ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

תחושת החמצה באשדוד, בן זקן יעבור ניתוח מחר

הדרומיים יצאו קצת מאוכזבים מה-1:1 נגד טבריה, אך מעודדים שלא הפסידו 9 משחקים. מחמאות למוצ'ה ונאנגיס, הקפטן התייעץ עם מומחים והחליט על ניתוח

|
נועם מוצ'ה (ראובן שוורץ)
נועם מוצ'ה (ראובן שוורץ)

באשדוד יצאו קצת מאוכזבים מהתיקו 1:1 אמש (שני) מול עירוני טבריה באצטדיון הי"א. החבורה של חיים סילבס הובילה 1:0 ונראתה בדרך לניצחון, אבל חוסר ריכוז בהגנה עלה לה בשער שסידר חלוקת נקודות.

עם זאת, באשדוד מזכירים שהם כבר תשעה משחקים בלי הפסד, נתון שממשיך לעודד את אנשי המועדון. למרות ארבע תוצאות תיקו ברצף, בקבוצה מקווים לחזור לנצח כבר במשחק הבא מול הפועל ירושלים.

באשדוד החמיאו לנועם מוצ'ה, שכבש והמשיך להראות התקדמות יפה העונה. המאמן חיים סילבס מאמין בו מאוד, ומוצ'ה מחזיר לו עם יכולת טובה על הדשא. גם לני נאנגיס קיבל מחמאות אחרי שבישל למוצ'ה את השער, הפעם בעמדת המגן הימני.

מי שלא שיחק הוא חמודי עאמר, אחד השחקנים הבולטים העונה, שנעדר בגלל פציעה. יש סיכוי שישוב לקראת המשחק הקרוב. בנושא נוסף, קפטן הקבוצה טום בן זקן יעבור מחר ניתוח לשחזור הרצועה הצולבת. הוא התייעץ עם מספר מומחים ולבסוף החליט ללכת על ניתוח, ויתחיל בקרוב את תהליך השיקום.

