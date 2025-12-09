קראגר: סלאח בושה, ניסה לגרום נזק מקסימלי

ג’יימי קראגר, זועם ומתוסכל, כינה את מוחמד סלאח "בושה" והאשים אותו בכך שניסה לגרום ל"נזק מקסימלי" לליברפול בעקבות הראיון הנפיץ שהעניק בסוף השבוע. סלאח העניק ראיון סוער לכתבים באלנד רואד, שבו האשים את המועדון בכך ש"זרק אותו מתחת לאוטובוס" וטען שאין לו שום מערכת יחסים עם המאמן ארנה סלוט.

בעקבות זאת, הכוכב המצרי נותר מחוץ לסגל ליברפול למשחק ליגת האלופות מול אינטר. האוהדים חיכו בקוצר רוח לתגובתו של ג’יימי קראגר בתכנית Monday Night Football של ‘Sky Sports’, שם היה אמור לנתח את המשחק בין מנצ'סטר יונייטד לוולבס. קראגר טען שסלאח חיכה לתוצאה גרועה של ליברפול כדי למסור ראיון "מתוזמר" שנועד לפגוע במועדון ובמעמדו של סלוט.

"חשבתי שזה היה מביש מה שהוא עשה אחרי המשחק", אמר קראגר. "יש אנשים שציירו את זה כהתפרצות רגשית, אני לא חושב שזה היה כך. אני חושב שבכל פעם שמוחמד סלאח עוצר לדבר באזור הראיונות, וזה קרה ארבע פעמים בשמונה שנים בליברפול, זה מתוזמר על ידו ועל ידי הסוכן שלו כדי לגרום לנזק מקסימלי ולחזק את מעמדו שלו”.

ג'יימי קראגר (צילום מסך)

"הוא עשה את זה גם לפני 12 חודשים, וקראתי לו על כך בתכנית הזו. הוא שיחק על רגשותיהם של אוהדי ליברפול. ליברפול הובילה את הליגה והוא כבש את שער הניצחון מול סאות’המפטון. זה היה הזמן לצאת ולהפעיל לחץ על הנהלת ליברפול. לשאר העונה היו שלטים בקהל שאמרו 'תנו למוחמד את הכסף שלו'. עכשיו הוא בחר את סוף השבוע הזה כדי לעשות את זה, והוא חיכה לתוצאה רעה, שער שספגו בדקה האחרונה. אוהדי ליברפול, המאמן, כל המועדון, כולם מרגישים עכשיו שהם בתחתית, והוא בחר את הזמן הזה כדי ללכת על המאמן ואולי לנסות לגרום לפיטוריו”, הוסיף קראגר.

"זה מה שאני חושב על זה. השורה שתפסה אותי היא 'זרקו אותי מתחת לאוטובוס'. והוא עצמו ניסה לזרוק את המועדון מתחת לאוטובוס פעמיים ב-12 החודשים האחרונים. הוא הלך על הבעלים, הבעלים שמשלמים לו מאות אלפי ליש”ט במשך שש שנים, והתלונן לפני שנה שלא נתנו לו חוזה חדש בגיל 32. למועדון יש כל זכות לעשות זאת".

"ועם המאמן עכשיו, סלאח צריך לעשות כל מה שהוא יכול כדי לעזור למועדון לצאת מרצף התוצאות הגרוע ביותר מאז שנות ה-50, והוא לא עשה את זה". קראגר השווה בין סלאח לכוכבים כמו מסי, רונאלדו ואמבפה. הוא הודה ששחקני על "מקבלים פריבילגיות", וציין שסלאח משוחרר מחובות הגנתיות כדי למקסם את תרומתו ההתקפית.

ג'יימי קראגר (צילום מסך)

אך קראגר טען שהאגו של שחקנים בסדר גודל כזה עלול לפגוע בקבוצה במצבים רגישים. "סלאח הוא אגדה, ושחקנים כאלה מקבלים פריבילגיות, כמו שהוא לא צריך לרדת להגנה. הוא לא צריך לרדוף אחרי המגן שלו", אמר. “וזה מה שקורה בליברפול, אבל כשמדברים על לזרוק אנשים מתחת לאוטובוס, הוא זרק את המגן הימני של ליברפול מתחת לאוטובוס שמונה שנים. תחשבו מה זה לשחק מאחוריו. אבל אנחנו מקבלים את זה כי הוא סופרסטאר וכבש 250 שערים, והביא לי כאוהד ליברפול כמה מהרגעים הגדולים בחיי".

קראגר הזכיר לסלאח גם את כישלונו בצ’לסי, ואת העובדה שמעולם לא זכה בגביע אפריקה לאומות עם מצרים. "אני רוצה להזכיר למו סלאח ולסוכן שלו, לפני שהצטרף לליברפול, הוא נתפס כמי שנכשל בצ'לסי. זו עובדה. מצרים היא הנבחרת המצליחה בהיסטוריה של אליפות אפריקה, וסלאח מעולם לא זכה בתואר. זה לא ניסיון להוריד ממנו כשחקן, אמרתי שהוא אחד השחקנים הטובים בעולם בשמונה השנים האחרונות, אבל זה אומר לו ולסוכן שלו, זה לא רק על שחקן אחד. לא היית כוכב גדול לפני ליברפול, לא זכית עם מצרים, וזה מראה שלא משנה כמה אתה טוב, אתה צריך את החברים שלך, המאמן והאוהדים".

מוחמד סלאח (IMAGO)

הוא המשיך: "כשאתה מדבר באזור הראיונות אחרי המשחק, זה רק 'אני, אני, אני'. הוא אמר שאני עומד לבקר אותו? פעם אחת ביקרתי את סלאח על המגרש? אף פעם לא. אני לא מבקר אותו כשהוא לא חוזר להגנה ולא כשהוא לא מוסר. כי הוא אגדה, ומה שהוא נותן, אתה מקבל איתו גם פגמים. אבל אני בהחלט אתקוף אותו כשהוא מנסה לזרוק את המועדון שלי מתחת לאוטובוס, מחוץ למגרש, וכשהוא חושב רק על עצמו".

סלאח הגיע למתחם האימונים של ליברפול ביום ראשון ושני, אך הוחלט שלא יטוס עם הקבוצה לאיטליה. ההחלטה אינה צעד משמעתי, אלא החלטת בחירה בסגל, שנעשתה לאחר שסלאח הביע דאגה לגבי עתידו. הוא בן 33, חתם השנה על חוזה ענק לשנתיים עד 2027, ומועדונים מערב הסעודית, ארה"ב ואפילו אירופה כבר עוקבים מקרוב אחר מצבו.