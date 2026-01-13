"הפרויקט של אלונסו התפרק עקב חדר ההלבשה"

“היום שבו ויניסיוס התפרץ לעיני כל הברנבאו היה הרגע שבו הפרויקט של צ'אבי אלונסו קרס”, כך הסבירו בספרד את הסיבה המרכזית לפרידה בין צ’אבי אלונסו לריאל מדריד. ללא תמיכה מהמועדון, שבחר לא להתערב ולהשאיר הכל בידיו של המאמן, אלונסו החל לאבד סמכות ואת הזהות שבנו לו 13 ניצחונות ב-14 משחקיו הראשונים. “הניצחון על בארסה אי שם באוקטובר יצר תהום שבמקום להיסגר רק הלך והתרחב”, טענו בספרד.

העיתונאי אדו אגירה אף סיפר שאלונסו לא זכה לכבוד משחקניו במהלך האימונים, ושכמה שחקנים מרכזיים היו מטיילים בזמן האימון. הוא טען שהיו שחקנים שהגיעו ברגע האחרון לאימון, סיימו להתאמן ומיד עזבו. אלונסו ועוזריו היו חייבים לטענתו לבקש שוב ושוב ממספר שחקנים להתאמן בחדר הכושר, ללחוץ או לעבוד מבחינה טקטית.

צ'אבי אלונסו הגיע למועדון עם משימה ברורה: לבנות קבוצה מודרנית, עם זהות מוגדרת. בריאל מדריד היו עייפים מהשפעתם המתמשכת של קרלו אנצ'לוטי וזינדין זידאן, ואחרי שנים של ניהול רך והיררכיות בלתי ניתנות לשינוי ב-11, ביקשו לתת צ'אנס לדור חדש של מאמנים, "מודרניים יותר" כפי שאמרו שם, כאלה שיכולים להתוות דרך כמו מיקל ארטטה בארסנל. המאמן הבאסקי הדהים עם באייר לברקוזן, ובהנהלה היו משוכנעים שריאל מדריד זקוקה לדבר כזה, גם אם זו נוסחה שבאופן מסורתי לא עבדה במועדון.

“אלונסו, שהפך את באייר לברקוזן לאלופה והפך שחקנים אלמוניים לכוכבים עולמיים, קיבל על עצמו את האתגר בנאמנות לעקרונותיו. הוא לא הגיע כדי להסתגל לחדר ההלבשה, אלא כדי לשנות אותו", ניתחו בספרד.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

תוכנית ברורה מהיום הראשון

מרגע שהגיע, צ'אבי אלונסו ידע היטב איזה סוג קבוצה הוא רוצה והחל להראות זאת כבר במונדיאל המועדונים. אלונסו דמיין קבוצה מגוונת טקטית, המסוגלת לשחק במערכים שונים, אך מבוססת על עיקרון אחד: לחץ גבוה ומחויבות קבוצתית. כדי להשיג זאת, הצעד הראשון היה לבנות את הקבוצה סביב קיליאן אמבפה, להקיף אותו בשחקנים תומכים ולא אנוכיים. המאמן היה חד והשיג את הכושר הטוב ביותר של הצרפתי, מה שסיים את העמימות שהראה אנצ'לוטי שנה קודם.

במקביל, הוא שלח מסר ברור לוויניסיוס: אם אתה רוצה לשחק, אתה חייב לרוץ. הברזילאי מצא את עצמו על הספסל יותר מבדרך כלל, לעיתים קרובות כמחליף, וריאל מדריד, במקום להתפרק, החלה לנצח. ג’וד בלינגהאם גם נעדר בתחילת העונה בשל ניתוח בכתף, מה שיצר סביבה מאוזנת וקולקטיבית יותר במגרש, כאשר ארדה גולר הפך לציר המרכזי.

