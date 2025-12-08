משחק מלא לנחמיאס, 83 דק' לספורי בטורקיה

יום שני זה יום שבו רוב הליגות נועלות את המחזור שמשוחק אצלן, וגם היום היו לא מעט משחקים ברחבי הגלובוס. מי שמשחקים בין היתר במפגשים הללו אלו הם הליגיונרים שלנו, שמנסים להמשיך לעשות חיל מעבר לים ולעזור לקבוצות שלהם לעמוד ביעדים.

# בבולגריה, עידן נחמיאס פתח בהרכב של לודוגורץ במשחק שנגמר ב-1:1 נגד סלביה סופיה. הבלם הישראלי שיחק 90 דקות ואף קיבל צהוב במחצית הראשונה, קבוצתו נעצרה לאחר שלושה ניצחונות ברצף בליגה ורחוקה עשר נקודות מהמקום הראשון שם נמצאת לבסקי סופיה, כאשר ללודוגורץ משחק חסר.

# גם רמזי ספורי עלה היום אל הדשא כששיחק 83 דקות ב-0:0 של קבוצתו הטורקית אנטליהספור עם אלאניספור. הקשר הישראלי רשם העונה עד כה שני בישולים בתשע הופעות. קבוצתו נמצאת בתקופה רעה כשהיא לא מצליחה לנצח בארבעת משחקיה האחרונים, והיא נמצאת במקום ה-13 בטבלה.