אנסה ובאטום בהתקפת אשדוד, שבירו אצל טבריה

המחזור ה-13 של ליגת העל נמשך הערב (שני) כאשר בין המשחקים שיצאו לדרך, מ.ס אשדוד, אחת הקבוצות הלוהטות בליגה, מארחת את עירוני טבריה, שרוצה להתאושש מה-5:0 הכואב שספגה מבית”ר ירושלים במחזור הקודם.

הרכב מ.ס אשדוד: קארול נימצ’יסקי, טימותי אוואני, איברהים דיאקיטה, לני נאנג’יס, עמנואל אדג’יי, נועם מוצ’ה, רועי גורדנה, אילי תמם, אורי עזו, יוג’ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, דוד קלטינס, אונדריי באצ’ו, סמביניה, פיראס אבו עקל, אוסמן מוחמד, אלי בלילתי, גיא חדידה, רון אונגר, איתמר שבירו ורין סוויסה.

כאמור, הדרומיים נמצאים בכושר נפלא. הם אומנם לא ניצחו בשלושת המשחקים האחרונים שלהם, אך רשמו בהם תוצאה זהה – 2:2. מול הפועל באר שבע בחוץ, מכבי תל אביב בבית, ומול מכבי נתניה בחוץ, אז חזרו מפיגור 2:0 עם שער בתוספת הזמן. לפני כן, רשמה הקבוצה של חיים סילבס עוד חמישה משחקים ללא הפסד (שלושה מהם ניצחונות), מה שמציב אותה טרם המשחק במקום השביעי, כשהיא יודעת שניצחון שווה לה העפלה למקום שישי על חשבונה של מכבי חיפה.

בצד השני, על רקע פרשת החוזים הכפולים, הקבוצה מהצפון ספגה במחזור אמצע השבוע חמישייה כואבת בביתה מבית”ר ירושלים, זאת דווקא לאחר שקטעה רצף של תוצאות לא טובות עם 1:3 בחוץ על בני ריינה. כעת, האורחת הערב רוצה להתרחק מהקו האדום.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו שלוש פעמים. בסיבוב הראשון, אשדוד ניצחה 0:1 בביתה. בסיבוב השני, טבריה יצאה עם ידה על העליונה עם 1:2 בביתה, בעוד בפלייאוף התחתון, הקבוצה מעיר הנמל התארחה בצפון ורשמה 1:2 יקר.