"מאוכזב ביותר, אבל זו העונה שלנו - הכל קשה"

הפועל ירושלים השיגה הערב (שני) נקודה חשובה במאבקי ההישרדות שלה עם 1:1 מול בית”ר ירושלים בדרבי, אך האדומים של זיו אריה עדיין נותרו עמוק מתחת לקו האדום בתום הסיבוב הראשון בליגת העל עם 8 נקודות בלבד מפתיחת העונה.

אריה אמר בסיום: “אני יוצא מאוכזב ביותר, היינו יכולים להבקיע את השני, השלישי, הרביעי והחמישי, אבל זו העונה שלנו - הכל קשה. כל הכבוד לשחקנים, ממשיכים הלאה. לא בעטנו מספיק טוב, כדורגל אין מה לנתח יותר מדי”.

“האנרגיות שלנו טובות מהמחזור הראשון, זה לא קשור לתוצאות בכלל. המצב שלנו קשה כל הזמן בלי קשר לדרבי. באנו להראות את הפועל ירושלים, יש לנו מועדון, ארגון, שחקנים, צריכים רק לייצר תוצאות. מבחינת נקודות זה סיבוב מביש, צריכים לנצח יותר”.

נדב זמיר, שהצטיין בין הקורות, אמר: “בסופו של דבר הובלנו עד דקה 85 אז ברור שיש גם אכזבה. כולם ראו את הכושר של בית”ר בזמן האחרון, אז אנחנו שמחים שהצלחנו קצת לעצור אותם. אני מנסה לתת את המקסימום, כל משחק הוא כמו דרבי ואני שמח שהיינו שם היום. אני חושב שפחות חששנו אלא רצינו להתקדם כמה שיותר מהר מריינה. היה לנו יום אחד להתאושש, הגענו לאימון יום אחר כך וכבר התחלנו להתכונן לדרבי”.