יום שני, 08.12.2025 שעה 18:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

אלמקייס וחלאילי בהרכב ריינה, חילו פותח בסכנין

הבלם ב-11 של שרון מימר ב-19:45 לצד אזוגי ואבו עביד, כשגם עדן שמיר, סלמן, אבוהב וברוציץ' בפנים. האדיה יתחיל גם עם טורבו, בנדה, גנאים וגליקליך

|
חסן חילו (חג'אג' רחאל)
חסן חילו (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-13 של ליגת העל נמשך הערב (שני) עם הדרבי של המגזר, שנדחה מיום שבת בשל תנאי מזג אוויר קיצוניים, כאשר מכבי בני ריינה תארח את בני סכנין באצטדיון גרין שבנוף הגליל. הקבוצה הביתית מגיעה להתמודדות על רקע ניצחון הבכורה שלה העונה, כשהיריבה מנגד תחפש שלוש נקודות ראשונות מאז אוקטובר.

הרכב בניי ריינה: ליאור גליקליך, מילאדין סטיבאנוביץ', ג'וניור פיוס, נבו שדו, אלקסה פייץ', איהב גנאים, עמנואל בנדה, אווסו קאבנה, איאד חלאילי, קוריה ג'וזה, עילי אלמקייס.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצי'ץ', עדן שמיר, עומר אבוהב, מתיו אנים, אחמד סלמן, ארתור מריאניאן, בסיל חורי.

עשרה הפסדים ותוצאת תיקו אחת, זה מה שלקח לריינה בשביל לנצח בליגה ב-2025/26. החבורה של אדהם האדיה השיגה 1:2 על הפועל ירושלים ובדרמה גדולה בתוספת הזמן, מה שאמור להעניק ביטחון ולהגדיל את המוטיבציה לבנות מכאן מומנטום חיובי.

אדהם האדיה (שחר גרוס)אדהם האדיה (שחר גרוס)

מבחינת סכנין, שרון מימר (שפוגש את האקסית) וחניכיו מתקשים להציג עליונות לאחרונה כשה-1:1 עם עירוני קריית שמונה במחזור הקודם הוא בהחלט מדגם מייצג לרצף תוצאות תיקו שחוותה הקבוצה. האם נגד ריינה זה ייגמר עם חיוך? או שאולי הביתיים יתפסו תאוצה? רק הזמן יגלה.

כזכור, המשחק היה אמור להתקיים ביום שבת האחרון, אך סופת ברד בסמוך לשריקת הפתיחה ונהר של המים שזרם אל המגרש וגרם להצפה בחלק משמעותי ממנו, לא אפשרו לקיים את ההתמודדות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */