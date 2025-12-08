יום שני, 08.12.2025 שעה 21:17
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

לוי וקאלו בהרכב בית"ר, אריה הפתיע עם אוטומאו

פורסמו ההרכבים לדרבי של עיר הבירה ב-20:00, המשחק שנועל את הסיבוב: אצילי, שועה, מיכה ויונה מקדימה אצל יצחקי. בצד השני, הניגרי בן ה-18 בבכורה

|
ירדן שועה ועומר אצילי בטירוף (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה ועומר אצילי בטירוף (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-13 בליגת העל מתקרב לסיומו כאשר היום (שני, 20:00) ישוחק המפגש האחרון לסיבוב הנוכחי, ועוד איזה מפגש – מדובר בדרבי ירושלמי באצטדיון טדי. בית”ר ירושלים שתהיה המארחת תפגוש את הפועל ירושלים, יריבתה העירונית, כשלצהובים שחורים הזדמנות פז לעלות למקום השני על חשבונה של מכבי תל אביב.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, ברייאן קרבאלי, לוקה גדראני, ירדן כהן, ירין לוי, עדי יונה, דור מיכה, עומר אצילי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, יונתן לייש, דויד דומג’וני, אופק נדיר, אווקה אשטה, ג’ון אוטומאו, סדריק דון, מתן חוזז, גיא בדש ואוהד אלמגור.

ברק יצחקי וזיו אריה (אורן בן חקון)ברק יצחקי וזיו אריה (אורן בן חקון)

הקבוצה של ברק יצחקי מגיעה להתמודדות במומנטום נהדר של שלושה ניצחונות גדולים רצופים – 2:6 היסטורי על אלופת המדינה בבלומפילד, 2:4 על מכבי נתניה ו-0:5 על עירוני טבריה. מחזיקת הצלחת מתל אביב נכנעה אתמול (ראשון) להפועל באר שבע במשחק העונה, כשטרם שריקת הפתיחה בבירה, בית”ר נמצאת במרחק נקודה אחת בלבד מז’רקו לאזיטיץ’ וחניכיו.

בצד האדום של העיר, הקבוצה של זיו אריה צריכה לעלות על כר הדשא כשברקע שוב הפסד במחזור האחרון אחרי 2:1 למכבי בני ריינה – יריבתה הישירה לתחתית. האורחים יודעים שהם חייבים להגביר את קצב צבירת הנקודות כדי לא להישאר מתחת לקו האדום.

ב-13 המפגשים האחרונים בין הצדדים, המאזן לטובת בית”ר, אך לא בהפרש גדול. לצהובים שחורים 6 ניצחונות, בעוד שלאדומים 4 ניצחונות. עוד 3 מאבקים בין המועדונים נגמרו ללא הכרעה, כולל זה האחרון בעונה שעברה. אז בחודש פברואר, הקבוצות נפרדו ב-1:1. במפגש שלפניו, קיבלנו תיקו נוסף עם 3:3 משוגע.

