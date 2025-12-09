יום שלישי, 09.12.2025 שעה 20:33
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1422-1515מיורקה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

בלגן: ויניסיוס ובילינגהאם התפוצצו על השופט

ריאל מדריד איבדה שליטה לחלוטין לאחר ההפסד הכואב 2:0 לסלטה ויגו ,כאשר הבלאנקוס ספגו שתי הרחקות והשחקנים קיללו בלי סוף: "תוציא עוד אדומים"

|
ויניסיוס והשופט (IMAGO)
ויניסיוס והשופט (IMAGO)

ערב לא פשוט ומלא עצבים עבר על ריאל מדריד בהפסד 2:0 לסלטה ויגו בברנבאו. הבלאנקוס סיימו את ההתמודדות כשהם בתשעה שחקנים ואם זה לא מספיק, אז אנדריק קיבל אדום גם הוא מהספסל וסערה של ממש התחוללה בין שחקני הלבנים לצוות השיפוט בסיום ההתמודדות.

נקודת הרתיחה הגיעה כשהשופט אלחנדרו קינטרו החליט להוציא את הכרטיס האדום לאנדריק הצעיר שישב על הספסל. ויניסיוס, שכבר היה טעון לאורך כל המשחק, רץ לעבר השופט הרביעי וצעק: “תוציא עוד כרטיסים! עוד אדומים! תזרוק את כולנו החוצה!”. בדו”ח השיפוט הרשמי נכתב שאנדריק הורחק אחרי שצעק בכעס לעבר השופט הרביעי ואנשי הצוות המקצועי נאלצו להרגיע אותו בכוח.

ויניסיוס לא היה היחיד שאיבד את העשתונות, כשג’וד בלינגהאם השתולל גם הוא לאחר שספג את הכרטיס הצהוב: “אידיוט מ***ן!”, צעק לעבר השופט הרביעי. אם זה לא מספיק, רודריגו הצטרף גם הוא לחגיגה כשצעק לעבר השופט הראשי: “אתה חייב לכבד, תראה איפה אתה נמצא!” והצביע לעבר סמל הבלאנקוס.

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

ההפסד והאירועים המכוערים שקרו בברנבאו השאירו את ריאל מדריד במצב רוח רע מאוד, כשמחר (רביעי) יעלו לשחק מול מנצ’סטר סיטי בהתמודדות קשה במיוחד כשינסו להיצמד לצמרת הטבלה.

