יום שני, 08.12.2025 שעה 18:18
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

עו"ד בועז סיטי מונה ליוה"מ בהתאחדות לכדורגל

רשמית: נמצא מחליפו של עו"ד פינס, והוא יתחיל את תפקידו החל מ-2026. סיטי: "מודה על האמון". זוארץ: "משוכנע כי בחרנו באיש מקצוע מהמעלה הראשונה"

|
עו
עו"ד בועז סיטי (רדאד ג'בארה)

הנהלת ההתאחדות לכדורגל אישרה פה אחד את מינויו של עו"ד בועז סיטי ליועץ המשפטי, זאת בהתאם להמלצת ועדת האיתור בראשות השופט בדימוס אמנון סטרשנוב, תא"ל יהודית גריסרו ומר זאב בילסקי. עו"ד סיטי, שותף מחלקת תעשייה ורגולציה במשרד גולדפרב גרוס זליגמן, מונה לתקופה של 4 שנים ויחל בתפקידו בהתאחדות ב-1.1.2026.

יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ: "אני מבקש להודות לוועדת האיתור בראשות השופט בדימוס אמנון סטרשנוב על האופן המרשים והמקצועי לעילא בו מילאה את ייעודה. איחולי הצלחה בשם כולנו לעו"ד סיטי בתפקיד מחייב מאין כמותו. אני משוכנע כי בחרנו באיש מקצוע מהמעלה הראשונה, שהכדורגל קרוב מאוד ללבו. זאת הזדמנות נוספת להודות לעו"ד עמית פינס, יועמ"ש ההתאחדות בעשור האחרון, על עשייה יוצאת דופן והיותו שומר סף אמיתי ומצפן משפטי נדיר באיכותו, במקצועיותו ובאהבתו למשחק". 

עו"ד בועז סיטי: "אני מודה ליו"ר, לסגניו ולחברי ההנהלה על האמון. אני מבין את המורכבות והחשיבות של התפקיד, זה בהחלט אתגר אישי ומקצועי עבורי. אתגר גדול לא פחות הוא לכהן בתפקיד המחייב אחרי עו"ד מצוין דוגמת עמית פינס". 

עמית פינס (אורן בן חקון)עמית פינס (אורן בן חקון)

עו"ד עמית פינס: "אני מודה לכולם על עשר שנים מהנות ומאתגרות. תודתי למחלקה המשפטית, לתובעי ההתאחדות, לחברי וחברות ההנהלה וכמובן ליושבי הראש עמם עבדתי. תמיד אעמוד לרשות ההתאחדות. אני מוסר את הארגון לידיו הנאמנות של עו"ד סיטי, בחירה מעולה גם בעיני, ואני מאחל לו הצלחה". עו”ד עמית פינס סיכם את התקופה בראיון מיוחד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

