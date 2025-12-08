יום שלישי, 09.12.2025 שעה 00:52
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2917-3314מכבי פ"ת1
2911-2414מכבי הרצליה2
2513-1714הפועל כפ"ס3
2414-2114הפועל ראשל"צ4
2221-2514מ.ס כפר קאסם5
2121-2214הפועל כפר שלם6
1919-2114מ.ס קריית ים7
1924-2314עירוני מודיעין8
1820-2114הפועל ר"ג9
1717-1714הפועל עכו10
1720-1314הפועל רעננה11
1530-2514מכבי יפו12
1420-1914הפועל חדרה13
1422-1214בני יהודה14
1028-1214הפועל עפולה15
921-1314הפועל נוף הגליל16

הרצליה גברה 1:3 על מכבי פ"ת במשחק העונה

החבורה מהשרון ניצחה את המוליכה והשתוותה אליה בכמות הנקודות. עובדיה, אור אינברום ו-וולף (עצמי) כבשו, קורטס השווה זמנית. ניצחונות לעכו ורעננה

|
שחקני מכבי הרצליה חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מכבי הרצליה חוגגים (שחר גרוס)

המחזור ה-14 בליגה הלאומית ננעל הערב (שני) כשמכבי הרצליה יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 1:3 את מכבי פתח תקווה במשחק העונה שהתקיים באצטדיון מרים. במשחקים הנוספים ששוחקו, הפועל כפר שלם הפסידה בביתה 2:1 להפועל עכו והפועל רעננה גברה 1:2 על עירוני מודיעין. 

מכבי הרצליה – מכבי פתח תקווה 1:3

בזכות הניצחון, המארחת השוותה את מספר נקודותיה לזה של יריבתה בפסגת הטבלה. השער הראשון בהתמודדות הגיע בדקה ה-34 כשאופק עובדיה עט על כדור שנעצר לא טוב, דחק אל הרשת מקרוב וקבע יתרון לחבורה מהשרון. שבע דקות חלפו וחוסה קורטס השווה את התוצאה לזכות המלאבסים.

בדקה ה-80 אלעד בראון וחניכיו קיבלו פנדל לאחר נגיעת יד של שחקן הגנה ברחבה, אור אינברום ניצל זאת על מנת לדייק מהנקודה הלבנה. המילה האחרונה בהתמודדות נאמרה בדקה ה-96 כשהמארחת יצאה למתפרצת שבסופה בעיטה שהלכה לעמוד פגעה בגבו של השוער מרקו וולף ונכנס אל השער.

בעקבות תוצאת המשחק שתי הקבוצות מוליכות את הטבלה עם 29 נקודות כשהפועל כפר סבא מחזיקה בארבע נקודות פחות. במחזור הבא המאבק ביניהן על ראשות הטבלה יימשך כשמכבי הרצליה תתארח אצל בני יהודה ומנגד מכבי פתח תקווה תארח את הפועל ראשון לציון.  

שחקני מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)
שחקני מכבי הרצליה (שחר גרוס)שחקני מכבי הרצליה (שחר גרוס)
רום אליאס ופרנק ריבולייה במאבק על הכדור (שחר גרוס)רום אליאס ופרנק ריבולייה במאבק על הכדור (שחר גרוס)
סמואל אווסו בפעולה (שחר גרוס)סמואל אווסו בפעולה (שחר גרוס)
נועם שוהם (שחר גרוס)נועם שוהם (שחר גרוס)
אלעד בראון (שחר גרוס)אלעד בראון (שחר גרוס)
חוסה קורטס מהטל באילון ירושלמי (שחר גרוס)חוסה קורטס מהטל באילון ירושלמי (שחר גרוס)

דקה 34, שער! מכבי הרצליה עלתה ליתרון 0:1: ווילינטון אפונזה חדר לרחבה עם עוצמה רבה וייצר בעיטה שנעצרה על ידי מרקו וולף, אך אופק עובדיה הגיע אל הכדור החוזר ודחק מקרוב. 

אופק עובדיה קופץ מאושר (שחר גרוס)אופק עובדיה קופץ מאושר (שחר גרוס)
אופק עובדיה רץ לחגוג (שחר גרוס)אופק עובדיה רץ לחגוג (שחר גרוס)
אופק עובדיה חוגג ביציע (שחר גרוס)אופק עובדיה חוגג ביציע (שחר גרוס)
שחקני מכבי הרצליה מאושרים (שחר גרוס)שחקני מכבי הרצליה מאושרים (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה מאוכזבים (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה מאוכזבים (שחר גרוס)

דקה 41, שער! מכבי פתח תקווה השוותה ל-1:1: הרמת כדור טובה של אביב סלם לעבר מרכז הרחבה, הגיעה אל ראשו של חוסה קורטס שנגח מדויק ובעוצמה אל הרשת. 

