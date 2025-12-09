יום שלישי, 09.12.2025 שעה 13:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"הייתי עם ילד, הרגשתי את היד שלו מתכווצת"

אוהד הפועל י-ם כפר חוג'ה דיבר על אירוע האוטובוס שנרגם ע"י אוהדי בית"ר: "כבר כמה שנים ככה, הורדנו ראש כמו יהודונים טובים". וגם: תגובת המשטרה

אוהדי הפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)

לאחר ה-1:1 בין בית”ר ירושלים להפועל ירושלים בדרבי של עיר הבירה בישראל, האוטובוס של האוהדים האדומים נרגם באבנים ועורר בהלה רבה. אוהד הקבוצה שהיה במקום, כפיר חוג’ה, שאף היה עם ילד הקטן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ ב-ONE.

מה קרה שם?
“פרצו את המחסום לאט לאט, היו מעט שוטרים”.

זה ממש קרוב לאצטדיון. השוטרים יודעים איפה אתם עומדים?
“מאמין שכן, השוטרים הרבה פעמים מתגודדים שם”.

אוהדי בית"ר ירושלים (חגאוהדי בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)

תתאר לנו מה קרה.
“הורדנו ראש כמו יהודונים טובים. אוהד אחד בא להחזיר ואמרתי לו שב בשקט. אם הם היו מתהפכים לא היה מי שיעצור את זה. חטפנו אבנים”.

מה הרגשת? איזה גילאים היו?
“הייתי עם ילד בן 12 וחצי, אתה מרגיש את היד שלו מתכווצת. הוא רגיל כבר שזה קורה וזה מעצבן. קל להם, הם באים שם יאללה יאללה”.

כפיר, אבל שאתם באוטובוס מה קורה? הרבה ילדים?
“כן היו, בערך חצי חצי. היה בום של אבן”.

מישהו נפצע?
“לא היו פציעות. ישבנו בשקט, לא החזרנו. זה כבר כמה שנים ככה, אנחנו בשאטלים בגלל שזה ככה”.

דיברתם עם המשטרה?
“ביקשתי שיקראו לתגבורת. הם היו חמישה מול מאות אוהדים. אם היינו עונים זה היה מתדרדר. אנחנו לא מחפשים להגיד על המשטרה דברים לא טובים, אבל הם לא היו ערוכים. כשהם נמצאים הם יודעים ואנחנו סומכים עליהם”.

שוטרים (דוברות המשטרה)שוטרים (דוברות המשטרה)

ההודעה של משטרת ישראל

“אמש, פעלה משטרת ישראל בכוחות גדולים באזור אצטדיון טדי במסגרת משחק הדרבי הירושלמי בכדורגל, לשמירת הסדר והביטחון לעשרות אלפי אוהדי כדורגל שהגיעו להנות מחוויית ספורט”.

“זמן קצר לאחר המשחק בעת פיזור האוהדים מהאצטדיון תוך פריסת כוחות משטרה ופעולות ליצירת הפרדה בין מחנות האוהדים, התרחש מקרה אלים במהלכו קומץ אוהדי אחת הקבוצות הגיעו לצומת של אוהדי הקבוצה היריב ובתוך כך הושלכה אבן שניפצה שמשת אוטובוס”.

“בתגובה מהירה של שוטרי מחוז ירושלים, נעצר החשוד במעשה זה- קטין בן 12 שנים בלבד והוא טופל בהתאם לגילו. אנו רואים בחומרה כל מקרה אלימות בספורט ובכלל, ופועלים באופן נחוש לסיכול, מענה מהיר וחקירת מקרים אלו המתרחשים במטרה למצות את הדין עם המעורבים”.

