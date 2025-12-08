אלמקייס וחלאילי בהרכב ריינה, חילו פותח בסכנין

המחזור ה-13 של ליגת העל נמשך הערב (שני) עם הדרבי של המגזר, שנדחה מיום שבת בשל תנאי מזג אוויר קיצוניים, כאשר מכבי בני ריינה תארח את בני סכנין באצטדיון גרין שבנוף הגליל. הקבוצה הביתית מגיעה להתמודדות על רקע ניצחון הבכורה שלה העונה, כשהיריבה מנגד תחפש שלוש נקודות ראשונות מאז אוקטובר.

הרכב בניי ריינה: ליאור גליקליך, מילאדין סטיבאנוביץ', ג'וניור פיוס, נבו שדו, אלקסה פייץ', איהב גנאים, עמנואל בנדה, אווסו קאבנה, איאד חלאילי, קוריה ג'וזה, עילי אלמקייס.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצי'ץ', עדן שמיר, עומר אבוהב, מתיו אנים, אחמד סלמן, ארתור מריאניאן, בסיל חורי.

עשרה הפסדים ותוצאת תיקו אחת, זה מה שלקח לריינה בשביל לנצח בליגה ב-2025/26. החבורה של אדהם האדיה השיגה 1:2 על הפועל ירושלים ובדרמה גדולה בתוספת הזמן, מה שאמור להעניק ביטחון ולהגדיל את המוטיבציה לבנות מכאן מומנטום חיובי.

אדהם האדיה (שחר גרוס)

מבחינת סכנין, שרון מימר (שפוגש את האקסית) וחניכיו מתקשים להציג עליונות לאחרונה כשה-1:1 עם עירוני קריית שמונה במחזור הקודם הוא בהחלט מדגם מייצג לרצף תוצאות תיקו שחוותה הקבוצה. האם נגד ריינה זה ייגמר עם חיוך? או שאולי הביתיים יתפסו תאוצה? רק הזמן יגלה.

כזכור, המשחק היה אמור להתקיים ביום שבת האחרון, אך סופת ברד בסמוך לשריקת הפתיחה ונהר של המים שזרם אל המגרש וגרם להצפה בחלק משמעותי ממנו, לא אפשרו לקיים את ההתמודדות.