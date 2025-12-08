חזרה לנצח: הפועל חולון גברה על גליל עליון

שבה למסלול. לאחר ההפסד למכבי תל אביב לפני פגרת הנבחרות, הפועל חולון גברה 82:92 על הפועל גליל עליון הערב (שני) במסגרת המחזור השמיני של ליגת ווינר סל. מי שהוביל את החבורה הביתית הוא ג’ורדן מקריי שכיכב עם 25 נקודות.

המשחק נפתח בצורה שוויונית מצד שתי קבוצות, כאשר מי שבלטו אצל המארחת היו ניסייר ברוקס ואקסבייר מנפורד, ומנגד מי ששמרו את גוני יזרעאלי בתמונה היו טוני דגלאס ודי ג’יי קנדי, והקבוצות ירדו ב-22:28 לזכות חולון.

הרבע השני היה ה-רבע של הצפוניים. הם רצו 0:7 כדי לצמק את הפער לשתיים בלבד, ובהמשך המשיכו במומנטום והפכו את התוצאה בהובלת קנדי וטוני דגלאס, ובהפסקת המחצית התוצאה הראתה 41:46 לזכות האורחת במה שסגר רבע שני נהדר מבחינתה.

שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

המארחת פתחה את הרבע השלישי בריצת 0:9 נפלאה בהובלתם של מקריי ועידן זלמנסון, באמצעותה הפכו את התוצאה ונטלו את המושכות במשחק. מקריי ומנפורד המשיכו להיות המוציאים לפועל העיקריים של פרנקו, בעוד דגלאס השיב מנגד ושמר את מאמנו בתמונה, אך שלשה של מקריי קבעה 60:71 בירידה אל הרבע המכריע.

הרבע הרביעי היה צמוד, אך הסטטוס קוו נשמר ובסיומו חגגה חולון ניצחון 82:92 וחזרה למסלול. עבור גליל עליון מדובר בהפסד רביעי ברציפות בליגה המקומית והיא תנסה לחזור ולשוב לחייך במחזור הבא.

קלעו להפועל חולון: ג’ורדן מקריי 25 נקודות, אקסבייר מנפורד 19 נק’, עידן זלמנסון 14 נק’ ו-7 ריבאונדים, דריק וולטון ג’וניור 12 נק’ ו-8 אסיסטים, יאיר קרביץ (5 ריב’ ו-5 אסט’), ליאור קררה (5 ריב’) וניסייר ברוקס 5 נק’ כ”א, נתנאל ארצי 3 נק’ ורועי רוזנברג וטוד ווית’רס 2 נק’ כ”א.

קלעו להפועל גליל עליון: די ג’יי קנדי 19 נקודות ו-8 ריבאונדים, טוני דגלאס 16 נק’ ו-6 ריב’, סיריל לנג'יוויין 14 נק’ ו-5 ריב’, רז אדם 11 נק’, שחר עמיר 8 נק’, נועם אביבי ויהל מלמד 7 נק’ כ”א.

דני פרנקו (רועי כפיר)

גוני יזרעאלי (רועי כפיר)

רבע ראשון: 22:28 להפועל חולון

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, ג’ורדן מקריי, ליאור קררה וניסייר ברוקס.

חמישיית הפועל גליל עליון: טוני דגלאס, רז אדם, יהל מלמד, די ג’יי קנדי וסיריל לנג'יוויין.

ברוקס פתח את המשחק בצורה טובה ועם שתי הטבעות ונקודה מהקו רשם חמש נקודות מהירות והעלה את קבוצתו ליתרון 5:7. קנדי ולנג’יוויין הפכו את התוצאה. המשחק הלך צמוד כאשר מנפורד נכנס לעניינים עם שלשה ונקודות נוספות, ומי שרשם שלשה משלו היה קררה. הקצב המשיך להיות גבוה והסקור בהתאם, כאשר חניכיו של דני פרנקו ירדו ביתרון 22:28 בסיום הרבע.

אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

סיריל לנג'יוויין (רועי כפיר)

רבע שני: 41:46 להפועל גליל עליון

מקריי פתח נהדר את הרבע עם שש נקודות והקפיץ את יתרונה של חולון, בעוד לנג'יוויין ודגלאס השיבו מנגד. הצפוניים המשיכו בשלהם ורשמו ריצת 0:7 שצימקה את התוצאה ל-32:34. הם המשיכו במומנטום, הפכו את התוצאה ועלו ליתרון בהובלת קנדי ודגלאס. החבורה של יזרעאלי חתמה רבע נהדר עם יתרון בהפסקת המחצית, 41:46.

רז אדם (רועי כפיר)

טוני דגלאס בפעולה (רועי כפיר)

די ג' קנדי עולה לסל (רועי כפיר)

ג'ורדן מקריי (רועי כפיר)

רבע שלישי: 60:71 להפועל חולון

המארחת פתחה את הרבע השלישי בריצת 0:9 נפלאה. מקריי ועידן זלמנסון רשמו חמש נקודות מהירות על מנת להשוות את התוצאה ולגרום לספסל האורחת לקחת פסק זמן, בעוד שנקודות נוספות של הגבוה קבעו מהפך, ומנפורד הוסיף נקודות לפני שאדם עצר את הריצה. מנפורד ודגלאס החליפו שלשות ושמרו את ההפרש על שתיים, 51:53 לזכות חולון. ריצה נוספת של החבורה הביתית הקפיצה את ההפרש לתשע וגרמה למאמן הצפוניים לקחת פסק זמן נוסף ברבע. נקודות נוספות של זלמנסון קבעו יתרון דו ספרתי, ולאחר מכן אדם ומקריי החליפו שלשות כדי לסגור את הרבע על 60:71.

רבע רביעי: 82:92 להפועל חולון

הרבע המכריע הלך צמוד, כאשר הסקור של שתי הקבוצות היה דומה והסטטוס קוו ברובו נשמר. מקריי המשיך את היכולת הטובה והוביל את קבוצתו לניצחון 82:92.