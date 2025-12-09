"לא הגעתי כי יש אוהדי בית"ר שמחפשים מכות"

הדרבי של ירושלים הביא לא מעט השערות שבית”ר תחגוג בתוצאה אפילו גבוהה על הפועל ירושלים, אבל בסופו של דבר האדומים מהבירה סיימו ב-1:1 ואפילו היו קרובים לנצח. העיתונאי ואוהד הקבוצה חיים לוינסון עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

קמת לבוקר שמח יותר מהרגיל.

כן, הסתכלתי על הדרבי כעוד משחק שצריך לקחת ממנו נקודות”.

חששת מתבוסה לפני המשחק?

“מתחילת העונה לדעתי מדובר בקבוצת כדורגל איומה. לא הייתי אופטימי. כל הכבוד לקבוצה, נלחמו כמו גברים. היה לי משחק קשה מאוד לצפייה, כי חשבתי שבית”ר תבקיע שלוש אחרי הגול. בעשר הדקות האחרונות שתיתי וויסקי כדי לעבור את זה. אני מרוצה”.

זיו אריה יוציא את הקבוצה מהבוץ?

“זה שריינה החליפו את דראפיץ’ לא עזר להם. גם בפודקאסט חיפה אתם מדברים על ברק בכר, שבזמן שהוא במכבי חיפה לא הצליח להביא שינוי. הטעויות היו קודם כל בבניית הסגל, בהחתמת חלוץ פצוע, היו טעויות קשות. להחליף את זיו לא יפתור את הבעיה”.

מה הרגשת בגול של הפועל ירושלים?

“הרגשתי לחץ ופאניקה של ‘שיט, מה יהיה עכשיו?’ גם בריינה קיבלנו גול למרות שהבקענו”.

הפועל ירושלים גורמת לטראומה?

“אני בטראומה. הובלנו נגד מכבי תל אביב ונתניה וגם אשדוד והפסדנו. בדרבי לפחות עמדו על המגרש. הייתה קבוצה מסוגרת שנלחמת”.

מי עבר תקופה יותר קשה, הקבוצה או אתה?

“הפועל ירושלים. אני לא מתרגש ממה שקרה לי. לא הייתי מתנגד שלפחות היו מנצחים בתקופה הקשה. אני בסדר”.

מה לגבי האירוע בסוף המשחק?

“באה כנופיה מאורגנת של אוהדי בית”ר, איפה השוטרים?”

הלכת למשחק?

”לא”.

למה?

”50 אחוז מכך זה כי אני אדם שמעורר אמוציות אצל אחרים. היה משחק בבומפילד שלפניו הסתובבתי ליד האצטדיון, באו אליי אוהדי בית”ר וקיללו אותי. זה לא נכון לי להסתובב מחוץ לטדי כנראה. הילדים שם לא מחפשים ללמוד פילוסופיה, הם מחפשים את המכות. יש אוהדים מצוינים, אבל מספיק 200 איש מאורגנים שמחפשים מכות, זה עבריינים”.

ראינו רק כמה עשרות, בוא לא נכליל?

“שלח מישהו עם מצלמה נסתרת וחולצה אדומה ליד אוהדי בית”ר ותראה מה קורה. יש שם גרעין עברייני קשה”.

אתה אופטימי?

“אחרי אתמול ובהתאם לתוצאות של שאר היריבות מהתחתית, אני חושב שיש סיכוי לשרוד בליגה. היינו כבר בתקופה המחורבנת שלנו, אם נוציא נקודות יהיה טוב”.