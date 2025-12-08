יום שני, 08.12.2025 שעה 15:32
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1523-1415ולנסיה15
1422-1515מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

ישיבת חירום לילית בריאל, זידאן וקלופ מועמדים

דיווח דרמטי בספרד: חברי הנהלה רצו לפטר את צ'אבי אלונסו כבר אחרי ההפסד 2:0 לסלטה ויגו, אבל הוחלט שמול סיטי זה יהיה "משחק ההזדמנות האחרונה"

|
צ'אבי אלונסו (La Liga)
צ'אבי אלונסו (La Liga)

האם ריאל מדריד על סף טלטלה מקצועית? ישיבת חירום שנמשכה עד לשעות הקטנות של הלילה קבעה כי עתידו של המאמן צ’אבי אלונסו יוכרע במשחק הקרוב מול מנצ’סטר סיטי, כך לפי דיווח ב’אל מונדו’ הספרדי. אחרי ההפסד הביתי 2:0 לסלטה ויגו והיכולת החלשה לאורך רוב דקות המשחק, ראשי המועדון דנו במשך שעות בשאלה האם לפטר את המאמן כבר עכשיו - ולפי הפרסום בספרד, החלו לבדוק ברצינות מועמדים להחליפו. בראש הרשימה: שני שמות גדולים – האם זינדין זידאן ויורגן קלופ.

אלונסו שניצח פעם אחת בלבד בחמשת משחקי הליגה האחרונים, ראה את ריאל מידרדרת מהמקום הראשון עם יתרון חמש נקודות על פני ברצלונה, למצב שבו היא נמצאת כעת ארבע נקודות מתחתיה. כעת ברור: המשחק מול סיטי יהווה "הזדמנות אחרונה" עבור המאמן. בספרד מדווחים כי חלק מההנהלה רצתה להיפרד מהמאמן כבר בליל ההפסד לסלטה, ורק חילוקי דעות במועדון מנעו החלטה מיידית.

לפי הדיווחים, פרט לזידאן וקלופ, ריאל כבר פתחה בסקירת שוק המאמנים ומכינה רשימה רחבה יותר במקרה שההחלטה תצא לפועל. המועדון מודאג במיוחד מהמצב בחדר ההלבשה ומהיחסים שהוגדרו "בלתי ניתנים לאיחוי" בין המאמן לשחקנים. ניסיון לאחד את הקבוצה בפגישה שהתקיימה באתונה כבר אינו מורגש והאווירה הפנימית מתוחה.

זינדין זידאן (IMAGO)זינדין זידאן (IMAGO)

המסר של אלונסו במסיבת העיתונאים לאחר המשחק לא הרגיע את ראשי המועדון. המאמן טען כי "משחק רע בבית יכול לקרות" ואף הסביר שהקבוצה התקשתה להתאושש "אחרי הפציעה של מיליטאו". הדברים התקבלו בצורה רעה בקרב הקודקודים בברנבאו, שם ציפו לאחריות גדולה יותר ופחות תירוצים.

יורגן קלופ (רויטרס)יורגן קלופ (רויטרס)
דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

כעת כל העיניים נשואות למשחק מול מנצ’סטר סיטי. הפסד נוסף עשוי לסיים את קדנציית אלונסו בקבוצה, בעוד ניצחון יכול לדחות את הבלתי נמנע, אבל לא בטוח שיצליח לעצור את תהליך החיפוש אחר מאמן חדש. בריאל כבר נערכים לכל תרחיש.

