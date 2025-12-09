האדיה: המצב מתסכל, צריך להיות בן אדם מברזל

במכבי בני ריינה, ששקועה עמוק בתחתית הליגה, יכולים היו אתמול (שני) לבוא רק בטענות לעצמם, אחרי ההפסד לבני סכנין 1:0, שהחמיר את מצבה של הקבוצה בטבלה. במחצית הראשונה היא הגיעה למספר גדול של הזדמנויות שלא נוצלו, כאשר במחצית השנייה מי שנכנס כמחליף, מוחמד שכר, הורחק אחרי שהשופט טען שהוא אמר לעברו מספר מילים מיותרות, שעלו לחלוץ בהרחקה.

בריינה כועסים מאוד על השחקן: “זה חוסר אחריות מה שעשה שכר”. גם ההחלטה של המאמן אדהם האדיה להוציא את עילי אלמקייס במחצית, זכתה לביקורת, בעיקר בגלל שבחצי הראשון השליטה במרכז השדה הייתה של ריינה.

האדיה אמר: “כל משחק שאנחנו משחקים אסור לנו להפסיד במצבנו, כאשר גם תיקו זה לא טוב. איבדנו ריכוז במחצית השנייה ועוד ספגנו כרטיס אדום של חוסר אחריות, שהשאיר אותנו בעשרה שחקנים. הכל התפקשש אחרי האדום. במחצית הראשונה החמצנו בלי הפסקה. ראו כולם שריינה לא מתבטלת. היינו צריכים לתת להם שלושה שערים. היה חסר לנו הגרוש ללירה. שער היה נותן לנו ביטחון, דבר שלא קרה. תוצאה אכזרית עבורנו”.

אדהם האדיה (שחר גרוס)

על המצב בטבלה והאפשרות הראלית שהקבוצה עלולה לרדת ללאומית, אמר: “אני לא מפחד מהתמונה הכללית אם להישאר או לא. אנחנו צריכים בשיניים להביא נקודות. אנחנו לא מרימים דגל לבן ואני מאמין שעוד אפשר להישאר בליגה. נבוא לכל משחק ונעשה את המקסימום. הליגה עוד ארוכה. הסתיים רק סיבוב ויש עוד את משחקי הפלייאוף”.

“אפשר לחבר שניים שלושה ניצחונות ואתה יכול למצוא את עצמך במקום אחר. ברור שהמצב מתסכל, צריך להיות בן אדם מברזל עם קור רוח ולעבוד חזק. אני האחרון שירים את הדגל ויגיד שנשברנו. זה לא המקום שאני נמצא בו. אנחנו צריכים להסתכל רק לעצמנו .אין לנו לגיטימציה להסתכל על אחרים. כנראה שהלחץ עושה את שלו. קשה לסחוב את הליגה על הגב וזה התבטא אתמול מול סכנין בהחמצות מול השער”, סיכם המאמן.