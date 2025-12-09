יום שלישי, 09.12.2025 שעה 20:27
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
128-195פאריס סן-ז'רמן2
126-155באיירן מינכן3
123-125אינטר4
125-125ריאל מדריד5
1011-175בורוסיה דורטמונד6
106-125צ'לסי7
105-115ספורטינג ליסבון8
105-105מנצ'סטר סיטי9
105-65אטאלנטה10
94-115ניוקאסל11
910-125אתלטיקו מדריד12
98-105ליברפול13
97-85גלאטסראיי14
88-135פ.ס.וו. איינדהובן15
87-105טוטנהאם16
810-85באייר לברקוזן17
710-125ברצלונה18
79-85קרבאח אגדם19
79-65נאפולי20
66-85מארסיי21
610-105יובנטוס22
68-65מונאקו23
67-45פאפוס24
612-55אוניון סט. ז'ילואז25
513-66אולימפיאקוס26
413-85קלאב ברוז'27
49-45אתלטיק בילבאו28
414-75איינטרכט פרנקפורט29
414-75פ.צ. קופנהאגן30
38-45בנפיקה ליסבון31
38-25סלביה פראג32
211-75בודה גלימט33
110-25ויאריאל34
115-46קייראט35
016-15אייאקס36

"מה שקורה לא מקובל, ולא באשמתו של אלונסו"

טשואמני התייצב בחזית כדי להגן על המאמן במסע"ת של ריאל: "יש לו תוכנית משחק טובה, בסוף השחקנים נמצאים על המגרש ואם אנחנו מפסידים זו בעיה שלנו"

|
אורליאן טשואמני (IMAGO)
אורליאן טשואמני (IMAGO)

בעיצומה של הסערה שמקיפה את ריאל מדריד, כשהקבוצה נראית כמי שנאבקת על אוויר ומלאה בספקות, ביקורת ואובדן ביטחון, אורליאן טשואמני בחר להתייצב בחזית. ברגע הרגיש ביותר מאז כניסתו של צ'אבי אלונסו לתפקיד, הקשר הצרפתי השמיע קול ברור להגנה על מאמנו במסיבת העיתונאים לפני מנצ’סטר סיטי, ובכך גם התווה את הדרך שלדעתו חדר ההלבשה חייב ללכת בה.

"זו לא אשמת המאמן, אנחנו צריכים להשתפר", הצהיר בנחרצות. מסר חד וישיר עם כתובת ברורה: השחקנים עצמם. טשואמני מחזיר כך את האחריות לקבוצה כולה, ממש לפני שמנצ'סטר סיטי של פפ גוארדיולה נוחתת בסנטיאגו ברנבאו, מבחן שלא מאפשר דקה של הססנות. דבריו אינם מקריים. הצרפתי, שמצא מחדש את מקומו מאז הגעתו של המאמן, מרגיש חלק מהפרויקט ומבין שזה הזמן להתאחד. בעוד האווירה סוערת וחלק מהשחקנים עדיין מהססים, הוא בוחר במחויבות מלאה ובהגנה פומבית שנועדה לאחד את הקבוצה ברגע הקריטי ביותר של העונה.

על מנצ'סטר סיטי אמר: "להופיע בליגת האלופות זה תמיד תענוג, במיוחד בבית מול סיטי. זו יריבה גדולה ואנחנו רוצים לנצח במשחק כי הוא חשוב לנו. אנחנו ממש מצפים לשחק אותו בבית".

אורליאן טשואמני (IMAGO)אורליאן טשואמני (IMAGO)

על האינטנסיביות של ריאל: "אני לא יודע אם זו שאלה של גישה, אבל אם אנחנו לא מנצחים במשחקים, זה כי אנחנו צריכים לעשות דברים טוב יותר. לשחק טוב יותר בהגנה ובהתקפה, ולעשות דברים טוב יותר. אנחנו מקווים להשתפר כי המצב הנוכחי לא מקובל".

על יחס הקבוצה למאמן: "כולנו בזה ביחד. אם אנחנו רוצים לנצח משחקים, כולם צריכים למשוך לאותו הכיוון. אנחנו אלה שעל הדשא וצריכים לעשות דברים טוב יותר. מחר יש לנו הזדמנות טובה לשנות את המומנטום ולקחת עוד נקודות בליגת האלופות".

על התחושות אחרי ההפסד ונושא הלחץ הגבוה במגרש: "העניין הוא שאנחנו חייבים להשתפר בתחום הזה של המשחק. כשאנחנו מתחילים, אנחנו רוצים ללחוץ, אבל לפעמים זה עובד טוב ולפעמים רע מאוד. אנחנו צריכים להשתפר כדי לחטוף יותר כדורים".

אורליאן טשואמני (IMAGO)אורליאן טשואמני (IMAGO)

על תוכנית המשחק של המאמן: "באופן כן, למשל במשחק מול ויגו... למאמן יש תוכנית משחק טובה, אבל בסוף, השחקנים הם אלה שמשחקים על המגרש. אם אנחנו מפסידים 2:0, זו הבעיה שלנו: אינטנסיביות, עבירות, זו לא אשמת המאמן, אנחנו צריכים להשתפר, ואכן נעשה זאת".

על האם חסרה אינטנסיביות: "נגד סלטה, ברור שכן... וגם במשחקים אחרים. אם לא נשחק במקסימום אינטנסיביות, יהיה קשה מאוד לנצח. אנחנו חייבים לתת הכל, וצריכים לעשות זאת מול סיטי".

על ארלינג הולאנד: "אנחנו נדבר היום עם המאמן על תוכנית המשחק. יש לנו הרבה שחקנים חסרים בהגנה, אבל יש גם רבים שיכולים לשחק שם ברמה גבוהה. כולנו צריכים להגן ביחד ולהיות מחויבים. אם נשחק ביכולת המלאה שלנו, אנחנו יכולים לנצח".

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)

עוד על סיטי: "הם קבוצה גדולה, מצוינת עם הכדור. נצטרך להיות מאוד קומפקטיים ומהירים כדי ליצור מצבים. זה הולך להיות משחק טוב לצפייה, ואני בטוח שכולנו נהנה ממנו".

