יום שני, 08.12.2025 שעה 17:18
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1523-1415ולנסיה15
1422-1515מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

אביו של אנדריק מפנה אצבע מאשימה לעבר אלונסו

אביו של חלוץ הלבנים פרסם מסר ברשתות החברתיות המכוון כלפי המועדון בנוגע להושבתו של בנו על הספסל: "המרומם את עצמו יושפל והמשפיל את עצמו ירומם"

|
אנדריק (IMAGO)
אנדריק (IMAGO)

אנדריק שוב פתח כמחליף במשחקה של ריאל מדריד נגד סלטה ויגו. זהו כבר מצב מוכר עבור הברזילאי, ששיחק רק 11 דקות תחת צ'אבי אלונסו. המאמן לא סופר אותו, ובמשחק מול סלטה הוא אף הורחק בכרטיס אדום ישיר בשל "קימה מהספסל, יציאה מהאזור הטכני, צעקות לעבר השופט הרביעי והצורך של אנשי הצוות להשתלט עליו", כפי שהשופט ציין בדוחו.

מצבו של אנדריק בריאל מדריד הפך בלתי נסבל, ואביו לא היסס לפרסם ברשתות החברתיות מסר שמוחה על כך. לצד תמונה של אנדריק יושב על הספסל, שיתף האב את הציטוט המקראי מהברית החדשה, ממתי כ"ג, 12: "המרומם את עצמו יושפל והמשפיל את עצמו ירומם". מסר ישיר לריאל מדריד ולצ'אבי אלונסו.

הסטורי של אביו של אנדריק (צילום מסך)הסטורי של אביו של אנדריק (צילום מסך)

זו אינה הפעם הראשונה שאביו של אנדריק משתמש ברשתות החברתיות כדי למתוח ביקורת על הנעשה סביב בנו במועדון. לפני חודש כתב דאגלס סוזה, אביו של אנדריק: "אני יודע, בני, כמה קשה אתה עובד וכמה אתה מקדיש כל דקה מהיום שלך. אני יודע למה אתה מסוגל. אתה מנצח ואתה מראה לכולם שאתה לוחם אמיתי. הכוכב שלך ימשיך לזהור, גם אם יש כאלה שמנסים לעמעם את האור שלך. אני מאמין שהעתיד שלך נמצא ממש שם".

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

עתידו של אנדריק תלוי בעזיבתו את ריאל מדריד כבר בינואר הקרוב. היעד שלו, אלא אם כן יתרחש שינוי מפתיע, הוא ליון, שם יושאל עד סוף העונה. בצרפת יקווה החלוץ לקבל את דקות המשחק שאינו זוכה להן במדריד, בתקווה להבטיח לעצמו מקום בסגל המונדיאל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */