בית הלחמי, גודס, קפלן ואהרוני: מי במקום דרוקר?

אחרי פתיחת עונה לא טובה בכלל שכללה שבעה הפסדים בליגה לצד ניצחון אחד בלבד, במכבי ראשון לציון החליטו לזעזע על הקווים וסיימו את דרכו של מאמן הקבוצה שרון דרוקר. כעת, החיפושים אחר מאמן חדש בשיאם ולא מעט שמות עלו אצל הכתומים, וזה הזמן לעשות קצת סדר.

בראש ובראשונה אופציית אריאל בית הלחמי. כזכור, בית הלחמי מאמן כרגע את נבחרת ישראל ועלה כאופציה אצל ראשון, אך יו”ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן הגיב לנושא בפנייה של ONE: “לא פנו אלינו בנוגע לבית הלחמי. אני הייתי מצפה מקבוצה כמו מכבי ראשון לציון שהיא מהאגודה, שאם היא רוצה מאמן שעובד באיגוד שתפנה בצורה מסודרת, למרות שזה לא רלוונטי. בית הלחמי לא משוחרר מאיגוד הכדורסל וימשיך את עבודתו באיגוד”.

שם נוסף שעלה הוא של גיא גודס. ידוע שיש גורמים בסביבת מכבי ראשון לציון שאומרים שגודס לא נפרד כראוי בפעם האחרונה שהיה שם, ומצפים ממישהו שעבד במקום הרבה זמן ומכיר היטב לפרידה אחרת. עדיין יש משקעים, ויש כאלו שאומרים שהם לא היו מרוצים לראות את גודס ועדיין כועסים עליו על איך שתמה הקדנציה הקודמת.

אריאל בית הלחמי (FIBA)

לסיום, עוד שני שמות עלו כאופציות. הראשון הוא של אורן אהרוני, שבשלב הזה מאמן את הנוער של מכבי ת”א, ועד כמה שידוע הוא אמר לכתומים שהוא לא פנוי למשרה אצלם כרגע. המועדון האחרון הוא גיא קפלן, שכזכור אימן את הפועל חולון בחלק האחרון של העונה שעברה אחרי שגודס סיים את תפקידו אצל הסגולים.