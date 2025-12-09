"פיפ"א פתחה בהליך מול ההתאחדות לכדורגל"

הנהלת ההתאחדות אישרה פה אחד את השינויים המקיפים בהחמרת הענישה על גזענות בהתאם להוראה של פיפ”א, כולל עונש אפשרי של הורדת ליגה, אתמול (שני). עו”ד רן כהן ניסן, מנהל האגף המשפטי בהתאחדות לכדורגל, עלה לדבר על חוקה הגזענות החדש בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה צריך לקרות כדי שקבוצה תרד ליגה בגלל קריאות גזעניות?

“הלכת ישר לנקודה. חשוב להגיד שפיפ”א מחייבת את ההתאחדויות להטמיע את הסעיפים בתקנון. אנחנו כחברים בפיפ”א הטמענו את זה. התאמנו את זה למצב בישראל, יש שלבים. עבירה ראשונה יש מדרגות של קנסות. בסעיף א’ אתה על קנסות של כמה עשרות אלפי שקלים ואיסור קהל חוץ. אחרי כמה מדרגות יש את סעיף ב’. אם קבוצה קיבלה שלוש פעמים איסור קהל חוץ יש מדרג: הורדת נקודות, הרחקה מתחרות, ירידת ליגה. הקמנו ועדה בתוך ההתאחדות שתשב והקבוצות יוכלו להגיש תוכנית למאבק בגזענות. קבוצה צריכה להציג תוכנית. אם קבוצה תגיע לדיון על קריאות גזעניות, היא תוכל להציג מה היא עשתה ואת התוכנית וזה ייתן מקום לבית הדין לבוא ולהקל”.

אז השלב של ההרחקה הוא בשלב שלישי בכלל. אם יהיו בקבוצה קריאות יוצאות דופן במשחק? ועוד דבר, מה תגיד על מכבי תל אביב ותעודות הזהות?

“אלה השלבים. אף אחד לא רוצה שקבוצה תרד ליגה, כדי להגיע לשם צריך לעבור כברת דרך. קבוצות יצטרכו לפעול ולא לתת לזה להתמשך. לגבי מכבי תל אביב, לא יודע, הקבוצה רשאית לפעול מול הקהל שלה. היא יכולה לפנות אליהם, נעמוד מאחוריה”.

הקבוצות טוענות לפעמים בבתי הדין: ‘הקהל נגדנו’. מה עושים אם אוהדים יעשו דווקא?

“אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה – האם אוהד שמנסה לפגוע בקבוצה נחשב בכלל אוהד. אם קבוצה תראה שהיא מטפלת ומתנהלת ובסוף יש קומץ שמנסה לפגוע בקבוצה, זה שיקול נוסף לבית הדין”.

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

יהיו אולי גם סנקציות על ההתאחדות במקרה של ריבוי עבירות?

“התשובה היא כן. פיפ”א כבר פתחה הליך משמעתי נגד ההתאחדות בטענה שהיא לא פועלת מספיק נגד הגזענות בגלל תלונות מכל מיני גורמים. אם יהיו עבירות גזענות, בוודאי שזה יכול לפגוע בכדורגל הישראלי. זה הליך שנמשך מעל שנה. פיפ”א הוסיפה סעיף ספציפי שהיא רשאית לערער על החלטות של בית הדין המקומי”.

מה עניתם לפיפ”א שפתחה בהליך?

“ענינו ולקחנו ייעוץ משפטי שכל אירוע גזענות מטופל, הראינו להם שאנחנו לא שותקים”.

אז אנחנו על הכוונת?

“מדינת ישראל במצב רגיש ונפיץ. אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לצאת מזה. הקהל בסוף אוהב כדורגל, גם בקומץ צריך לטפל”.

מה עם רמת השרון בכדורגל נשים מבחינת העמדה לדין? מתי תעשו סוף לבדיחה הזו?

“יש הליך משפטי בסעיפים מאוד חמורים. הקבוצה לקחה עורכי דין שביקשו דחייה, הדיון קבוע ליום ראשון הקרוב כרגע. יש דיין שמחליט”.

עשית שם הרבה עבודה.

“לא רק אני”.