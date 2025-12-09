"ונטורה? המון רצו אותו, הכדור בידיים של אלונה"

הסיבוב הראשון בליגת העל נחתם אתמול (שני), כאשר שחקנים רבים הטביעו את חותמם. סוכן השחקנים סתיו חכמון, שמייצג כמה מהכוכבים הגדולים ביותר בליגה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

ראינו את אווקה כובש, בטח היית מרוצה.

“היה לו משחק מצוין”.

איך ראית את הדרבי?

“היה משחק בקצב טוב מאוד, המון מצבים לשתי הקבוצות”.

אתה סוכן של כמה שחקנים, נדבר עכשיו על ונטורה, קיבלתם הצעות עליו? יש התפתחות?

“לוקאס הוא יוצא דופן. היו המון קבוצות שרצו אותו, ההחלטה בידיה של אלונה”.

לוקאס ונטורה (חגי מיכאלי)

עד מתי יש לו חוזה?

“לזיכרוני לעוד שנתיים חוץ מהעונה. ההחלטה היא של אלונה”.

בינואר אין סיכוי שיצא?

“אין דבר כזה אין סיכוי. זה לא יהיה פשוט”.

מה תג המחיר שלו?

“היא סירבה להצעה של מעל 2 מיליון אירו, אין תג מחיר קונקרטי”.

מאיזה ליגות מתעניינים?

“ארה”ב, ברזיל, סקנדינביה, יש עניין”.

טאבי גם שחקן שלך, מה מצבו, יש סיכוי למעבר בינואר או שיחזור לנתניה?

“לא מתייחס למי מתעניין בו. הוא שייך לנתניה ומושאל כרגע, מי שתרצה לרכוש אותו תצטרך לנהל משא ומתן, יש לא מעט קבוצות שרוצות אותו. הוא ילך רק אם זו תהיה התקדמות משמעותית מקצועית. טוב לו בהפועל פתח תקווה”.

ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)

למי יש סיי בינואר במצב כזה?

“אתם יודעים מה זה כדורגל. יש לו חוזה בפתח תקווה רק לעוד שש חודשים, גם אם היא תרצה להשאיר אותו יש משמעות כלכלית. סיטואציה מורכבת. אם תהיה הצעה ממועדון טוב באירופה יצטרכו להבין”.

משהו מתבשל?

“יש דיבורים”.

מה עובר על דניאל דאפה?

“הוא ילד שהוא כמו ילד שלי. לטעמי לפחות הוא בכושר מצוין, זה לא רק הגולים, הוא השתפר מאוד ברמה הטקטית. אליניב מאמין בו. הוא עשה בישול יפה השבוע, הגול יכנס. אם תיקחו גם מבחינת מספרים, יש לו מעורבות בשמונה או תשעה שערים כבר”.

יש עליו לחץ עם הציפיות?

“הוא ילד מאוד מיוחד. הוא יודע איפה הוא. להגיע למועדון כזה גדול כמו הפועל תל אביב זה לא פשוט אבל הוא צולח את זה”.

אתה מייצג גם את אחיו בהפועל ים, איך הולך לו?

“מתקדם יפה, הוא בן 16 בבוגרים”.

הביקורות לא פוגעות בשניים האלה?

“כשהכדור נכנס הוא החלוץ הכי טוב בעולם ושמחמיץ הוא לא מספיק טוב, לא מתרגשים”.

מה לגבי קאלו וטבארש, קיבלת הודעה מבית”ר לגבי שחרור?

“קאלו אחד הזרים הטובים בליגה השנה”.

יצא לך לדבר איתו אחרי המשחק?

“לא”.

יש התפתחות לגבי טבארש?

“לא נאמר לי שום דבר. כל הקבוצות מחפשות שחקנים. מצב השוק כרגע עם הסיפור של ישראל בעולם מאוד מאוד מורכב. כל השוק השתנה מאוד. נכנסו מדינות שלא החשבנו אותם לפני והן מתחרות באופן ישיר עם ישראל. שחקנים פחות רוצים להגיע”.

איילסון טבארש (אורן בן חקון)

אתה בקשר טוב עם הרבה מבית”ר.

“זה שאח שלי מנהל הקבוצה אין לזה קשר אליי. אני כן קרוב לאלמוג כהן”.

מה קורה עם גריטה?

“מחפשים לו פיתרון. היו לו לא מעט הצעות. הוא אוהב את העיר והתחבר לקהל. מקצועית רן חושב שזה פחות מתאים. בוא לא הבין שזה ילך לשם. הוא הי סגן מלך השערים ברומניה, מחזיק ממנו מאוד מקצועית”.

למה הוא לא עבר לקבוצה אחרת בארץ?

“כי הוא חשב שהוא ימצא את המקום שלו בבאר שבע”.

מה לגבי שאנדה סילבה?

“לא יודע מה חומרת הפציעה”.

שאנדה סילבה (רדאד ג'בארה)

גריטה לא יגיע להפועל פתח תקווה?

“לא יודע”.

מה לגבי דיופ.

“ניסיתי להביא אותו כבר בעונה שעברה, הוא היה סגור בלאנס מצרפת ובסוף זה נפל על בדיקות רפואיות. רדפנו אחריו ורן קוז’וק ממש רצה אותו מהשנייה הראשונה”.

אתה מתכנן לו אירופה?

“כרגע זה לא העניין. הוא מאוד שמח בהפועל באר שבע. יש משהו מאוד אהוב בישראל. כששחקנים נוחתים בארץ הם לא רוצים לעזוב”.