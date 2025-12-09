יום שלישי, 09.12.2025 שעה 13:02
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

מסיים חוזה ומחזיק בהצעות: עתידו של סוארס

עם חוזה שמסתיים בסוף השנה, עתידו של החלוץ באינטר מיאמי נותר לא ברור. הארכת חוזה נמצאת על השולחן, אבל באורוגוואי שוב רוצים להחזיר אותו הביתה

|
לואיס סוארס וליאו מסי (אינסטגרם)
לואיס סוארס וליאו מסי (אינסטגרם)

עתידו של לואיס סוארס חוזר שוב למרכז הבמה. אחרי שזכה באליפות ה-MLS בסוף השבוע האחרון, המשך דרכו של האורוגוואי באינטר מיאמי תלוי על חוט דק. מגוון אפשרויות על הפרק: מהארכת חוזה לשנה נוספת, עם כמה הסתייגויות, דרך חזרה שנייה לנאסיונל, מועדון חייו, ועד לשקילת פרישה. החלוץ הרוויח את הזכות להחליט, ואלו ימים מתוחים.

זו החלטה שנשקלת היטב, משום שכל הצעה דורשת ניתוח. קודם כל, יש את הצעתה של אינטר מיאמי עצמה. המועדון, שנמצא במצב כלכלי רגיש (הם עדיין צריכים לשלם את 15 מיליון האירו עבור רודריגו דה פול לאתלטיקו מדריד, בין היתר) הגיש לו את הצעת החידוש הראשונה. הצעה זו אינה דומה בכלל למה שיש לו עכשיו. להיפך: אם יישאר, הדבר ילווה בירידה משמעותית בשכרו.

“הוא אגדה של הכדורגל. הוא יצטרך לקבל החלטה כשהעונה תסתיים. הוא ראוי לעזוב בצורה מכובדת, עם פרידה ראויה. מבחינת המועדון, אם לואיס יחליט להישאר עוד שנה, נשמח בשבילו, אני הייתי שמח לראות אותו כאן. ברור שאחר כך הדיונים יעסקו בפרטים הכספיים. ההחלטה בידיו”, אמר חורחה מאס, נשיא המועדון.

מסי ובעלי מיאמי (צילום מסך)מסי ובעלי מיאמי (צילום מסך)

יתרון נוסף לטובתו הוא שאפתנות ההנהלה, שרוצה, אחרי שכבשה את ארצות הברית, לעשות זאת גם בזירה הבין-לאומית עם ליגת האלופות של קונקאק”ף. עם זאת, תפקידו יקטן לתפקיד משני, דבר שבא לידי ביטוי בסיום העונה, כאשר לא שיחק אפילו דקה בגמר מול ונקובר. בנוסף, המועדון כבר מתכנן את העונה הבאה, כשברשימת המועמדים לחיזוק ההתקפה של חאבייר מסצ'ראנו נמצא החלוץ הגרמני טימו ורנר, שכבר מתקיימים מגעים עם נציגיו. במקביל, חזרה לאורוגוואי גם היא נשקלת, משום שנאסיונל רוצה עוד ריקוד אחרון עם הבן האובד.

זו אפשרות שהולכת ומתממשת בשבועות האחרונים. היו מגעים בין הצדדים בימים האחרונים, אפילו לפני הגמר בסוף השבוע. מצפים אף לשיחת טלפון רשמית מג'אדסון ויירה, מאמן נאסיונל, שיציג לו פרויקט שבו יהיה דמות מרכזית. בגיל 39, אל פיסטולרו רוצה לפרוש על הדשא, לא על הספסל.

נאסיונל מציעה לו את כל זה ואף יותר: בית שבו יוכל לשחק את משחקיו האחרונים ברמה הגבוהה ביותר, להילחם על גביע ליברטדורס, על אליפות אורוגוואי, ולשחק לצד קואטס ולודיירו, חברים קרובים של החלוץ. כלומר, יש הבנה, אך אין החלטה סופית. הכדור כעת במגרש של לואיסיטו.

