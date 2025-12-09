הקונדה מכה פעמיים: 1:2 לברצלונה על פרנקפורט

כמה שחיכינו לעוד ערב של משחקים בליגה הטובה בעולם והנה הוא הגיע, כשאמש (שלישי) ברצלונה השלימה מהפך בעזרת צמד נגיחות מהיר של קונדה, והשיגה 1:2 בקאמפ נואו על פרנקפורט בליגת האלופות. גם אטאלנטה חזרה מפיגור והפתיעה את צ’לסי עם 1:2 משלה, טוטנהאם לא התקשתה וניצחה 0:3 את סלביה פראג.
ברצלונה – איינטרכט פרנקפורט 1:2
הקטלונים חשבו שהם עלו ליתרון ראשון, אך שער של לבנדובסקי נפסל בטענת נבדל מוצדקת. למרות הלחץ של המארחת דווקא הגרמנים עלו ראשונים על לוח התוצאות, כשכדור עומק של נתנאל בראון מצא את אנסגאר קנאוף שהצליח להתגבר על באלדה והכניע את ז’ואן גרסיה. ואז הגיעה המחצית השנייה. ז’ול קונדה השווה בדקה ה-50 מנגיחה אחרי הגבהה יפה של ראשפורד והמשחק נפתח מחדש. לא עברו 3 דקות ועוד פעם זה היה קונדה, ועוד פעם זה היה בנגיחה. בהמשך פרנקפורט לא הצליחה למצוא את הרשת של ז’ואן גרסיה והמשחק נגמר כשהקטלונים עם ידם על העליונה.
הניצחון הוא השלישי ברציפות של החבורה של האנזי פליק, והוא העלה אותה למקום ה-14 בטבלת המפעל. הגרמנים לעומתם שקועים עמוק בתחתית כשהם במקום ה-30 עם 4 נקודות בלבד. בשבת ברצלונה תפגוש את אוססונה ותקווה להמשיך במומנטום החיובי ולשמור על הפער בפסגה.
דקה 21, שער! פרנקפורט הדהימה את הקאמפ נואו ועולה ל-0:1: כדור נהדר של נתנאל בראון הגיעה לאנסגאר קנאוף, שהפעיל מבערים, התגבר על באלדה וסיים מדויק מול השער.
דקה 50, שער! ברצלונה משווה ל-1:1: מרכוס ראשפורד, שנכנס 4 דקות קודם לכן, הגביה כדור נפלא שמצא את ראשו של ז’ול קונדה, שלא התבלבל ונגח נהדר לרשת.
דקה 53, שער! ברצלונה משלימה את המהפך: איזה טירוף בקאמפ נואו! עוד פעם זאת הגבהה לרחבה ועוד פעם זה ז’ול קונדה שנוגח לרשת, הקטלונים ביתרון 1:2.
אטאלנטה – צ’לסי 1:2
האיטלקים הדהימו את הבלוז והם הוכיחו שלפחות בליגת האלופות, מקומם בצמרת הגבוהה. השער הראשון הגיע דווקא עבור החבורה של אנזו מרסקה, ריס ג’יימס נתן פס רוחב יפה לז’ואאו פדרו שדחק מקרוב פנימה והעלה את הכחולים ליתרון. אטאלנטה חזרה חדה מההפסקה כשג'יאנלוקה סקמאקה נגח את השוויון. צ'ארלס דה קטלארה, שבישל גם את שער השוויון, בעט כדור חזק שעבר את רובטו סאנצ’ז ונתן למארחת ניצחון גדול ויוקרתי. על אף ההפסד, צ’לסי עדיין נמצאת במקומות המובילים לפלייאוף כשאנחנו שני מחזורים לסיום.
דקה 25, שער! צ’לסי עלתה ל-0:1: ריס ג’יימס מצא נהדר את ז’ואאו פדרו, שמצידו המשיך לרשת וכבש שער שנפסל תחילה בטענת נבדל, אך לבסוף אושר על ידי ה-VAR.
דקה 55, שער! אטאלנטה חוזרת ל-1:1: צ'ארלס דה קטלארה חדר נפלא לרחבה האנגלית והעביר כדור גובה גדול שעבר מעל כל הגנת הבלוז, מצא את ראשו של ג'יאנלוקה סקמאקה והוא נגח פנימה.
דקה 83, שער! אטאלנטה השלימה את המהפך והיא ב-1:2: האיטלקים מדהימים את צ’לסי. מבשל השער הראשון צ'ארלס דה קטלארה בעט כדור חד, רוברטו סאנצ’ז עוד נגע בכדור אבל לא הצליח למנוע ממנו להתגלגל כל הדרך אל הרשת.
טוטנהאם – סלביה פראג 0:3
החבורה של תומס פרנק לא התקשתה יותר מדי ושייטה כל הדרך לניצחון על הצ’כים. השער הראשון במשחק נפל בדקה ה-26, כשכדור קרן של פדרו פורו הגיע לכריסטיאן רומרו שנגח את הכדור, ובניסיון כושל להרחיק אותו דיוויד זימה כבש לשערו והתרנגולים ביתרון. זוכת הליגה האירופית השלימה את הערב עם שני פנדלים מוצלחים, אחד של מוחמד קודוס והשני של צ’אבי סימונס, והשיגה 3 נקודות שמקדמות אותה עד למקום ה-9.
דקה 26, שער! טוטנהאם כבשה והיא ב-0:1: קרן של פדרו פורו מצאה את ראשו של רומרו שניסה לנגוח לשער, אבל במקום זה הכדור הגיע לראשו דייויד זימה שנגח לשערו.
דקה 50, שער! טוטנהאם מכפילה את היתרון: התרנגולים קיבלו פנדל עם פתיחת המחצית הראשונה לאחר עבירה מיותרת של יוסופה סאניאנג. מוחמד קודוס ניגש לבעוט והכניע את השוער של הצ’כים, 0:2 לטוטנהאם.
דקה 79, שער! טוטנהאם כבר ב-0:3: החבורה של תומס פרנק קיבלה פנדל נוסף, צ’אבי סימונס בעט מדויק והאנגלים בדרך לניצחון.