ללעג ולקולות חיצוניים, מה שהוביל את המועדון להתייחס ברצינות רבה למצבו הנפשי ולהעניק לו תמיכה מלאה. גם ג'רארד פיקה קרא לאחרונה לשמור על בריאותו המנטלית של הבלם והביע תמיכה מוחלטת בהחלטתו לקחת צעד אחורה.

בשבועות האחרונים אראוחו הבהיר לסביבתו כי הוא מרגיש מותש מהלחץ, המקצועי והאישי, וכי הוא זקוק למרחב בטוח כדי לנשום מחדש ולהחזיר לעצמו יציבות. במועדון קיבלו זאת בהבנה, עודדו אותו לקחת את הזמן הדרוש ואף הדגישו כי בריאותו הנפשית קודמת לכל. ביקור בארץ הקודש מעניק לו הזדמנות להתחבר מחדש לעצמו, למצוא שלווה ולשוב עם אנרגיות מחודשות לקראת המשך העונה.

פלק מזהיר: "איינטרכט יכולה לפגוע בנו"

והשוס הגדול: אראוחו, מהשחקנים האהובים והמוערכים בברצלונה, ינחת כאן, בישראל. אוהדי הכדורגל המקומיים עשויים למצוא את עצמם לפתע נתקלים בו בביקור בכנסיות, בטיול לאורך ירושלים או בכניסה לאחד מאתרי התיירות. ביקור שכזה של כוכב בין-לאומי בארץ תמיד מעורר עניין, ובמקרה שלו, הוא גם מספק הצצה נדירה לרגע של אנושיות ופגיעות אצל אחד השחקנים החזקים ביותר על המגרש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
