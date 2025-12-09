עם פנדל בסיום: ליברפול ניצחה 0:1 את אינטר

עוד מחזור של ליגת האלופות חזר אלינו הערב (שלישי), הפעם זהו המחזור השישי ששוחק כשבמוקד, אינטר אירחה את ליברפול, כשהאחרונה ניצחה 0:1 מפנדל דרמטי. במשחקים נוספים, אתלטיקו מדריד גברה 2:3 על פ.ס.וו איינדהובן ומונאקו השיגה שלוש נקודות עם 0:1 על גלאטסראיי.

אינטר - ליברפול 1:0

ללא מוחמד סלאח, אפשר לומר שליברפול עברה את ההר. המייטי רדס החבולים, שרוצים להציל את העונה שלהם, הגיעו לג’וזפה מיאצה מול הנראזורי וכבר היו בטוחים שהם בדרך הבטוחה לניצחון עם שער בדקה ה-32, רק כדי שה-VAR יפסול אותו מאוחר יותר.

לבסוף, פלוריאן וירץ הצליח לסחוט פנדל ואל הנקודה הלבנה ניגש אחד מנקודות האור הבודדות של האורחת העונה, דומיניק סובוסלאי, שהעניק ניצחון דרמטי לאדומים והכניס אותם, לפחות באופן זמני, אל המקומות המובילים אל העפלה ישירה אל שמינית הגמר.

דקה 32: ליברפול עלתה ליתרון, אבל החגיגה נעצרה מוקדם מהצפוי אחרי שכדור קרן עלה לרחבה ומצא את הוגו אקיטיקה, ששלח קדימה את הכדור אל ראשו של איברהימה קונאטה. האחרון הצליח להקדים את יאן זומר ולכבוש, אך אחרי בדיקת VAR שארכה מספר דקות, שופט המשחק החליט לבטל את הגול בטענה לנגיעת יד של החלוץ הצרפתי.

איברהימה קונאטה כובש (IMAGO)

השופט פליקס צווייר מסתכל במסך (IMAGO)

איברהימה קונאטה לא מאמין שהשער שלו נפסל (IMAGO)

דקה 88, שער! ליברפול עלתה ל-0:1 דרמטי: אלסנדרו בסטוני משך את פלוריאן וירץ ברחבה, הקשר הגרמני נפל ואחרי בדיקת VAR הוחלט על בעיטת עונשין. אל הנקודה הלבנה ניגש דומיניק סובוסלאי, שלא התבלבל ושלח את הכדור אל הרשת כדי להעניק לקבוצתו את היתרון המאוחר.

אלסנדרו בסטוני מפיל את פלוריאן וירץ (IMAGO)

דומיניק סובוסלאי בועט את הפנדל (IMAGO)

דומיניק סובוסלאי נוגע בשמיים (IMAGO)

פ.ס.וו איינדהובן - אתלטיקו מדריד 3:2

אוויר לנשימה עבור הקולצ’ונרוס. האלופה ההולנדית שהגיעה בכושר נהדר עם 11 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, פתחה בצורה נפלאה את המשחק, אבל מחצית שנייה רדומה מצידה הובילה את האורחת לניצחון חשוב עבורה. אלכסנדר סורלות’ וחוליאן אלברס הצעידו את דייגו סימאונה, שהגיע אחרי שני הפסדים רצופים יחד עם קבוצתו, אל עבר שלוש הנקודות, וצלחו משוכה קשה במיוחד.

דקה 10, שער! פ.ס.וו איינדהובן עלתה ליתרון: כוהייב דריוש הגיע אל כדור עומק אדיר שנשלח אל עבר הרחבה. יאן אובלק יצא בניסיון להגיע ראשון אל המסירה אבל איחר כששחקן הכנף שלח רוחב אל חוס תיל שנותר פנוי מול שער חשוף ומשם הקשר ההולנדי מצא את הרשת.

