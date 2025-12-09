יום שלישי, 09.12.2025 שעה 11:26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

אבל כבד באום אל פאחם: אבו שלמה הלך לעולמו

מוחמד סולימאן ג'בארין, מהמזוהים עם המועדון בשנים האחרונות, מת. אבו אלעם, שצעד לצידו במשך השנים: "איבדתי חבר אמת, יום שחור לעיר ולספורטאים"

אבו שלמה (איציק בלניצקי)
אבו שלמה (איציק בלניצקי)

אבל באום אל פאחם. מוחמד סולימאן ג'בארין, המוכר לכל כאבו שלמה, הלך הבוקר (שלישי) לעולמו מהתקף לב. עד לא מזמן היה לבעל תפקיד במועדון, עד אשר הוחלט בבית המשפט המחוזי בחיפה כי לא ישמש בתפקיד זה או אחר בהפועל אום אל פאחם אחרי שנים ארוכות.

לאבו שלמה היה כל כך אכפת ממחלקות הנוער באום אל פאחם, שנלחם בכל מקום אפשרי על מנת שבני הנוער בעיר יקבלו את המקסימום, על מנת שאלו יהיו דור העתיד במועדונים. במרוצת השנים שימש כאיש קשר במ.ס. אום אל פאחם, חבר ועדה בהתאחדות עד הגיעו להפועל אום אל פאחם.

בהפועל אום אל פאחם מספרים כי אבו שלמה היה הכל במועדון וקיבלו הבשורה על לכתו בטרם עת בהלך מוחלט הבוקר. הלווייתו תתקיים לאחר תפילת הצהריים במסגד אל-מלסה באום אל פאחם.

אחמד אבו אלעם, שהלך איתו יד ביד במשך שנים ארוכות מסר ל-ONE: "היום אבדתי חבר אמת, בן אדם שכולו נתינה. הוא נתן מעצמו אמון לעיר ולקבוצה בפרט. איש שייזכר לעד. המעשים שלו יישארו לעד. אני רוצה לנחם את אשתו, בנותיו והמשפחה הרחבה. זה יום שחור לעיר ולספורטאים. אבו שלמה ייזכר לעד. לא נשכח אותו".

הודעת הפועל אום אל פאחם: "הפעיל הספורטיבי והחברתי, מוחמד סולימאן אבו אל-אדהם ג'בארין (אבו שלמה), ראש קבוצת הכדורגל הפועל אום אל פאחם, נפטר לאחר שלקה בהתקף לב. הלווייתו תתקיים לאחר תפילת הצוהריים במסגד אל-מלסה באום אל פאחם. לאלוהים אנו שייכים ואליו נשוב".

