שוב עם זר אחד: גם המחליף של הפועל חיפה נפצע

הצרות באות בצרורות. הפועל חיפה שמשחקת בליגה הלאומית החתימה בשבוע שעבר את הפורוורד ג’וניוויוס סמית’, בחוזה זמני לחודש, כדי להחליף את ווסלי האריס, הסובל מקרע חלקי ברצועות הקרסול ואתמול באימון הבכורה שלו בקבוצה, נפצע השחקן בגיד אכילס ברגל, והוא צפוי להיעדר כ-8 שבועות. בכך, סיים למעשה סמית’ (24, 2.05) את דרכו המקצועית בקבוצה.

השחקן נמצא עדיין בישראל ומטופל על ידי המועדון שמחפש כעת מחליף זמני נוסף, עד להחלמתו של האריס בעוד כשלושה שבועות. ביום רביעי תשחק הקבוצה בצפת, במסגרת המחזור ה-11 בליגה הלאומית, עדיין עם זר אחד בלבד: אקסבייר ג'ונסון.

אתמול נפוצו שמועות על כך שעסקת הצטרפותו של דניאל חזן, כבעלים שותף למועדון, פוצצה, אך במועדון מבהירים שלא כך הם פני הדברים וחזן יהיה חלק מהמועדון.