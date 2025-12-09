ארבלואה מוערך, אלונסו יפוטר אם יפסיד לסיטי?

לחץ גדול מרחף סביב צ’אבי אלונסו לאחר ההפסד הביתי 2:0 לסלטה ויגו בראשון. המשמעות: הקבוצה שלו צברה רק 6 נקודות מתוך 15 אפשריות בליגה. אחרי הניצחון 1:2 על ברצלונה ב־26 באוקטובר, ריאל מדריד הוליכה את הליגה בחמש נקודות. כעת היא כבר ארבע נקודות מאחורי היריבה המושבעת, שניצחה 3:5 את בטיס בשבת.

סלטה הייתה הקבוצה הטובה יותר לאורך רוב המשחק, והאוהדים בברנבאו קראו בוז לשחקני ריאל. כל זה מגביר את הביקורת והבחינה הקפדנית סביב הנהגתו של אלונסו. המאמן, שמונה כתחליף לקרלו אנצ'לוטי במאי, פתח את הקדנציה היטב, אך כעת סמכותו נחלשה, והקבוצה אינה מתפקדת על המגרש.

האם אלונסו עלול להיות מפוטר?

לאחר ההפסד ביום ראשון קיימו ראשי ריאל מדריד, כולל הנשיא פלורנטינו פרס והמנכ"ל חוסה אנחל סאנצ'ס, דיונים פנימיים בנוגע למצב הקבוצה ולעתידו של אלונסו. בהתבסס על מה שנאמר, אף אחד מהמקורות סביב המועדון לא הרגיש בטוח לומר שאלונסו יישאר בתפקיד אם הקבוצה תפסיד גם למנצ'סטר סיטי בליגת האלופות ביום רביעי, כך לפי ‘אתלטיק’.

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

בריאל מדריד היו מעדיפים להמשיך עם אלונסו ולשמור אמון בפרויקט, אך במועדון תובעני שכזה התוצאות הן הקובעות. ההנהלה אינה סבורה שהמאמן האשם היחיד במצב, אך אינה מרוצה מהתדמית שמציגה הקבוצה ומהתוצאות האחרונות. מעבר לכך, ישנה דאגה שחלק משמעותי מחדר ההלבשה אינו מתחבר למאמן ולרעיונותיו.

לריאל מדריד כבר יש רשימת מועמדים למקרה שיחליטו להיפרד מאלונסו. אלברו ארבלואה זוכה להערכה רבה לתפקיד. שחקן העבר של ליברפול וריאל מדריד מאמן כיום את קבוצת המילואים המשחקת בליגה השלישית. מקורות הקרובים להנהלה מציינים גם את האמון והחיבה שיש לפרס כלפי זינדין זידאן. עם זאת, לא ברור אם תיעשה פנייה אליו. בשבועות האחרונים גורמים הקרובים לצרפתי בן ה־53 אמרו כי הוא מעוניין לאמן את נבחרת צרפת.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

פרס כבר פנה לזידאן במצב דומה במרץ 2019, לאחר רצף תוצאות חלש תחת יולן לופטגי וסנטיאגו סולארי, למרות שהוא עזב את המועדון בצורה דרמטית במאי 2018 אחרי זכייה שלישית ברציפות בליגת האלופות. עיתונים ספרדיים, כולל ‘אל מונדו’, הזכירו גם את יורגן קלופ כאפשרות. לפי גורם מקורב לגרמני, הוא "מרוצה בתפקידו ברד בול".

במסיבת העיתונאים לאחר המשחק נשאל אלונסו שוב ושוב על עתידו. הוא אמר: "אני מאמין שביחד אנחנו יכולים להפוך את המצב. אנחנו יודעים מה זה ביקורת עצמית וסטנדרטים גבוהים במועדון הזה, אנחנו יודעים שהפסדים כואבים, אבל חייבים להסתכל קדימה".

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

אלונסו נתן לקבוצה יומיים חופש לאחר הניצחון 0:3 על אתלטיק בילבאו ביום רביעי, החלטה שהתיישנה רע. במועדון ביקרו אותה בטענה שהקבוצה הייתה זקוקה ליותר זמן הכנה מול סלטה. נראה היה שריאל סוף סוף התייצבה אחרי משחק הקבוצה המצוין מול בילבאו, אך כל התחושות הטובות התפוגגו במהירות.

כעת הכל מתנקז למשחק מול סיטי ביום רביעי. זה מרגיש כמו רגע מכריע בעונה. יהיה מעניין לראות כיצד האוהדים יקבלו את אלונסו ואת השחקנים. אולי אפילו תגיע מעט אופטימיות מחזית הפציעות. בעקבות פציעתו של מיליטאו, הבלמים דין האוסן ודויד אלאבה נמצאים בשלבי ההחלמה האחרונים מפציעות שריר וצפויים לשוב לאימונים בימים הקרובים.