חוס תיל רץ לחגוג (IMAGO)

שחקני פ.ס.וו איינדהובן באים לברך את חוס תיל (IMAGO)

שחקני פ.ס.וו איינדהובן חוגגים (IMAGO)

דקה 37, שער! אתלטיקו מדריד חזרה למשחק והשוותה: טעות אדירה של יארק גסירובסקי הובילה לאיבוד כדור כשהוא השחקן האחרון. אלכסנדר סורלות’ התקדם ובשידור חוזר לשער שספגה קבוצתו, הותיר את חוליאן אלברס ללא שמירה ברחבה ומשם החלוץ השווה ל-1:1 בקלילות.

חוליאן אלברס כובש (IMAGO)

חוליאן אלברס ממהר להחזיר את הכדור למרכז המגרש (IMAGO)

שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים את השוויון (IMAGO)

דקה 52, שער! אתלטיקו מדריד עם המהפך: הקולצ’ונרוס הצליחו להפוך את התוצאה בהולנד, אחרי שכדור קרן הורחק עד לנהואל מולינה, שמרחוק בעט כדור חזק מאוד. מאתיי קובאר הצליח להדוף אבל דויד האנצקו היה הראשון להגיע לכדור החוזר ומקרוב, דאג למצוא את הרשת ולקבוע 1:2 לקבוצתו.

מאתיי קובאר הודף את הבעיטה של נהואל מולינה (IMAGO)

דויד האנצקו כובש את הכדור החוזר (IMAGO)

שחקני אתלטיקו מדריד מרוצים מהמהפך (IMAGO)

דקה 56, שער! אתלטיקו מדריד כבר ב-1:3: כדור אמן של חוליאן אלברס מצא את פאבלו באריוס ברחבה, והקשר הגביה בצורה יפהפייה לראשו של אלכסנדר סורלות’, שניצל את הגובה שלו כדי לנגוח בעוצמה לרשת ולשים את השלישי לזכות האורחת. פתיחה אדירה של חניכיו של דייגו סימאונה למחצית השנייה.

אלכסנדר סורלות' נוגח לרשת (IMAGO)

אלכסנדר סורלות' חוגג (IMAGO)

שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים עם אלכסנדר סורלות' (IMAGO)

דקה 85, שער! פ.ס.וו איינדהובן עם שביב של תקווה: כדור קרן של ג’ואי פירמן הלך לפינה הקצרה, שם המתין איבן פרישיץ’ שהראה את הניסיון שלו כשבנגיעה קטנה עם הראש העביר את הכדור אל ריקרדו פפי שהמתין בפינה הרחוקה. החלוץ האמריקאי לא התקשה וגלגל לרשת את ה-3:2.

ריקרדו פפי כובש מקרוב (IMAGO)

ג'ואי פירמן ואיבן פרישיץ' מרוצים. יש להם חלק בגול (IMAGO)

שחקני פ.ס.וו איינדהובן ממהרים לחזור למרכז המגרש (IMAGO)

מונאקו - גלאטסראיי 0:1

עוד מאמן שיכול לנשום לרווחה הוא סבסטיאן פוקוניולי. מי שעזב את אוניון סן ז’ילואז במהלך העונה על מנת להצעיד את הקבוצה מהנסיכות פתח את הקדנציה בצרפת בצורה לא חלקה, אך הניצחון הזה, שהוכרע בזכות ערבובייה ברחבה אותה ניצל פולארין באלוגון, הרים את המארחת למאזן של תשע נקודות. אחרי פתיחה מבטיחה של הקמפיין האירופי, הטורקים עם ניקוד זהה, ורק מקום אחד מעליהם.

דקה 50: מונאקו החמיצה פנדל! דניס זקאריה נשלח אל הנקודה הלבנה אחרי עבירה של דבינסון סאנצ’ס אבל בעט היישר אל ידיו של אוגורקאן צ’אקיר, שהדף את הכדור והותיר את התוצאה מאופסת.

שחקני מונאקו מאושרים (IMAGO)

דקה 68, שער! מונאקו עלתה ליתרון 0:1: אחרי החמצת הפנדל, הקבוצה מהנסיכות הגבירה קצב ולבסוף כדור קרן שהוגבה לרחבה הטורקית יצר בלגן, ממנו תילו קהרר מצא את פולארין באלוגון, שמקרוב נגע בכדור ושלח אותו לרשת.