רבע 3, 01:03: בני הרצליה - טופאש 65:53

עד כה יש שני סוגים של בני הרצליה העונה, זו של הליגה וזו של ליגת האלופות של פיב”א. בשעה זו הקבוצה מהשרון משחקת את המשחק החמישי שלה במפעל השלישי בטיבו באירופה, כשהיא מארחת את טופאש בורסה במשחק שיש לציין לא בארץ, מכיוון שהמשחקים חזרו לישראל רק ביורוליג וביורוקאפ.

בכל מקרה, הרצליה עם ארבעה ניצחונות ברציפות בליגת ווינר סל, אך עד כה ב-BCL היא עם ארבעה הפסדים ואפס ניצחונות בארבעת המחזורים הראשונים, ומחפשת את הניצחון הראשון שלה העונה במפעל. ביום שבת האחרון יהוא אורלנד וחניכיו ניצחו 96:107 את מכבי רעננה.

נזכיר שהמפעל מורכב משלב בתים כאשר בכל בית יש ארבע קבוצות, וכל קבוצה פוגשת כל יריבה פעמיים, בית וחוץ. בסופם של ששת המחזורים הללו, מי שמסיימת ראשונה עולה ישירות לשמינית הגמר, ומי שמסיימות במקומות 2 ו-3 יתמודדו בפליי-אין על עלייה לשמינית.

הרצליה עם מאזן של 4:0 והפסד כאן יחסל סופית את חלום ההעפלה שלה וייתן לה הדחה מוקדמת מהמפעל האירופי, כשניצחון ישאיר מעט תקווה. טנריפה עם מאזן של 0:4 חיובי, גם טופאש וגם טרפאני עם מאזן של שני ניצחונות ושני הפסדים, כך שאכן הפסד ינעל את הסיכויים של הרצליה.

רבע ראשון: 18:20 לטופאש

חמישייה בני הרצליה: ג’ורדון ורנאדו, דנבר ג’ונס, שליו לוגאשי, אלייז’ה סטיוארט וצ’ינאנו אונוואקו.

חמישייה טופאש: אלכס פרז, יגיאצ’אן סייביר, לין קיד, הוגו בסון ופורקאן קורקמאז.

10:00-5:00#: האורחת פתחה את המשחק טוב יותר עם 0:9 מהיר לאחר פחות משתי דקות. ג’ונס העלה את הקבוצה מהשרון על הלוח עם שלשה לאחר 3 דקות עקרות. סלים עם עבירה של דשון פרנסיס, שעלה מהספסל, וסטיוארט עצרו את הריצה, שהגיע כבר ל-11:3 תוך פחות מארבע דקות, של הטורקים.

5:00-0:00#: בחלק השני של הרבע, החבורה של יהוא אורלנד התעוררה בזכות כניסתו למשחק של מקס היידינגר, שהנהיג את הקבוצה והצליח לצמק את ההפרש עד לשתי נקודות, עם כדור אחרון בידיו של פרנסיס, אבל האחרון החטיא את השלשה והרבע הסתיים ב-18:20 לטופאש.

רבע שני: שוויון 42

10:00-5:00#: המארחת פתחה את הרבע עם שתי שלשות של היידיגר וג’ונס, שהובילו את הקבוצה מישראל ליתרון ראשון הערב. ג’ונס, שכבר הגיע לדו ספרתי, הגדיל את הפער של הרצליה, אבל סייביר אצל הטורקים לא נתן להפרש לגדול יותר מידי.

5:00-0:00#: קורקמאז המשיך להוביל את האורחת, כשמנגד אלייז’ה סטיוארט הקשה על הגנת טופאש. המשחק נשאר צמוד כשדקה למחצית התוצאה הייתה 40:41 לקבוצה מישראל, דנבר ג’ונס השאיר נקודה על הקו, וסל מהמתפרצת של אלקס פרז הוריד את הקבוצות להפסקה בשוויון 42.

רבע שלישי

10:00-5:00#: כמו בפתיחת המשחק גם תחילת המחצית השנייה היית של הטורקים, שלשה של בסון, יחד עם נקודות קלות של פרז וקיד, העלו את האורחת ליתרון מהיר שהגיע ל-8 נקודות, יתרון השיא מאז הרבע הראשון.