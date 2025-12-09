עו"ד קוריצקי ימשיך כיועמ"ש של איגוד הכדורסל

איגוד הכדורסל בחר להאריך את כהונתו של היועץ המשפטי הנוכחי, עו"ד יודן קוריצקי, לתקופה של שנתיים נוספות. ההחלטה התקבלה בעקבות סיום מכרז רשמי לתפקיד, שבמסגרתו בחן האיגוד מועמדים שונים, אך בחר להמשיך עם קוריצקי, שנחשב לדמות מקצועית מרכזית בליווי המשפטי של הארגון בתקופה האחרונה.

קוריצקי, מעורכי הדין הבכירים במשרד ד"ר גדעון פישר ושות', מונה לתפקיד לפני כשנה וחצי, לאחר פטירתו של היועץ המשפטי הקודם, עו"ד דן שווץ ז"ל, שנפטר באפריל 2024 לאחר מאבק במחלה קשה. שווץ נחשב מומחה בעל שם בדיני ספורט ובעל ניסיון רב בנושאים משפטיים נוספים, ושימש במשרדו כמנהל המחלקה המוניציפלית.

עו"ד קוריצקי הוא בוגר פרקליטות המדינה, מומחה בניהול תביעות אזרחיות ופליליות ומחזיק בתואר שני במשפטים מאוניברסיטת תל אביב. גורמים באיגוד מציינים כי עבודתו בתקופתו הראשונה בתפקיד התאפיינה ביסודיות, מקצועיות ושמירה על היציבות המשפטית של הארגון, מה שהוביל להחלטה להמשיך את כהונתו לשנים הבאות.