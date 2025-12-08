יום שני, 08.12.2025 שעה 17:15
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1523-1415ולנסיה15
1422-1515מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

עימות בחדר ההלבשה של ריאל וחילופי האשמות

דיווח. מתח גדול וזריקת חפצים אחרי ההפסד, כשאלונסו אפילו לא נכנס לדבר עם השחקנים, שחלקם האשימו את עצמם וחלקם את השיפוט: "תירוץ שהוא בולשיט"

ויניסיוס ובלינגהאם (IMAGO)
ויניסיוס ובלינגהאם (IMAGO)

ההפסד 2:0 לסלטה ויגו הגיע כמו מקלחת קרה, והתדמית שהציגו שחקני ריאל מדריד, הן מבחינת הרמה המקצועית והן בכל הקשור להרחקות והמחאות, נפגעה בצורה קשה.

יתרה מזאת, נראה שכבר זמן מה קיימת חלוקה פנימית בחדר ההלבשה. רק לפני כמה שבועות דווח על שחקנים התומכים בצ'אבי אלונסו ועל אחרים המתנגדים לו.

ברור שמשהו קורה שם בפנים. על פי תוכנית 'אל צ'ירינגיטו', לאחר ההפסד לגליסיאנים, העיתונאי אדו אגירה דיווח כי "בקבוקי מים, סרטי הדבקה, ממש כל דבר עף באוויר. מתוך כעס, מתוך תסכול של השחקנים מהשיפוט. חלק משחקני הקבוצה ממש כעסו על השיפוט".

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

לפי אותו מקור, "באותו רגע נוצרה מתיחות כאשר חלק אחר של חדר ההלבשה ביקר את אלו שתקפו את השיפוט. הם אמרו שזה לא תירוץ, והמשפט המדויק שנאמר לי היה: 'זה תירוץ של בולשיט! אנחנו זורקים לפח את הליגה'. היו רגעים מתוחים בגלל המצב של ריאל מדריד", חזר והדגיש.

העיתונאי הוסיף פרט משמעותי נוסף: "ראשית כל, צ'אבי אלונסו לא נכנס לחדר ההלבשה אפילו לשנייה אחת. לא היה שום דבר, לא שיחה ולא מגע מכל סוג שהוא בין צ'אבי לבין השחקנים אחרי המשחק".

