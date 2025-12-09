רבע 4, 09:28: אליצור נתניה - הפועל ב"ש 61:55

ליגת ווינר סל ממשיכה לצבור תאוצה והמחזור השמיני שלה נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן במיוחד בשרון, שם אליצור נתניה מארחת את הפועל באר שבע/דימונה לקרב תחתית בין המדורגת 12 בליגה לבין המדורגת האחרונה בטבלה.

המארחת עם מאזן לא טוב של ניצחון אחד בלבד לצד שישה הפסדים, כשאפילו החלפת המאמן והבאתו של אריס ליקויאניס לא הביאה איתה את “אפקט המאמן החדש”, כאשר היווני עדיין מחפש ניצחון בכורה על הקווים. במחזור הקודם, נתניה נכנעה 93:70 להפועל ת”א, ובכללי היא ברצף של חמישה הפסדים.

מהצד השני של המתרס, הדרומיים לבטח לא חשבו שהם יהיו בחלק התחתון של הטבלה, כשהם עם שני ניצחונות בלבד וחמישה הפסדים. במשחק האחרון של רמי הדר והשחקנים שלו הם נכננעו 94:80 לקריית אתא, וכעת הם רוצים לחזור לחייך עם החזרה מהפגרה.

רבע ראשון: 14:19 להפועל ב”ש/דימונה

חמישיית אליצור נתניה: ג’יילן ריילי, שאק ביוקנן, ניק אונגנדה, אוטיס פרייז’ר ואור קורנליוס.

חמישיית הפועל ב”ש/דימונה: נטע סגל, סי ג’יי אלבי, ברנדון אנג’ל, יואב ויטלם ומייקל פוסטר ג’וניור.

# 05:00 – 10:00: האורחת פתחה את המשחק עם ריצת 0:9 שהורידה את הקבוצות לפסק זמן מוקדם. נטע סגל רשם 7 נקודות מוקדמות ונראה היה שהאדומים בורחים, אך שלשות של עמית גרשון ועידו שבת החזירו את הנתנייתים למשחק והורידו ל-3 הפרש בלבד.

# 00:00 – 05:00: שני סלים רצופים של ברנדון אנג’ל העלו חזרה ל-7. שתי הקבוצות החליפו סלים וההפרש נשמר יציב ברוב הדקות כשגם ב”ש וגם נתניה משחקות בקצב נמוך. עמית גרשון בלט בצהוב ודאג להוריד את ההפרש לקראת סוף הרבע.

רבע שני: 32:38 להפועל ב”ש/דימונה

# 05:00 – 10:00: ההפרש נשמר גם בפתיחת 10 הדקות האחרונות של החצי הראשון, אך 4 נקודות רצופות של אוטיס פרייז’ר תוך 10 שניות צימקו ל-2 הפרש בלבד וגרמו לרמי הדר להזעיק פסק זמן.

# 00:00 – 05:00: ברנדון אנג’ל רשם 5 נקודות והגדיל במעט את היתרון של באר שבע, אך ביצע עבירה בלתי ספורטיבית אפשרה למארחת להתקרב חזרה. 4 עונשינים מדויקים של האדומים הורידו אותם בפער 6 להפסקה.

רבע שלישי: 55:61 להפועל ב”ש/דימונה

# 05:00 – 10:00: סוף סוף הקצב עלה באולם נתניה. ב”ש פתחה נהדר את את החצי השני עם שלשה גדולה של יואב ויטלם ואנד וואן של סי ג’יי אלבי, ג’יילן ריילי ופרייז’ר הצליחו להחזיר את היהלומים למשחק.

# 00:00 – 05:00: הקבוצה מבירת הנגב שוב פתחה פער ואפילו עלתה ליתרון דו ספרתי אבל ריצת 0:7 צהובה צימקה חזרה ל-6. נטע סגל המשיך ללהוט מחוץ לקשת אבל פרייז’ר שמר את ההפרש יציב.