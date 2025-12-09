"הגיע לנו לנצח, מסוגלים לצאת מהמצב הזה"

אכזבה בהפועל ירושלים אחרי ה-1:1 מול בית״ר בטדי. בקבוצה מרגישים שפספסו ניצחון ושהיו טובים יותר מבית״ר, גורם במועדון אמר ל-ONE: ״הגיע לנו לנצח, יכולנו בשקט לכבוש עוד שני שערים, שוב אנחנו סופגים בדקות הסיום, לדעתי לא היה פנדל, אבל זה מאחורינו, יש לנו צוות אימון ושחקנים שמסוגלים להוציא אותנו מהמצב שב אנחנו נמצאים״.

בהפועל ירושלים מתכוונים בינואר להתחזק בשתי עמדות: קשר אחורי וחלוץ. הפועל ירושלים סובלת מפציעות בלתי פוסקות בסגל ומתחילת העונה לא היה לזיו אריה פעם אחת סגל שחקנים מלא ולכן רוצים להתחזק בינואר.

הפועל ירושלים הציגה אתמול את המשחק הכי טוב שלה העונה, הייתה עדיפה על בית״ר בלא מעט דקות במהלך המשחק והייתה שווה ניצחון: ״אנחנו בסיבוב ראשון רע מאוד מבחינת נקודות, אבל יש גם דברים חיוביים שעליהם אנחנו בונים ושאיתם נצליח לצאת מהתחתית״, סיכמו בירושלים.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

אופק נדיר שהתראיין בסיום המשחק דיבר בצורה מרשימה וסיפר בצורה כנה ואמיתית על מצבה ועל עתידה של הפועל ירושלים: ״פתחנו לא טוב את המשחק, הקהל הטריף אותם, ואחרי שנכנסו למשחק הראינו מה אנחנו שווים. יצרנו מצבים, הגענו למספיק מצבים לנצח במשחק. בתור קבוצת תחתית, אנחנו אמורים לשמור על היתרון הזה מול ריינה. גם מול מכבי ת"א ספגנו בדקה ה-96. זה מבאס, אבל אני יכול להגיד ב-100% אמונה שנישאר בליגה. שיחקנו כמו גברים והבכנו אותם במעברים, רוב דקות המשחק הגענו למצבים ששווים גול. זה לא יצא ומסתכלים למשחק הבא".

"זה כדור שלג. דיברנו על איך להיות ווינרים ולהרוג את המשחק, אבל הגיע עוד הפסד ועוד הפסד והביטחון נפגע. הקאנו עד הניצחון הראשון ואז הגיע הגול ששבר את הלב בסוף מול בני ריינה. לא הצלחתי לדבר על השבוע הייתי מרוסק. גם היום היינו צריכים להרוג את המשחק רק כדי לצאת עם שלוש נקודות מפה", הוסיף.

"רוב השחקנים אצלנו גדלו במחלקות הנוער הכי טובות בארץ, אם משחקים מול קבוצות ברמה שלנו אנחנו משתלטים על המשחק ומקבלים במעבר וקשה לנו לחזור וזה מבאס. ג'ון אוטומאו התאמן שני אימונים השבוע וזיו זרק אותו להרכב בלי לחשוב, זו המדיניות של המועדון, כשזה הולך, שחקנים עפים מפה, כשפחות הולך אז פחות. בסיבוב הבא תראו הפועל ירושלים אחרת, בהבטחה", סיכם.