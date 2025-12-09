בלגן: ויניסיוס ובילינגהאם התפוצצו על השופט

ערב לא פשוט ומלא עצבים עבר על ריאל מדריד בהפסד 2:0 לסלטה ויגו בברנבאו. הבלאנקוס סיימו את ההתמודדות כשהם בתשעה שחקנים ואם זה לא מספיק, אז אנדריק קיבל אדום גם הוא מהספסל וסערה של ממש התחוללה בין שחקני הלבנים לצוות השיפוט בסיום ההתמודדות.

נקודת הרתיחה הגיעה כשהשופט אלחנדרו קינטרו החליט להוציא את הכרטיס האדום לאנדריק הצעיר שישב על הספסל. ויניסיוס, שכבר היה טעון לאורך כל המשחק, רץ לעבר השופט הרביעי וצעק: “תוציא עוד כרטיסים! עוד אדומים! תזרוק את כולנו החוצה!”. בדו”ח השיפוט הרשמי נכתב שאנדריק הורחק אחרי שצעק בכעס לעבר השופט הרביעי ואנשי הצוות המקצועי נאלצו להרגיע אותו בכוח.

ויניסיוס לא היה היחיד שאיבד את העשתונות, כשג’וד בלינגהאם השתולל גם הוא לאחר שספג את הכרטיס הצהוב: “אידיוט מ***ן!”, צעק לעבר השופט הרביעי. אם זה לא מספיק, רודריגו הצטרף גם הוא לחגיגה כשצעק לעבר השופט הראשי: “אתה חייב לכבד, תראה איפה אתה נמצא!” והצביע לעבר סמל הבלאנקוס.

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

ההפסד והאירועים המכוערים שקרו בברנבאו השאירו את ריאל מדריד במצב רוח רע מאוד, כשמחר (רביעי) יעלו לשחק מול מנצ’סטר סיטי בהתמודדות קשה במיוחד כשינסו להיצמד לצמרת הטבלה.