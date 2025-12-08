ישיבת חירום לילית בריאל, זידאן וקלופ מועמדים

האם ריאל מדריד על סף טלטלה מקצועית? ישיבת חירום שנמשכה עד לשעות הקטנות של הלילה קבעה כי עתידו של המאמן צ’אבי אלונסו יוכרע במשחק הקרוב מול מנצ’סטר סיטי, כך לפי דיווח ב’אל מונדו’ הספרדי. אחרי ההפסד הביתי 2:0 לסלטה ויגו והיכולת החלשה לאורך רוב דקות המשחק, ראשי המועדון דנו במשך שעות בשאלה האם לפטר את המאמן כבר עכשיו - ולפי הפרסום בספרד, החלו לבדוק ברצינות מועמדים להחליפו. בראש הרשימה: שני שמות גדולים – האם זינדין זידאן ויורגן קלופ.

אלונסו שניצח פעם אחת בלבד בחמשת משחקי הליגה האחרונים, ראה את ריאל מידרדרת מהמקום הראשון עם יתרון חמש נקודות על פני ברצלונה, למצב שבו היא נמצאת כעת ארבע נקודות מתחתיה. כעת ברור: המשחק מול סיטי יהווה "הזדמנות אחרונה" עבור המאמן. בספרד מדווחים כי חלק מההנהלה רצתה להיפרד מהמאמן כבר בליל ההפסד לסלטה, ורק חילוקי דעות במועדון מנעו החלטה מיידית.

לפי הדיווחים, פרט לזידאן וקלופ, ריאל כבר פתחה בסקירת שוק המאמנים ומכינה רשימה רחבה יותר במקרה שההחלטה תצא לפועל. המועדון מודאג במיוחד מהמצב בחדר ההלבשה ומהיחסים שהוגדרו "בלתי ניתנים לאיחוי" בין המאמן לשחקנים. ניסיון לאחד את הקבוצה בפגישה שהתקיימה באתונה כבר אינו מורגש והאווירה הפנימית מתוחה.

זינדין זידאן (IMAGO)

המסר של אלונסו במסיבת העיתונאים לאחר המשחק לא הרגיע את ראשי המועדון. המאמן טען כי "משחק רע בבית יכול לקרות" ואף הסביר שהקבוצה התקשתה להתאושש "אחרי הפציעה של מיליטאו". הדברים התקבלו בצורה רעה בקרב הקודקודים בברנבאו, שם ציפו לאחריות גדולה יותר ופחות תירוצים.

יורגן קלופ (רויטרס)

כעת כל העיניים נשואות למשחק מול מנצ’סטר סיטי. הפסד נוסף עשוי לסיים את קדנציית אלונסו בקבוצה, בעוד ניצחון יכול לדחות את הבלתי נמנע, אבל לא בטוח שיצליח לעצור את תהליך החיפוש אחר מאמן חדש. בריאל כבר נערכים לכל תרחיש.