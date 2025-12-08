יום שלישי, 09.12.2025 שעה 00:56
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12591-5907הפועל חולון
11664-6887בני הרצליה
11655-6218עירוני נס ציונה
11708-6718עירוני רמת גן
10690-6398מכבי רעננה
10654-5808הפועל גליל עליון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9721-6358מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

בית הלחמי, גודס, קפלן ואהרוני: מי במקום דרוקר?

מכבי ראשון לציון זעזעה על הקווים והחיפושים אחר מחליף בשיאם. פרישמן בתגובה לפניית ONE על מאמן הנבחרת: "לא פנו, לא רלוונטי". וגם: הכעס על גודס

|
גיא גודס (לילך וויס-רוזנברג)
גיא גודס (לילך וויס-רוזנברג)

אחרי פתיחת עונה לא טובה בכלל שכללה שבעה הפסדים בליגה לצד ניצחון אחד בלבד, במכבי ראשון לציון החליטו לזעזע על הקווים וסיימו את דרכו של מאמן הקבוצה שרון דרוקר. כעת, החיפושים אחר מאמן חדש בשיאם ולא מעט שמות עלו אצל הכתומים, וזה הזמן לעשות קצת סדר.

בראש ובראשונה אופציית אריאל בית הלחמי. כזכור, בית הלחמי מאמן כרגע את נבחרת ישראל ועלה כאופציה אצל ראשון, אך יו”ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן הגיב לנושא בפנייה של ONE: “לא פנו אלינו בנוגע לבית הלחמי. אני הייתי מצפה מקבוצה כמו מכבי ראשון לציון שהיא מהאגודה, שאם היא רוצה מאמן שעובד באיגוד שתפנה בצורה מסודרת, למרות שזה לא רלוונטי. בית הלחמי לא משוחרר מאיגוד הכדורסל וימשיך את עבודתו באיגוד”.

שם נוסף שעלה הוא של גיא גודס. ידוע שיש גורמים בסביבת מכבי ראשון לציון שאומרים שגודס לא נפרד כראוי בפעם האחרונה שהיה שם, ומצפים ממישהו שעבד במקום הרבה זמן ומכיר היטב לפרידה אחרת. עדיין יש משקעים, ויש כאלו שאומרים שהם לא היו מרוצים לראות את גודס ועדיין כועסים עליו על איך שתמה הקדנציה הקודמת.

אריאל בית הלחמי (FIBA)אריאל בית הלחמי (FIBA)

לסיום, עוד שני שמות עלו כאופציות. הראשון הוא של אורן אהרוני, שבשלב הזה מאמן את הנוער של מכבי ת”א, ועד כמה שידוע הוא אמר לכתומים שהוא לא פנוי למשרה אצלם כרגע. המועדון האחרון הוא גיא קפלן, שכזכור אימן את הפועל חולון בחלק האחרון של העונה שעברה אחרי שגודס סיים את תפקידו אצל הסגולים.