חוסה קורטס עושה סלטה (שחר גרוס)חוסה קורטס עושה סלטה (שחר גרוס)
חוסה קורטס חוגג עם סלטה (שחר גרוס)חוסה קורטס חוגג עם סלטה (שחר גרוס)
חוסה קורטס חוגג עם לב למצלמה (שחר גרוס)חוסה קורטס חוגג עם לב למצלמה (שחר גרוס)
חוסה קורטס מאושר (שחר גרוס)חוסה קורטס מאושר (שחר גרוס)
חוסה קורטס ועומר שירזי שמחים (שחר גרוס)חוסה קורטס ועומר שירזי שמחים (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)

דקה 80, שער! מכבי הרצליה עלתה ליתרון 1:2: לאחר נגיעת יד ברחבה, השופט העניק פנדל למארחת, אור אינברום כבש מהנקודה הלבנה והקדיש את הגול לגדי קינדה ז”ל. 

אור אינברום חוגג (שחר גרוס)אור אינברום חוגג (שחר גרוס)
שחקני מכבי הרצליה חוגגים (שחר גרוס)שחקני מכבי הרצליה חוגגים (שחר גרוס)
אור אינברום חוגג (שחר גרוס)אור אינברום חוגג (שחר גרוס)
אור אינברום שמח (שחר גרוס)אור אינברום שמח (שחר גרוס)

דקה 90+6, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-1:3: לאחר שמכבי פתח תקווה שלחה את כל שחקניה קדימה במטרה להשוות, המארחת יצאה למתפרצת קטלנית שבסופה בעיטה שהלכה לקורה חזרה ופגעה בגבו של השוער, מרקו וולף והכדור נכנס לשער.

שחקני מכבי הרצליה בטירוף (שחר גרוס)שחקני מכבי הרצליה בטירוף (שחר גרוס)
מכבי הרצליה חוגגים (שחר גרוס)מכבי הרצליה חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מכבי הרצליה שמחים (שחר גרוס)שחקני מכבי הרצליה שמחים (שחר גרוס)
מכבי הרצליה מאושרים (שחר גרוס)מכבי הרצליה מאושרים (שחר גרוס)

הפועל כפר שלם – הפועל עכו 2:1

האורחת עלתה ליתרון בדקה ה-37 משער של אוסמה חלאילה שנכבש מהנקודה הלבנה. בדקה ה-48, החלוץ השלים צמד והכפיל את היתרון של הקבוצה מהצפון. מי שאמר את המילה האחרונה בהתמודדות הוא יובל אשכנזי שהבקיע בדקה ה-76 וצימק את התוצאה מבחינת המארחת.    

דקה 37, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:1: לאחר שקיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים, אוסמה חלאילה ניגש לבעוט את הפנדל והוא דייק.

דקה 48, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:2: אוסמה חלאילה השלים צמד לאחר שקיבל כדור עומק נהדר מישראל פחימה והחלוץ גלגל את הכדור אל הרשת במצב של אחד על אחד.

דקה 76,שער! הפועל כפר שלם צימקה ל-2:1: יובל אשכזי קיבל את הכדור בעומק הרחבה והוא בעט אל הרשת העליונה.

עירוני מודיעין – הפועל רעננה 2:1

האורחת עלתה ליתרון על סף המחצית בדקה ה-45 משער נהדר של רן מאיר ששיחרר בעיטה עוצמתית מחוץ לרחבה אל החיבורים. הקבוצה מהשרון הכפילה את יתרונה בדקה ה-64 כשוונדרסון יעקובו הבקיע מהאגף השמאלי של הרחבה. מי שחתם את תוצאת הסיום הוא שגיא ישראלי שצימק בדקה ה-90. 

דקה 45, שער! הפועל רעננה עלתה ליתרון 0:1: רן מאיר קיבל את הכדור על סף הרחבה והוא שיחרר בעיטה עוצמתית שנכנסה אל החיבורים הרחוקים.

דקה 64, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:2: פז בלנדר מסר כדור עומק נהדר לוונדרסון יעקובו שבעט את הכדור מהפינה השמאלית של הרחבה אל הרשת.

דקה 90, שער! עירוני מודיעין צימקה ל-2:1: לאחר התקפה יפה של המארחת, שגיא ישראלי מצא את הרשת.

