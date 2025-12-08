יום שני, 08.12.2025 שעה 23:54
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"מאוכזב ביותר, אבל זו העונה שלנו - הכל קשה"

זיו אריה דיבר אחרי ה-1:1 של הפועל בדרבי מול בית"ר ירושלים: "היינו יכולים להבקיע את השני, השלישי, הרביעי והחמישי", "סיבוב מביש בצבירת נקודות"

|
זיו אריה (רדאד ג'בארה)
זיו אריה (רדאד ג'בארה)

הפועל ירושלים השיגה הערב (שני) נקודה חשובה במאבקי ההישרדות שלה עם 1:1 מול בית”ר ירושלים בדרבי, אך האדומים של זיו אריה עדיין נותרו עמוק מתחת לקו האדום בתום הסיבוב הראשון בליגת העל עם 8 נקודות בלבד מפתיחת העונה.

אריה אמר בסיום: “אני יוצא מאוכזב ביותר, היינו יכולים להבקיע את השני, השלישי, הרביעי והחמישי, אבל זו העונה שלנו - הכל קשה. כל הכבוד לשחקנים, ממשיכים הלאה. לא בעטנו מספיק טוב, כדורגל אין מה לנתח יותר מדי”.

“האנרגיות שלנו טובות מהמחזור הראשון, זה לא קשור לתוצאות בכלל. המצב שלנו קשה כל הזמן בלי קשר לדרבי. באנו להראות את הפועל ירושלים, יש לנו מועדון, ארגון, שחקנים, צריכים רק לייצר תוצאות. מבחינת נקודות זה סיבוב מביש, צריכים לנצח יותר”.

נדב זמיר, שהצטיין בין הקורות, אמר: “בסופו של דבר הובלנו עד דקה 85 אז ברור שיש גם אכזבה. כולם ראו את הכושר של בית”ר בזמן האחרון, אז אנחנו שמחים שהצלחנו קצת לעצור אותם. אני מנסה לתת את המקסימום, כל משחק הוא כמו דרבי ואני שמח שהיינו שם היום. אני חושב שפחות חששנו אלא רצינו להתקדם כמה שיותר מהר מריינה. היה לנו יום אחד להתאושש, הגענו לאימון יום אחר כך וכבר התחלנו להתכונן לדרבי”.

