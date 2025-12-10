יום רביעי, 10.12.2025 שעה 12:21
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12591-5907הפועל חולון
11664-6887בני הרצליה
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11708-6718עירוני רמת גן
10690-6398מכבי רעננה
10654-5808הפועל גליל עליון
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

יש סנטר: מכבי ת"א הודיעה על צירופו של הנקינס

הצהובים הכריזו רשמית על החתמתו של אקס הפועל י-ם, שעל מועמדותו נחשף לראשונה ב-ONE, עד תום העונה. זכה עם האדומים בגביע ושיחק ההעונה בגרנאדה

|
זאק הנקינס (אורן בן חקון)
זאק הנקינס (אורן בן חקון)

זה כלל הרבה חיפושים, הרבה זמן והרבה מאמץ, אבל בסופו של דבר מכבי תל אביב מצאה את הסנטר שהיא רצתה כל כך. הצהובים הודיעו באופן רשמי היום על צירופו של לא אחר מאשר אקס הפועל ירושלים, זאק הנקינס, שעל המועמדות שלו לקבוצה נחשף לראשונה כאן באתר ONE. הוא חתם עד תום העונה.

הנקינס מוכר מאוד לחובבי הכדורסל הישראלי, שהוא כאמור שיחק במדי אחת היריבות הכי גדולות במסגרת המקומית כאן בישראל, הפועל ירושלים. הסנטר שיחק בישראל גם במדי ראשון לציון, אבל אצל החבורה מהבירה הוא הפך לאחד הגבוהים הדומינטיים בליגת ווינר סל.

הוא זכה עם האדומים בגביע המדינה ב-2023, והוא אפילו נבחר ל-MVP של הליגה בעונה הזו עם ממוצע של כמעט 14 נקודות למשחק, לצד 10 ריבאונדים וחסימה וחצי. מאז ששיחק בירושלים הוא עבר לקלוז’ ואת העונה הזו הוא פתח בגרנאדה, אצלה רשם כמעט שמונה נקודות ושבעה ריבאונדים בממוצע.

אירוע מכבי ת"א בפיצה דומינוס

הקבוצה הספרדית תזכה לפיצוי ממכבי תל אביב בעקבות המעבר, כאשר היא במצב לא כל כך טוב וממוקמת במקום לפני האחרון בליגה הספרדית. בכל מקרה, הנקינס מכיר היטב את הכדורסל הישראלי וינסה לעזור למכבי ת”א במסגרת המקומית וכמובן גם לשפר את המאזן שלה ביורוליג.

