אני המוליכה: מילאן ניצחה את טורינו לאחר מהפך

אחרי שאתמול (ראשון) נאפולי גברה 1:2 על יובנטוס ורומא הפסידה 1:0 לקליארי, המחזור ה-14 בליגה האיטלקית נמשך הערב. תחילה פארמה השיגה ניצחון חוץ 0:1 על פיזה, וגנואה השיגה 3 נקודות עם 1:2 על אודינזה, כשבמשחק שנעל את היום מילאן השלימה מהפך, ניצחה 2:3 את טורינו ושבה לפסגת הטבלה.

טורינו – מילאן 3:2

הרוסונרי חזרו למקום הראשון עם הרבה אופי. כבר בפתיחת המשחק המארחת השאירה את המילאנזים בהלם כשגולים של ולאסיץ’ וזפאטה קבעו 0:2 כבר אחרי 17 דקות. ראביו צימק בדקה ה-24 אך מילאן ספגה מכה קשה כשרפאל ליאאו נפצע והוחלף עוד במחצית הראשונות. כריסטיאן פוליסיק הצליח להשוות דקה אחת בלבד אחרי שעלה כמחליף בחצי השני, ו-10 דקות לאחר מכן גם השלים צמד וקבע את המהפך הגדול. הניצחון החשוב החזיר את החבורה של אלגרי לפסגה כשהם בשוויון נקודות עם נאפולי.

פיזה – פארמה 1:0

בורחת מהתחתית: פארמה גברה 0:1 על פיזה

החבורה של רוברטו ג’ילרדינו שנמצאת במקום ה-18 בטבלה נקלעה לפיגור בדקה ה-40 לאחר ששופט המשחק העניק פנדל לאורחת ואדריאן בנדיצ’אק דייק מהנקודה הלבנה. בדקה ה-93 אמבאלה אנזולה קיבל כרטיס אדום ישיר והותיר את המארחת בעשרה שחקנים לדקות הסיום. בעקבות הניצחון, קרלוס קואסטה וחניכיו פתחו פער של ארבע נקודות מיריבתם בהתמודדות ומהקו האדום.

אודינזה – גנואה 2:1

חוזרת לנצח: גנואה גוברת על אודינזה 1:2

החבורה של דניאלה דה רוסי ממשיכה בתקופה הטובה שלה והיא רושמת ניצחון שני ברציפות שנותן לה אוויר ומרחיק אותה מהקו האדום. רוסלן מלינובסקי העלה אותה ליתרון בדקה ה-34 מפנדל מוצלח, אך ג’ייקוב פיוטרובסקי השווה כעבור חצי שעה. ברוק נורטון-קופי לא נתן למשחק הזה להסתיים ללא הכרעה והוא הבקיע שער ניצחון בדקה ה-83. על אף ההפסד המארחת מאודינזה נמצאת במקום ה-11 בטבלה, כשבמחזור הבא מצפה לה משחק קשה מול המוליכה נאפולי.