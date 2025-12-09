יום שלישי, 09.12.2025 שעה 14:52
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2612-2015קריסטל פאלאס4
2515-2515צ'לסי5
2522-2615מנצ'סטר יונייטד6
2417-1815אברטון7
2321-2515ברייטון8
2317-1815סנדרלנד9
2324-2415ליברפול10
2218-2515טוטנהאם11
2219-2115ניוקאסל12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1724-2015פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
233-815וולבס20

"הגיע לנקודת רתיחה": הגורמים לכעס של סלאח

ב'אתלטיק' חשפו: שחקני ליברפול כבר הבינו שהוא הולך לדבר אחרי שסלוט בישר פעם נוספת שהוא לא בהרכב. קבוצות בסעודיה וגם שיקגו וסן דייגו מתעניינות

|
כותרות העיתונים באנגליה (צילום מסך)
כותרות העיתונים באנגליה (צילום מסך)

מוחמד סלאח חזר ביום ראשון למתחם האימונים אחרי הראיון החריג שהעניק בעקבות ה-3:3 של ליברפול מול לידס. הוא התאמן קלות עם שחקנים שלא שותפו, אך סביב עתידו במועדון שרר ערפל כבד. בליברפול ניסו להרגיע את הרוחות אחרי הראיון שבו האשים את המועדון ואת ארנה סלוט בזריקתו מתחת לאוטובוס. סלאח טען שמישהו במועדון לא רוצה בו, ורמז ליציאה אפשרית כבר בינואר, לאחר שישב שלושה משחקים ברצף על הספסל.

במועדון הופתעו מהטון החריף, אך לא מהעובדה שסלאח דיבר. חלק מהשחקנים זיהו את שינוי המצב רוח שלו כבר ביום שישי, כשסלוט בישר לו שלא יפתח מול לידס. ההרגשה בחדר ההלבשה הייתה שסלאח הגיע לנקודת רתיחה. הבעלים פנוויי ספורטס גרופ עדיין נותנים גיבוי מלא לסלוט למרות התוצאות הרעות והסערה שנוצרה. בליברפול ראו בספסול של סלאח צעד זמני, לא ירידה קבועה במעמדו, והופתעו מהטענה שהוא נדחק החוצה.

הראיון הגיע בעיתוי רגיש. העונה הקודמת הסתיימה עבורו בתואר מלך השערים ומלך הבישולים בפרמייר ליג, אך העונה הנוכחית קשה בהרבה. הוא מתקשה להתחבר לצד שינויים גדולים בסגל והתרחקות מהשחקנים שאיתם שגשג.

מוחמד סלאח (IMAGO)מוחמד סלאח (IMAGO)

המשחקים האחרונים שבהם נותר על הספסל סימנו את הנקודה שבה התפוצץ. מול לידס, לאחר עוד איבוד נקודות, הוא בחר לירות לכל הכיוונים. במועדון העריכו שככל שיישאר בחוץ יותר זמן, כך יגדל הסיכוי להתפרצות.

סלוט, מצד שני, פעל מסיבות מקצועיות בלבד. הוא ביקש קבוצה קומפקטית יותר והעדיף את דומיניק סובוסלאי בכנף בשל העבודה ההגנתית שלו. גם רצונו לבדוק מערכים לקראת היעדרותו הצפויה של סלאח באליפות אפריקה שיחק תפקיד. חבריו לקבוצה אף הבינו מיד שסלאח מתבשל מבפנים. הוא מוערך מאוד בחדר ההלבשה, אך לא קרוב במיוחד לשחקנים אחרים. כשנודע לו ביום שישי שלא יפתח מול לידס, כולם ידעו שהתגובה הפומבית תגיע.

הסערה מאפילה גם על הניסיון של ליברפול לשמור על הנרטיב. בעונה שעברה סלאח היה בליבת הפרויקט, ולמרות קושי במשא ומתן הארוך על חוזהו, הצדדים הגיעו להסכמה על חוזה עתק עד 2027. כעת ההסכם נראה פחות ודאי. היחסים בין סלאח למועדון ידעו מתחים בעבר, כולל חילופי דברים עם ג'יימי קראגר. גם כעת קראגר צפוי להגיב בחריפות, אך בתוך הקבוצה ברור שלא יפנו אצבע מאשימה לכיוון סלאח, לאור תרומתו לאורך שנים.

מוחמד סלאח (IMAGO)מוחמד סלאח (IMAGO)

האפשרויות לעתידו ברורות: סעודיה מתעניינת מאוד, עם קבוצות שיכולות לשלם סכומים עצומים. גם ה-MLS רואה בו יעד, במיוחד שיקגו או סן דייגו. עם זאת, סלאח ומשפחתו מאושרים בצ’שייר, ויש לו קשר עמוק לליגה האנגלית.

בינתיים סלאח יוצא לאליפות אפריקה, והשבועות הקרובים יאפשרו לכל הצדדים להירגע ולבחון את המצב מחדש. לא ברור אם הזמן יספיק לתקן את הקרע שנוצר בעקבות הראיון בלידס, או שהספירה לאחור לעזיבתו כבר החלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */