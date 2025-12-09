יום שלישי, 09.12.2025 שעה 20:33
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1422-1515מיורקה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו 19
928-1615לבאנטה20

"אלונסו באולטימטום", "חייבים פתרונות מיידיים"

הנשיא וכל מנהלי ריאל מגובשים בדעתם: "זה חייב להשתנות עכשיו". המאמן לא קיבל איום ממשי, אך אין פירוש הדבר שהוא לא מבין את המציאות שבה הוא נמצא

כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)

פלורנטינו פרס היה בין האחרונים שעזבו את סנטיאגו ברנבאו בליל יום ראשון, ובצדק. עוד לפני שיצא מהאצטדיון, שכבר היה שקט וריק, שקל להגיע למתחם ההנהלה ביום שני, אך לבסוף החליט שעדיף להמשיך לנתח את המצב, לאחר שכבר נפגש עם צוותו והאזין לדעותיהם בעקבות ההפסד הכואב לסלטה בברנבאו.

כרגיל, הנשיא ירד לחדר ההלבשה. ניצחון או הפסד, זה לא משנה. הביקור הוא חלק מהשגרה שלאחר המשחק. הוא אוהב לחוש מה קורה בקבוצה בכל רגע נתון, והמשחק מול סלטה היה אחד מהרגעים שבהם היה עליו לנתח את הכל לפני קבלת החלטות. ובליל ראשון, נשמעו לא מעט קולות ביקורת כלפי המאמן צ’אבי אלונסו.

הנשיא וכל חברי ההנהלה של ריאל מדריד אוחזים בעמדה ברורה ונחרצת: “זה חייב להשתנות, ופתרונות צריכים להיות מיושמים מיד”. המאמן חש לחץ למצוא פתרונות כאשר מצבה של הקבוצה הולך ומדאיג. תשע הנקודות שהלכו לאיבוד לטובת ברצלונה הציבו סימני שאלה על ניהולו של המאמן ועל ביצועי השחקנים.

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

הנשיא עצמו רצה להבהיר זאת היטב. עדיין יש זמן להגיב, אך בכדורגל מה שקובע הוא התוצאות. בספרד דובר לאחרונה על ינואר ועל הסופר קאפ כנקודות מבחן עבור צ'אבי אלונסו וקבוצתו, אך כעת המבחן יהיה כל משחק ומשחק. המטרה היא לנסות להפוך את המצב המדאיג, במיוחד עם מנצ'סטר סיטי שמתקרבת.

בדקות שאחרי ההפסד לסלטה ויגו, המתח היה מוחשי באזור ה-VIP של הברנבאו. אלה הרגעים שבהם כולם מוצפים ממה שראו במגרש. הזמן שעבר מאז, גם אם קצר, אפשר מבט מפוכח יותר, ואף על פי שדורשים מצ'אבי אלונסו להיות הוא עצמו ולקבל את ההחלטות הנכונות, הפרויקט שלו איננו לתקופה של שישה חודשים, אלא לשלוש שנים. התוצאות הן הכל, והלחץ כעת בשיאו, במיוחד עם ליגת האלופות באופק, מפעל שבלא מעט מקרים קובע את גורלו של המאמן בריאל מדריד.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

ביציעים לאחר ההפסד לסלטה נותרו ספקות לגבי העתיד המיידי. האווירה לא עודדה מחשבה צלולה. במועדון, 12 שעות לאחר מכן, הניתוח היה רגוע יותר, אך תובעני מאוד, הן כלפי השחקנים והן כלפי המאמן, ובעיקר בתחושת הצורך למצוא פתרונות, משימה קשה בהתחשב במספר הפציעות שמכבידות על סגלו של צ'אבי אלונסו.

“המאמן לא קיבל אולטימטום, אך אין פירוש הדבר שהוא אינו מבין את המציאות שבה הוא נמצא, מקום של דרישות גבוהות תמידיות. יחסיו עם הסגל הועמדו בסימן שאלה וטופלו, אך תגובת השחקנים לא עמדה בציפיות של המועדון ושל המאמן עצמו”, הסבירו ב’אס’. בכלי תקשורת אחרים בספרד, דווקא סבורים שהוא כן תחת אולטימטום כפי שניתן לראות בשערי העיתונים.

כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)

הוא מודע לכך שהגישה והתוצאות חייבות להשתנות, ובכדורגל המודרני ברור מי נושא באחריות כשהדברים אינם עובדים. ריאל מדריד אינה יוצאת מן הכלל. אגב, זינדין זידאן נמצא כבר זמן מה בשיחות עם התאחדות הכדורגל הצרפתית לגבי האפשרות להתמנות למאמן נבחרת צרפת אחרי המונדיאל בארצות הברית. אף אחד בריאל מדריד עדיין לא שקל ברצינות תקופת אימון שלישית שלו במועדון.

