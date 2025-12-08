יום שלישי, 09.12.2025 שעה 00:54
כדורגל ישראלי

משחק מלא לנחמיאס, 83 דק' לספורי בטורקיה

הבלם הישראלי פתח בהרכב והשלים משחק מלא עם כרטיס צהוב במדי לודוגורץ, שמעדה אחרי שלושה ניצחונות ברצף. הקשר שותף ב-1:1 של קבוצתו מול אלאניספור

|
עידן נחמיאס (רדאד ג'בארה)
עידן נחמיאס (רדאד ג'בארה)

יום שני זה יום שבו רוב הליגות נועלות את המחזור שמשוחק אצלן, וגם היום היו לא מעט משחקים ברחבי הגלובוס. מי שמשחקים בין היתר במפגשים הללו אלו הם הליגיונרים שלנו, שמנסים להמשיך לעשות חיל מעבר לים ולעזור לקבוצות שלהם לעמוד ביעדים.

# בבולגריה, עידן נחמיאס פתח בהרכב של לודוגורץ במשחק שנגמר ב-1:1 נגד סלביה סופיה. הבלם הישראלי שיחק 90 דקות ואף קיבל צהוב במחצית הראשונה, קבוצתו נעצרה לאחר שלושה ניצחונות ברצף בליגה ורחוקה עשר נקודות מהמקום הראשון שם נמצאת לבסקי סופיה, כאשר ללודוגורץ משחק חסר.

# גם רמזי ספורי עלה היום אל הדשא כששיחק 83 דקות ב-0:0 של קבוצתו הטורקית אנטליהספור עם אלאניספור. הקשר הישראלי רשם העונה עד כה שני בישולים בתשע הופעות. קבוצתו נמצאת בתקופה רעה כשהיא לא מצליחה לנצח בארבעת משחקיה האחרונים, והיא נמצאת במקום ה-13 בטבלה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */