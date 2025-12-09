יום שלישי, 09.12.2025 שעה 20:22
 בית 1 
16697-8099א. לובליאנה1
15757-8149בחצ'שהיר קולג'י2
14691-7808הפועל ירושלים3
14840-8729קלוז'4
13771-7629מנרסה5
13781-7689רייר ונציה6
13845-8279נפטונאס7
13775-7399אריס סלוניקי8
12721-6868וורוצלאב9
9870-6919המבורג10
 בית 2 
17626-7279בורק1
16737-8329בשיקטאש2
15690-7879טורק טלקום3
15708-7839בודוצ'נוסט4
13704-6899לונדון ליונס5
13792-7329טרנטו6
13856-7839אולם7
12745-7379שמניץ8
11778-6909לייטקבליס9
10809-6859פאניוניוס10

רבע 2, 10:00: הפועל י-ם - המבורג 21:27

יורוקאפ, מחזור 10: סוף סוף זה הגיע. אחרי למעלה משנתיים, הקבוצה מהבירה הזניקה את חזרת המשחקים לארץ ומארחת בחולון את נועלת הטבלה בבית שלה

|
ג׳ארד הארפר (מיכל בן אגמון)
ג׳ארד הארפר (מיכל בן אגמון)

חיכינו וחיכינו וחיכינו ואפשר סוף סוף לברך, זהו, המשחקים בישראל. בשעה זו הפועל ירושלים משחקת את המשחק האירופי הראשון בישראל מאז שפרצה מלחמת חרבות ברזל, כשהיא מארחת את המבורג כאן בארץ. בעקבות הופעות בארנה הירושלמים משחקים מול הגרמנים בהיכל הטוטו בחולון, אבל זה עדיין כאן בארץ.

אמנם הפועל ת”א ראשונה ביורוליג ובליגה, אבל ייתכן שהפועל ירושלים היא הקבוצה הכי חמה בישראל כרגע. החבורה של יונתן אלון בשיאו של רצף מרשים של עשרה ניצחונות בכל המסגרות, כשהאחרון בליגה היה 84:88 על קריית אתא והאחרון באירופה היה 66:98 חד וחלק על ונציה.

כעת, בהפועל ירושלים ינסו רק להמשיך לצבור מומנטום עם חזרת המשחקים לכאן, כשהם משחקים בחולון מול הקהל הביתי שלהם במשחק אירופי במטרה להשיג ניצחון שמיני העונה במפעל השני בטיבו באירופה, לצד שני ההפסדים שכבר קיימים, ומעל הכל להמשיך ברצף המרשים.

ירושלים אחת הפייבוריטיות הגדולות לזכות העונה ביורוקאפ ולהצטרף להפועל ת”א ומכבי ת”א ביורוליג, כשגם במועדון מהבירה מבינים שהיורוקאפ השנה פחות חזקה משנים עברו, ללא קבוצות כמו גראן קנאריה, ולנסיה ואפילו הפועל תל אביב. אגב, המבורג יריבה בהזמנה והכי גרועה במפעל, עם 0 ניצחונות ותשעה הפסדים.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ראד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס, ג’סטין סמית’.

חמישיית המבורג: לאונרד טרופה, ג’ראד גריי, ניקלאס ווימברג, דבון דניאלס, זקארין פרין.

# 10:00-5:00: המשחק נפתח ללא סלים כלל במשך דקה וחצי, עד שג’יימס קלע עבור האדומים, פרין איזן עם נקודות משלו מנגד. המשחק נותר צמוד בדקות הראשונות עם סל מצד לצד.

