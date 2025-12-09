"הגיע לנקודת רתיחה": הגורמים לכעס של סלאח

מוחמד סלאח חזר ביום ראשון למתחם האימונים אחרי הראיון החריג שהעניק בעקבות ה-3:3 של ליברפול מול לידס. הוא התאמן קלות עם שחקנים שלא שותפו, אך סביב עתידו במועדון שרר ערפל כבד. בליברפול ניסו להרגיע את הרוחות אחרי הראיון שבו האשים את המועדון ואת ארנה סלוט בזריקתו מתחת לאוטובוס. סלאח טען שמישהו במועדון לא רוצה בו, ורמז ליציאה אפשרית כבר בינואר, לאחר שישב שלושה משחקים ברצף על הספסל.

במועדון הופתעו מהטון החריף, אך לא מהעובדה שסלאח דיבר. חלק מהשחקנים זיהו את שינוי המצב רוח שלו כבר ביום שישי, כשסלוט בישר לו שלא יפתח מול לידס. ההרגשה בחדר ההלבשה הייתה שסלאח הגיע לנקודת רתיחה. הבעלים פנוויי ספורטס גרופ עדיין נותנים גיבוי מלא לסלוט למרות התוצאות הרעות והסערה שנוצרה. בליברפול ראו בספסול של סלאח צעד זמני, לא ירידה קבועה במעמדו, והופתעו מהטענה שהוא נדחק החוצה.

הראיון הגיע בעיתוי רגיש. העונה הקודמת הסתיימה עבורו בתואר מלך השערים ומלך הבישולים בפרמייר ליג, אך העונה הנוכחית קשה בהרבה. הוא מתקשה להתחבר לצד שינויים גדולים בסגל והתרחקות מהשחקנים שאיתם שגשג.

מוחמד סלאח (IMAGO)

המשחקים האחרונים שבהם נותר על הספסל סימנו את הנקודה שבה התפוצץ. מול לידס, לאחר עוד איבוד נקודות, הוא בחר לירות לכל הכיוונים. במועדון העריכו שככל שיישאר בחוץ יותר זמן, כך יגדל הסיכוי להתפרצות.

סלוט, מצד שני, פעל מסיבות מקצועיות בלבד. הוא ביקש קבוצה קומפקטית יותר והעדיף את דומיניק סובוסלאי בכנף בשל העבודה ההגנתית שלו. גם רצונו לבדוק מערכים לקראת היעדרותו הצפויה של סלאח באליפות אפריקה שיחק תפקיד. חבריו לקבוצה אף הבינו מיד שסלאח מתבשל מבפנים. הוא מוערך מאוד בחדר ההלבשה, אך לא קרוב במיוחד לשחקנים אחרים. כשנודע לו ביום שישי שלא יפתח מול לידס, כולם ידעו שהתגובה הפומבית תגיע.

הסערה מאפילה גם על הניסיון של ליברפול לשמור על הנרטיב. בעונה שעברה סלאח היה בליבת הפרויקט, ולמרות קושי במשא ומתן הארוך על חוזהו, הצדדים הגיעו להסכמה על חוזה עתק עד 2027. כעת ההסכם נראה פחות ודאי. היחסים בין סלאח למועדון ידעו מתחים בעבר, כולל חילופי דברים עם ג'יימי קראגר. גם כעת קראגר צפוי להגיב בחריפות, אך בתוך הקבוצה ברור שלא יפנו אצבע מאשימה לכיוון סלאח, לאור תרומתו לאורך שנים.

מוחמד סלאח (IMAGO)

האפשרויות לעתידו ברורות: סעודיה מתעניינת מאוד, עם קבוצות שיכולות לשלם סכומים עצומים. גם ה-MLS רואה בו יעד, במיוחד שיקגו או סן דייגו. עם זאת, סלאח ומשפחתו מאושרים בצ’שייר, ויש לו קשר עמוק לליגה האנגלית.

בינתיים סלאח יוצא לאליפות אפריקה, והשבועות הקרובים יאפשרו לכל הצדדים להירגע ולבחון את המצב מחדש. לא ברור אם הזמן יספיק לתקן את הקרע שנוצר בעקבות הראיון בלידס, או שהספירה לאחור לעזיבתו כבר החלה.