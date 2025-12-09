רפאלוב יצא לבלגיה לקורס של מנהלים מקצועיים

מכבי חיפה תחדש היום את אימוניה אחרי שקיבלה אתמול מנוחה. במועדון למעשה סגרו סיבוב שלם במקום השישי בטבלה עם 19 נקודות בלבד, מה שיכול להעיד על האכזבה הגדולה אחרי שבתחילת העונה ההצהרות דיברו על הגעה לשלב הליגה בקונפרנס ליג, דבר שלא קרה, ועל הישגיות והתמודדות על תואר האליפות, דבר שכבר לא יקרה.

למרות זאת, למכבי חיפה בעידן ברק בכר, שמרגע הגעתו הקבוצה השיגה ארבע תוצאות תיקו ושני ניצחונות ללא הפסד, נותר רק לנסות ולתקן את מה שקרה ולתת סיבוב שני הרבה יותר טוב, שיתחיל בשבוע הבא במשחק חוץ מול האחרונה בטבלה בני ריינה.

המטרה של בכר תהיה לנסות ולהשיג מקום לאירופה דרך המקום השלישי או הרביעי ולנסות לזכות בגביע. לשם כך, מכבי חיפה תצטרך לעשות את ההתאמות הדרושות שלה בחלון העברות בינואר, כאשר המטרה העיקרית לצרף קשר 10 ושחקן כנף, ובמקביל לשחרר שחקנים שפחות תורמים, ביניהם מתיאס נהואל.

מתיאס נהואל (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה תצטרך לעשות חשיבה גם לגבי ג'ורג'ה יובאנוביץ', בעיקר בשל העובדה ששחרור יובאנוביץ' והשאלה אפשרית של עומר דהן תשאיר את הקבוצה עם שני חלוצים בלבד, טרבינטה סטיוארט וגיא מלמד שחזר לאחרונה להרכב.

מי שאמור יחד עם ברק בכר לעשות את שיעורי הבית כדי להביא לכך שתהיה קבוצה טובה יותר הוא ליאור רפאלוב, שיצא לבלגיה לקורס שנתי של מנהלים מקצועיים אותו המועדון מממן. רפאלוב אמור לחזור לקראת סוף השבוע ולהיות נוכח בהכנות האחרונות של הקבוצה לקראת משחקה מול ריינה, משחק שיהיה לפי שעה משחקו האחרון של עבדולאי סק לפני שייצא לאליפות אפריקה.

בכר צפוי בהתאם להתפתחויות במשחק לשלב את ליסב עיסאת על מנת להתחיל ולהריץ את הבלם לצידו של שון גולדברג. קבוצת הנוער תחת הדרכתו של איתי מרדכי תשחק מחר מול נאנט במסגרת שלב הפלייאוף של ליגת האלופות לנוער. מי שיפתח במשחק יהיה דניאל דרזי שלאחרונה עלה לקבוצה הבוגרת וגם שיחק בשני משחקים, כאשר הוא אף שיחק עם קבוצת הנוער בשבת החולפת ב-2:2 מול מ.ס אשדוד במסגרת ליגת העל לנוער. להבדיל מדרזי, ינון פינגיזכט לא יצא ולא מן הנמנע שגם ימשיך לקבל קרדיט בהרכב מול ריינה.