התוצאות הגיעו מיד. ריאל מדריד רשמה 13 ניצחונות ב-14 משחקיה הראשונים, פתיחת עונה מהטובות בתולדותיה. הכדורגל לא היה מבריק במיוחד, אך הקבוצה הייתה יציבה, תחרותית ואמינה. קבוצה מובילה ללא עוררין. בתקופה הזו שיחקו בהרכב שמות כמו פרנקו מסטנטואונו, ברהים דיאס ורודריגו. הארגנטינאי היה שחקן מפתח עבור אלונסו בשל יכולתו להפעיל לחץ, לתקל בנחישות ולשמור על מאמץ קבוצתי. עלייתו של הנער מריבר פלייט העלתה תהיות בשל הבעיות שלו מול השער, אך עבור אלונסו הוא היה חבל הצלה: רעב, ממושמע ולוחץ ללא הפסקה. מסטנטואונו היה "חייל" ודוגמה למה שאלונסו רצה בתחילת דרכו.

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

אבל ככל שהתוצאות הגיעו, חלק גדול מהחדר התחיל לגלות סימני אי שביעות רצון. שחקנים בכירים כמו ויניסיוס, בלינגהאם ו-ואלוורדה הביעו תסכול מהשיטות של המאמן. החלו הדלפות: יותר מדי וידאו, עבודה טקטית כבדה, דרישות מוגזמות על הלוח. מלחמה קרה קלאסית בין שחקנים לצוות המקצועי.

המלחמה הקרה בחדר ההלבשה והקלאסיקו כרגע שבירה

ויניסיוס היה הפנים הציבוריות של הסכסוך. הוא סירב לקבל תפקיד משני, את דרישות ההגנה של אלונסו ובעיקר את החילופים התכופים. המסר של המאמן היה ברור ועקבי, אך חדר ההלבשה החל לדחוף לכיוון ההפוך.

“הכול קרס ביום של הקלאסיקו בברנבאו. ויניסיוס התפוצץ בפומבי לאחר שאלונסו החליף אותו 20 דקות לסיום. התגובה הזו סימנה נקודת אל חזור. המועדון החליט לא לטפל עד הסוף באירוע המשמעתי והשאיר הכל בידי המאמן, שנשאר לבדו. לא הייתה שום סנקציה. ושם אלונסו הפסיד את הקרב”, קבעו ב’מארקה’.

אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

מאותו יום, פרט לכמה משחקים בודדים כמו מול ולנסיה או בסן מאמס, ריאל מדריד נמצאת בירידה חדה. זה לא מקרי שהקבוצה הפסיקה ללחוץ כמו בעבר, שברהים ומסטנטואונו נעלמו מההרכב, שוויניסיוס ובלינגהאם הפכו לבלתי ניתנים לערעור ב-11, שוואלוורדה כמעט לא דורך יותר על הקו... “אחרי הקלאסיקו ההוא, צ'אבי אלונסו הפסיק להיות מאמן והפך למנהל אגו, בדיוק מה שהוא לא הגיע לעשות”, טענו ב’מארקה’.

ממאמן ל"מנג'ר"

הרעיון הראשוני של אלונסו היה הפוך: הוא רצה קבוצה שבה כולם רצים, ללא קשר לשם או למעמד. לכן היה קשוח בתחילת הדרך עם ויניסיוס ובלינגהאם. הוא לא ניסה להעניש אותם, אלא לחנך, לגרום להם לעשות משהו שונה ממה שהיו רגילים לו, להבין שכדי לשחק בריאל מדריד שלו, חייבים לרוץ. הוא כן בנה על ויניסיוס ובלינגהאם ככוכבי על, אך דרש מהם מחויבות לפילוסופיה מסוימת. הוא בחר להיות מאמן קשוח, אולי לא סימפתי, אך נאלץ לסגת כדי לשמור על המורל. עכשיו הבעיה המקצועית ברורה.

ויניסיוס ובלינגהאם (IMAGO)

“השחקנים ללא ספק ניצחו את הקרב. ללא התמיכה של המועדון ביום שבו ויניסיוס התפרץ, צ'אבי אלונסו נותר חסר כוח. עתידו הוכרע בגלל חדר ההלבשה יותר מאשר עקב הגישה הטקטית שלו. הפרויקט שלו, שהתחיל עם מטרה ברורה, למרות קשיחות מסוימת, התמסמס תחת ויתורים”, הסבירו בתקשורת במדריד. “ריאל מדריד שוב קבוצה ללא זהות ברורה, וצ'אבי אלונסו היה מאמן לכוד בין רעיונותיו לבין מציאות שאינו יכול לשלוט בה”, סיכמו בספרד.